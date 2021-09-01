Не вистачило на ліки: на Львівщині грабіжник напав на жінку в аптеці

Правоохоронці швидко затримали грабіжника. Йому загрожує до 6 років у в'язниці.
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Чоловік напав на жінку в аптеці
- Зловмисник зайшов до аптеки близько опівдня.
- Коли жінка, яка стояла перед ним у черзі, розраховувалась за ліки, він напав на неї ззаду.
- Чоловік вирвав з її рук купюри та намагався втекти.
- Тим часом працівниця аптеки натиснула на "тривожну кнопку".
- За лічені хвилини на місце виклику прибули правоохоронці.
- Нападником виявився 46-річний житель Нового Роздолу.
- Чоловіка вже неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.
Нападник відібрав у жінки гроші / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці затримали грабіжника
Слідчі розпочали кримінальне провадження за "замах на пограбування". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі поліцейські продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
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