Не вистачило на ліки: на Львівщині грабіжник напав на жінку в аптеці

Правоохоронці швидко затримали грабіжника. Йому загрожує до 6 років у в'язниці.

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Чоловік напав на жінку в аптеці

Зловмисник зайшов до аптеки близько опівдня.

Коли жінка, яка стояла перед ним у черзі, розраховувалась за ліки, він напав на неї ззаду.

Чоловік вирвав з її рук купюри та намагався втекти.

Тим часом працівниця аптеки натиснула на "тривожну кнопку".

За лічені хвилини на місце виклику прибули правоохоронці.

Нападником виявився 46-річний житель Нового Роздолу.

Чоловіка вже неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.



Нападник відібрав у жінки гроші / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці затримали грабіжника

Слідчі розпочали кримінальне провадження за "замах на пограбування". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі поліцейські продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

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