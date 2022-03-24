Не могут жить вечно в спортзале, – Садовый анонсировал строительство коттеджей для переселенцев
В четверг, 24 марта, мэр Львова Андрей Садовый, а также глава Львовской ОВА Максим Козицкий вышли на брифинг. Они анонсировали строительство коттеджных городков для переселенцев.
В ходе брифинга Андрей Садовый отметил, что уже выделили конкретные участки, передает 24 канал. Также подыскиваются оптимальные варианты, чтобы построить жилье для тех, кто в этом сейчас остро нуждается.
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Под коттеджные городки уже выделяют участки во Львове.
Мэр Львова отметил, что дома будут монтироваться очень быстро. Город изучает предложения от турецких, немецких, а также украинских компаний.
Другого варианта у нас нет. Приехавшие люди не могут жить вечно в школе или спортивном зале. Им нужно давать возможность нормально быть в Украине,
– подчеркнул Садовый.
Смотрите видео брифинга Андрея Садового и Максима Козицкого:
Он добавил, что никто не может предсказать, сколько будет продолжаться война. В то же время каждый четко знает, что пока Россия – наш сосед, она всегда будет источником агрессии по отношению к Украине.
Так что, подчеркнул мэр Львова, важно всегда быть готовыми. Украинская экономика должна быть настроена так, чтобы она была максимально устойчивой.
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