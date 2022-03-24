Під час брифінгу Андрій Садовий зазначив, що вже виділили конкретні ділянки, передає 24 канал. Також підшукуються оптимальні варіанти, щоб збудувати житло для тих, хто цього зараз гостро потребує.

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Під котеджні містечка вже виділяють ділянки у Львові

Мер Львова зазначив, що будинки монтуватимуть дуже швидко. Місто наразі вивчає пропозиції від турецьких, німецьких, а також українських компаній.

Іншого варіанту у нас немає. Люди, які приїхали, вони не можуть жити вічно в школі чи спортивному залі. Їм треба давати можливість нормально бути в Україні,

– наголосив Садовий.

Дивіться відео брифінгу Андрія Садового та Максима Козицького:

Він додав, що ніхто не може передбачити, скільки триватиме війна. Натомість кожен чітко знає, що поки Росія – наш сусід, доти вона завжди буде джерелом агресії стосовно України.

Тож, підкреслив мер Львова, важливо завжди бути готовими. Українська економіка має бути перелаштована так, щоб вона була максимально стійкою.

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