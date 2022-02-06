"Не паникуй, готовься": во Львове провели военное обучение для гражданских

Правоохранители Львовщины в субботу, 5 февраля, приняли участие в военной подготовке для гражданских людей. Участники прослушали лекции и участвовали в практических занятиях.

Пресс-служба полиции Львовской области раскрыла детали. Цель организованной военной подготовки – подготовить население к возможным военным действиям, чтобы не допустить паники и растерянности.

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Полицейские Львовщины несут службу в зоне проведения АТО/ООС на Востоке с начала боевых действий. Ротация за ротацией стражи порядка получали практический опыт, этими знаниями мы сегодня поделились с гражданскими жителям,

– говорится в сообщении.

Люди приобретали навыки в:

общей военной подготовке;

медицинскому делу;

огневой подготовке;

саперном деле;

тактике.

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Детали обучения

Бойцы КОРД рассказали присутствующим главные правила безопасного обращения с оружием.

Сотрудники Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины ознакомили участников военной подготовки с мерами безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Правоохранители провели практические занятия по стрельбе и саперному делу.

Ситуация – контролируемая

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента рассказал, что у украинской границы фиксируют угрожающую концентрацию войск. В то же время это происходит на протяжении лет.

Ситуация – контролируемая. Никаких свидетельств, предпримет ли Россия критические шаги для полномасштабного вторжения, – пока нет.

Подоляк подчеркнул, что на Россию следует продолжать давить: дипломатично и санкционно. Необходимо, чтобы страна-оккупант увела свои войска в максимальном объеме.

Сообщение Полиции Львовской области:

Полицейские Львовщины приняли участие в военной подготовке для гражданских жителей. Мероприятие прошло сегодня, 5 февраля, на территории Львовского стрелкового стенда. Главная цель – подготовка населения к возможным военным действиям, чтобы не допустить паники и растерянности в случае возможных чрезвычайных ситуаций.

Участники военной подготовки прослушали лекции и приняли участие в практических занятиях, во время которых получили новые навыки, в частности, в общей военной обучении, медицинском деле, огневой подготовке (стрельбах), саперном деле и в тактике.

Так, бойцы Корпуса оперативного внезапного действия (КОРД) объяснили присутствующим главные правила безопасного обращения с оружием, а сотрудники Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины рассказали участникам военную подготовку о мерах безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов, а также продемонстрировали специальные средства и оборудование, которые используют в служебной деятельности. Кроме того, правоохранители провели практические занятия по стрельбе и саперному делу.