"Не поздно научиться новому": во Львове провели масштабные учения по владению оружием

Во Львове провели обучение для гражданского населения. Выучку организовал местный Штаб обороны.

Организаторы и участники убеждены, что все приобретенные навыки пригодятся во время полномасштабных боевых действий, сообщили 24 каналу. Каждый человек и гражданин любой страны должны знать, как поступать в сложных условиях своей страны.

К теме "Не паникуй, готовься": во Львове провели военное обучение для гражданских

"У меня абсолютно никакого (опыта нет – 24 канал), к сожалению. Однако никогда не поздно научиться чему-то новому", – говорят одни из участников, а другие же рассказали, что пришли посмотреть на происходящее и принять участие. "Пострелять, попробовать", – объясняют они.

Особенности львовской выучки: смотрите сюжет 24 канала

Сначала участники проходят регистрацию. Их делят на команды, а дальше построение. Потом каждая группа направляется на свою позицию. Здесь львовяне будут оттачивать навыки стрельбы. Однако сначала инструктаж.

"Оружие направят исключительно в одну сторону – к металлическим мишеням. Там производим зарядку, разрядку и выходим без оружия. Мы никогда не кладем палец на спуск, когда не планируем стрелять", – подчеркнул инструктор.

Навыки стрельбы оттачивают и женщины

Среди желающих овладеть навыками стрельбы немало женщин. Организаторы объяснили, что используют полуавтоматическое оружие, которое само стреляет, когда спускать спуск.

Дополнительно ничего не нужно делать. Оборудовано оптическим прицелом. Когда смотрите через него, видите красную марку. Наводите марку на мишень и плавно стреляете,

– отметил инструктор.

"Все понравилось. Впечатление шикарные. Попала 3 раза", – похвасталась участница военной подготовки. В общем, участникам рассказывают о малой пехотной лопате. Ее бойцы используют, чтобы окапываться.

Стоит прочесть "Каждый должен уметь обращаться с оружием": во Львове провели стрелковую выучку – мощное видео

"Это дает возможность и спрятаться, и улучшить свои условия в блиндаже. Это вещь, без которой на передовой невозможно прожить. Как только Мариуполь освободили, то гражданское население приходило и помогало рыть окопы и закрепляться военным", – поделился инструктор военной подготовки.

Пошаговое обучение по неотложной помощи

Также проходит и обучение по оказанию первой неотложной помощи. Участникам военной подготовки прежде всего рассказывают пошаговый план действий с потерпевшим. Эти навыки могут пригодиться даже в мирной жизни.

"Оцениваем собственную безопасность – общую и индивидуальную. Первое – жив ли он вообще. Ладонь на грудную клетку. Опускаем головушку, ухом к дыхательным путям – к носу, ко рту. Выполняем алгоритм вижу, слышу, чувствую", – рассказывают организаторы.

Лекции провели и служащие-взрывотехники и спецназовцы подразделения КОРД. Участие в военной подготовке приняли более полутысячи львовян.

Это уже не в первый раз в городе, да и по Украине проводят подобные учения для гражданских все чаще на фоне заявлений о вероятном наступлении Кремля. Организаторы уверены, что такие учения должны быть регулярными для гражданского населения в стране, где 8 лет идет война.