Неизвестные сорвали выставку Чичкана во Львовском художественном центре: фото момента нападения

Во Львовский муниципальный художественный центр на Стефаника, 13 февраля ворвалась группа неизвестных. Они повредили имущество галереи и уничтожили баннеры выставки Давида Чичкана.

Вероятно, такое поведение примерно 15 человек спровоцировало неприятие идейного направления работ автора. Впоследствии туда вызвали правоохранителей, которые начали расследование.

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"Хотели убедить в неправильности"

Часть из людей, которые туда пришли, были в масках. Остальных же вскоре смогли идентифицировать. ZAXID.NET пишет, что при входе администратор галереи попросила показать сертификаты вакцинации, однако это сделал только один молодой человек.

После этого парни прошлись по залам, где был один посетитель. Они якобы сломали вешалку, наклеили листы с QR-кодами на баннеры выставки и забрали флаг ЛГБТ (он не был частью выставки).

Молодые люди хотели убедить администратора и единственного в то время посетителя в неправильности выставок и части проектов, которые создаются в центре,

– написала директор художественного центра Ляна Мыцько.

Она добавила, что на администраторшу галереи оказывали моральное давление. А вот посетителю якобы повредили телефон, потому что думали, что он снимает видео

На листах с QR-кодами было написано "Здесь говорят, что Майдан и антимайдан – это одно и то же" и "Здесь пропагандируют коммунизм за ваши деньги".

Листы, которые напавшие клеили в Художественном центре / Фото ZAXID.NET

Выставка сразу закончилась

С 4 февраля в Художественном центре проходит выставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники". Следует заметить, что художник действительно делает неоднозначные работы, которые обычно вызывают негативные эмоции у праворадикалов и националистов.

Несколько работ с выставки / Фото из фейсбука Anya Wtikenwneider, Евгений Лешан и Рик Декарт

После нападения в Муниципальном центре остановили выставку. Это объяснили тем, что сейчас на границах "бряцает оружие". Поэтому представители галереи не хотят превращать искусство в инструмент политической провокации.

Позиция Муниципального художественного центра относительно инцидента: смотрите видео

Не первый инцидент с выставкой художника

В 2017 году неизвестные разгромили выставку Чичкана об Украине после Майдана – "Упущенные возможности". Тогда группа людей в балаклавах ворвалась в Центр визуальной культуры в Киеве.

Неизвестные избили охранника, забрызгали его перцовым баллончиком и оставили надписи на стенах: "Слава Украине!", "Слуги Москвы", "сепары" и прочее. Тогда это получило немалую огласку, а выставка продолжилась с испорченными полотнами и другим контекстом.

Нападение на выставку Чичкана в 2017: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения из Фейсбука Ляны Мыцько:

В воскресенье, 13 февраля, в 10:09, когда на Стефаника, 11 только начинается жизнь и приходят первые работники, на коммунальное учреждение Муниципальный художественный центр было совершено нападение праворадикалов, которые руководствовались гомофобными настроениями. Речь идет о примерно 15 людях, часть из которых были в масках, остальную часть удалось идентифицировать.

Молодые люди хотели убедить администратора и единственного в то время посетителя в неправильности выставок и части проектов, которые создаются в центре. Жаль, что они не посещали выставку о добровольцах АТО "Искры" Виктории Войчеховской, которая длилась почти три месяца перед тем.

Было оказано моральное давление на администраторшу Львовский муниципальный художественный центр – Marta Liubiv. Злоумышленники поломали телефон посетителя, вешалку, забрали арт-объект со входного пространства (флаг), уничтожили постеры выставки David Chichkan "Стрічки та трикутники" путем наклеивания агиток злоумышленников.

После вызова полиции злоумышленники покинули арт-центр. Ведутся оперативно-следственные действия.

Главное, что все целы и наши мероприятия и выставки продолжаются. Приходите поддержать! (Особенно Марту)