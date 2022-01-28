Непогода может оставить Львовщину без света: синоптики объявили желтый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, во Львовской области 29 – 31 января будет сильный ветер. Непогода может сковать дороги и оставить людей без электроэнергии.

Львовян призывают учитывать прогноз погоды. В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций необходимо уведомлять Горячую линию города по номеру 1580.

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По прогнозам синоптиков, 29 января во Львове и области будут порывы западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Дороги покроет гололед.

Во Львовском гидрометцентре добавили, что в следующие 2 дня будут сложные погодные условия.

30 января ожидаются метели и местами значительные осадки. Местами – налипание мокрого снега.

31 января будет идти умеренный снег и мокрый снег.

Кроме того, в области будут порывы штормового ветра со скоростью 17 – 27 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

Такие погодные условия могут привести к нарушению работы служб электроснабжения, связи, строительной отрасли и к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– заметили синоптики.

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что во время непогоды не стоит ходить под развесистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Ведь порывы ветра могут повредить их.

Водители должны выбирать умеренную скорость, включать фары и соблюдать безопасную дистанцию ​​между автомобилями. В свою очередь пешеходам следует носить обувь с нескользкой подошвой и переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.

В области прогнозируют сильный ветер / Фото ЛОДА

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Прогноз погоды на 29 – 31 января

Синоптики рассказали, что в субботу, 29 января, погоду ночью будет определять тыловая часть циклона с центром над Европейской территорией России, а днем ​​– поле повышенного атмосферного давления.

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег, а днем ​​существенных осадков не будет. Дороги области покроет гололед.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидают слабые вьюги и порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 3 градуса мороза, а днем ​​будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 29 января / Данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 30 января, в области облачно. Кое-где пройдут значительный мокрый снег, снег и дождь. На дорогах – гололедица.

Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. В течение суток прогнозируют метели и порывы со скоростью 17 – 22 метров в секунду, а днем кое-где – 25 – 27 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем от 1 до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на 30 января / Данные Укргидрометцентра

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В понедельник, 31 января, на Львовщине также будет облачно. Ночью будет идти умеренный, а днем небольшой снег и мокрый снег. Дороги покроет гололед.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Синоптики тоже прогнозируют порывы со скоростью 17 – 22 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 31 января / Данные Укргидрометцентра

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