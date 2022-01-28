Львів'ян закликають зважати на прогноз погоди. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій необхідно повідомляти на Гарячу лінію міста за номером 1580.

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На Львівщині оголосили перший рівень небезпеки

За прогнозами синоптиків, 29 січня у Львові та області будуть пориви західного вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Дороги огорне ожеледиця.

У Львівському гідрометцентрі додали, що у наступні 2 дні також будуть складні погодні умови.

30 січня очікують хуртовини та подекуди значні опади. Місцями – налипання мокрого снігу.

31 січня падатимуть помірний сніг та мокрий сніг.

Окрім цього, в області будуть пориви штормового вітру зі швидкістю 17 – 27 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– зауважили синоптики.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголосили, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами. Адже пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водії повинні обирати помірну швидкість, вмикати фари та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями. Своєю чергою, пішоходам слід носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у призначених для цього місцях.



В області прогнозують шалений вітер / Фото ЛОДА

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Прогноз погоди на 29 – 31 січня

Синоптики розповіли, що у суботу, 29 січня, погоду вночі визначатиме тилова частина циклону з центром над Європейською територією Росії, а вдень – поле підвищеного атмосферного тиску.

На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме невеликий сніг, а вдень істотних опадів не буде. Дороги області вкриє ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі та вранці місцями очікують слабкі хуртовини та пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 29 січня / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 30 січня, в області буде хмарно. Подекуди йтимуть значні мокрий сніг, сніг та дощ. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Протягом доби прогнозують хуртовини та пориви зі швидкістю 17 – 22 метрів за секунду, а вдень подекуди – 25 – 27 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 1 до 3 градусів тепла.



Прогноз погоди на 30 січня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 31 січня, на Львівщині також буде хмарно. Вночі йтиме помірний, а вдень – невеликий сніг та мокрий сніг. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Синоптики теж прогнозують пориви зі швидкістю 17 – 22 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 31 січня / Дані Укргідрометцентру

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