Попередження про несприятливі погодні умови оприлюднили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На 28 січня оголосили у деяких регіонах штормове попередження.
Нещодавно "Давно такого не було": у горах на Буковині зафіксували -33 градуси
На Заході – пориви вітру великої швидкості
У західних областях України пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Мовиться про Волинь, Рівненщину, Хмельниччину та Тернопільщину. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях разом зі шквальним вітром прийдуть ще хуртовини. Рівень небезпечності – І жовтий.
У Карпатах – загроза сходження лавин
У Карпатах теж сильно хурделитиме. Окрім того, через снігопади рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин. Значна сніголавинна небезпека – на високогір'ях Львівщини, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Потужні пориви вітру в Україні / Зображення Укргідрометцентру
Нещодавні наслідки негоди в Україні: коротко
- Кілька днів тому на Буковині зафіксували сильні морози. Стовпчики термометрів опустились до позначки -33.
- 24 січня через снігопад на дорогах Одеси стався транспортний колапс.
- 23 січня на Закарпатті зійшла лавина, під яку потрапила група туристів. Рятувальники проводили пошукову операцію.
Як врятуватись у зимових горах, якщо ви загубились: відео