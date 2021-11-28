Нерожденные Нобелевские лауреаты:львовские студенты провели щемящую акцию к годовщине Голодомора

Накануне Дня памяти жертв Голодомора студенты Украинской академии лидерства передали чиновникам местного и национального уровня газеты со списком украинских Нобелевских лауреатов. Страница со списком была пуста, ведь вследствие Голодомора эти люди так и не родились.

Во Львове газеты получили городской глава, глава Львовской ОГА и облсовета. Также студенты на улицах города рассказывали львовянам о Голодоморе.

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Студенты провели важную акцию ко Дню памяти жертв Голодомора

Студенты Украинской академии лидерства посетили Секретариат Кабинета Министров Украины, Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также Министерство молодежи и спорта. Организаторы акции рассказали, что так молодежь хотела напомнить, что несмотря на резонанс в Украине, на международной арене эта тема до сих пор остается неизвестной, как и само слово Голодомор – в англоязычных словарях оно отсутствует. Сейчас из 195 стран мира геноцидом украинского народа его признало лишь 16.

Мы стремимся расширить понимание важности и масштаба Голодомора. Объяснить миру, что невозможно посчитать потери, которые получило государство, его культура и наука с миллионом потерянных жизней. А вместе с ними возможностью творить, формировать национальную культуру, влиять на мир,

– рассказал руководитель УАЛ Роман Тычковский.

Студенты львовской ячейки Академии также посетили местных чиновников. Городской глава Андрей Садовый, глава ЛОГА Максим Козицкий и глава ЛОР Ирина Гримак получили газеты и выслушали молодежь.

"Говорить о Голодоморе нужно всем: и министрам, и местным чиновникам, и всем людям вокруг. Мы решили распространить эту информацию среди руководителей различных ведомств, ведь они представляют свой город, регион или страну внешне, имеют немало площадок, чтобы рассказать это как гражданам Украины, так и международному сообществу", – отметил студент львовского отделения УАЛ Арсений Слесарев.

Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября опубликовали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов с историями людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.

Студенты УАЛ посетили львовских чиновников / Фото УАЛ

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Вечером после городских торжеств студенты львовской ячейки провели мини-акцию. У 36 человек было по 5 колосков. Они подходили к прохожим, дарили колосок и рассказывали о Голодоморе.

Газета о Голодоморе стала продолжением проекта "Несчитанные с 1932", который в 2017 году создала УАЛ в партнерстве с агентством Gres Todorchuk PR. Прошедшие 3 года студенты организовывали уличные поп-ап рестораны с блюдами времен Голодомора и угощали всех желающих в 7 городах Украины, а также в Израиле и Бельгии.

Акцию в Брюсселе весной 2018 года отметили тремя наградами Effie Awards как одну из самых успешных коммуникационных кампаний в Украине. В прошлом году из-за пандемических ограничений Академия трансформировала акцию и создала первый в мире онлайн-ресторан памяти.

Украинская академия лидерства – это 10-месячная программа личностного и общественного развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 20 лет. Она помогает молодежи понять свое предназначение, познать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества. В Академии учатся выпускники средних учебных заведений из всех регионов Украины.