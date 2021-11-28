У Львові газети отримали міський голова, голови Львівської ОДА та облради. Також студенти на вулицях міста розповідали львів'янам про Голодомор.

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Студенти провели важливу акцію до Дня пам'яті жертв Голодомору

Студенти Української академії лідерства відвідали Секретаріат Кабінету міністрів України, Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Міністерство молоді та спорту. Організатори акції розповіли, що так молодь хотіла нагадати, що попри резонанс в Україні, на міжнародній арені ця тема досі лишається невідомою, як і саме слово Голодомор – в англомовних словниках воно відсутнє. Наразі зі 195 країн світу геноцидом українського народу його визнало лише 16.

Ми прагнемо розширити розуміння важливості та масштабу Голодомору. Пояснити світу, що неможливо порахувати втрати, які отримала держава, її культура та наука з мільйоном втрачених життів. А разом з ними можливістю творити, формувати національну культуру, впливати на світ,

– розповів керівник УАЛ Роман Тичківський.

Студенти львівського осередку Академії також завітали до місцевих посадовців. Міський голова Андрій Садовий, голова ЛОДА Максим Козицький та голова ЛОР Ірина Гримак отримали газети та вислухали молодь.

"Говорити про Голодомор потрібно усім: і міністрам, і місцевим посадовцям, і всім людям навколо. Ми вирішили розповсюдити цю інформацію серед очільників різних відомств, адже вони представляють своє місто, регіон чи країну назовні, мають чимало майданчиків, щоб розповісти це як громадянам України, так і міжнародній спільноті", – зауважив студент львівського осередку УАЛ Арсеній Слєсарєв.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь", щоб нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада опублікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років з історіями людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.

Студенти УАЛ завітали до львівських посадовців / Фото УАЛ

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Увечері після міських урочистостей студенти Львівського осередку провели мініакцію. 36 людей мали по 5 колосків. Вони підходили до перехожих, дарували колосок і розповідали про Голодомор.

Газета про Голодомор стала продовженням проєкту "Непораховані з 1932", який у 2017 році створила УАЛ у партнерстві з агенцією Gres Todorchuk PR. Минулі 3 роки студенти організовували вуличні поп-ап ресторани зі стравами часів Голодомору і пригощали всіх охочих у 7 містах України, а також в Ізраїлі та Бельгії.

Акцію у Брюсселі навесні 2018 року відзначили трьома нагородами Effie Awards як одну з найуспішніших комунікаційних кампаній в Україні. Торік через пандемічні обмеження Академія трансформувала акцію і створила перший у світі онлайн-ресторан пам'яті.

Зауважте! Українська академія лідерства – це 10-місячна програма особистісного та суспільного розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Вона допомагає молоді зрозуміти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості. В Академії навчаються випускники середніх навчальних закладів з усіх регіонів України.