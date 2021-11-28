До ініціативи долучилися рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Важливо Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні

Рятувальники розмістили кілька, на яких видно, як у вікні пошуково-рятувального посту палає свічка пам'яті.

Ми пам'ятаємо!,

– написали гірські рятувальники.



Рятувальники запалили свічку у пам'ять про жертв голодоморів / Фото рятувальників

Зауважимо, що до акції 27 листопада долучилися українські воїни, які боронять нас на передовій. Не залишилися осторонь і журналісти 24 каналу. О 16:00 на наших підвіконнях виднівся слабенький вогник.

Що відомо про акцію "Запали свічку" – загальнонаціонально-міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв голодоморів, 27 листопада. Вперше вшановувати пам'ять жертв голодоморів почали з 1998 року згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Сучасну назву і дату пам’ятного дня визначив указ наступний президент Віктор Ющенко в травні 2007 року.

Голодомор в Україні: головне

Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932 – 1933 роках шляхом створення штучного масового голоду призвів до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.

Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР на чолі з Йосипом Сталіним. Він був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Кандидатка історичних наук та етнологиня Олеся Стасюк розповіла, що комуністичний режим тричі знищував українців штучним голодом.