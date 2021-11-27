Кандидатка історичних наук та етнологиня Олеся Стасюк у рамках проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь" розповіла, що докази цього містяться у документах. Тоді Ленін відправив до України пів мільйона "штиків" – озброєних російських солдатів. Вони забирали в українських селах зерно.

Зауважте Важливо не допустити повторення трагедії, – СБУ досі розслідує злочини Голодомору-геноциду

Поставивши на коліна нашу націю після цього першого штучного голоду у 20-х роках, комуністичний режим зрозумів, що штучним голодом вони можуть ліквідувати опір українців, які прагнули відновити власну державу,

– розповіла етнологиня.

Стасюк наголосила, що у 2021 році Україна вшановує 100-ті роковини першого масового штучного голоду. Деякі радянські міфи українським дослідникам вдалося розвінчати лише на 30-у році української незалежності.

Однак правда вже відома: упродовж 1921 – 1923 років більшовики на чолі з Леніним організували в Україні штучний голод.

Режим влаштував в Україні 3 штучні голоди

Дослідниця розповіла, що у записках Леніна можна простежити: ще тоді режим зрозумів – штучний голод може ліквідувати опір українців.

Зокрема, у "Полном собрании сочинений Ленина" у 43-му томі описано, як більшовики планували без зброї зламати українців та захопити територію України.

Згодом більшовики та чолі з Йосипом Сталіним упродовж 10 років готуватися до Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років.

Третій штучний голод радянська влада влаштувала у 1946 – 1947 роках. Замість того, щоб відновлювати країну після Другої світової, комуністи знищували українців.

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.