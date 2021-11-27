Прорив у розслідуванні Голодомору здійснили у 2003 – 2006 роках

З часу геноциду минуло 88 років. Однак у такого страшного злочину не може існувати строків давності. Українські спецслужби досі займаються розслідуванням темної сторінки нашої історії. У межах проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь" ми звернулися до Служби безпеки України, аби дізнатися, що вдалося встановити правоохоронцям.

Цікаво Вбитий потенціал: як Голодомор змінив долю українського народу

Розсекречення документів органів держбезпеки УРСР, вивчення архівів та свідчень очевидців Галузевий державний архів Служби безпеки України розпочав у 2003 році. Тобто через 12 років після проголошення незалежності нашої держави. Виявлена інформація стала проривом у розслідуванні Голодомору.

Саме завдяки розсекреченим даним 28 листопада 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Що встановила СБУ під час розслідування геноциду

Упродовж 22 травня – 29 грудня 2009 року СБУ розслідувала організацію Голодомору-геноциду у 1932 – 1933 роках. Під час слідчих дій:

зібрали 330 томів справи;

томів справи; допитали 1890 свідків;

свідків; встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;

місць масових поховань жертв голоду; провели 24 судові експертизи: медичні, психологічні, науково-демографічні, а також комплексну історико-правну.

Експертиза встановила, що під час Голодомору в Україні загинули 3 мільйони 941 тисяча осіб. Водночас з урахуванням 6 мільйонів 122 тисяч потенційно ненароджених, ми втратили 10 мільйонів 63 тисячі людей.



Від голоду в Україні загинуло 3,9 мільйона осіб / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті публікуємо близько 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповідаємо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Справу про Голодомор закрили через смерть організаторів

Весною 2009 року СБУ відкрила кримінальну справу за фактом здійснення геноциду в Україні. 13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва розглянув справу.

Служителі Феміди визнали, що керівництво більшовицького тоталітарного режиму організувало геноцид. Однак справу закрили через смерть фігурантів – головних організаторів Голодомору.

Обвинуваченими були на той час вже померлі:

Йосип Сталін – генеральний секретар ЦК ВКП;

– генеральний секретар ЦК ВКП; В'ячеслав Молотов – голова Ради народних комісарів СРСР;

– голова Ради народних комісарів СРСР; Лазар Каганович – завідуючий сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б);

– завідуючий сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б); Павло Постишев – секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У;

– секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У; Станіслав Косіор – перший секретар ЦК КП;

– перший секретар ЦК КП; Влас Чубар – голова Ради народних комісарів УСРР;

– голова Ради народних комісарів УСРР; Мендель Хатаєвич – секретар ЦК КП(б)У, відповідав за виконання хлібозаготівель у Харківській області.

Голодомор розслідують досі, але без резонансу

Усі виявлені документи та заборонені фотографії вже розсекретили. Вони є у вільному доступі. Зокрема й моторошні світлини українського селянина Миколи Боканя, який фотографував наслідки Голодомору. Тривалий час фото були заборонені радянською владою.



Заборонене радянською владою фото Голодомору в Україні / Фото Миколи Боканя, зберігається в архіві СБУ

Спецслужба досі здійснює пошуки в архівах. Однак тепер робота не має планового характеру та відбувається без попереднього гучного резонансу.

До речі, сьогодні в СБУ відкриті кримінальні справи щодо численних виконавців Голодомору.

Росія використовує геноцид у гібридній війні проти України

Керівник архіву СБУ Андрій Когут нещодавно зауважив, що навіть сьогодні Росія використовує тему Голодомору у гібридній війні проти України. Кремль маніпулює історичними фактами та поширює фейки, щоб применшити масштаби геноциду українців. Тому протидія цьому – питання захисту інформаційного простору держави.

Ми сприяємо відновленню історичної правди, засудженню тоталітарного режиму та увічненню пам'яті його жертв. Це важливо задля майбутнього нашого народу, аби захистити Україну від зовнішньої агресії та не допустити повторення трагедії,

– наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зауважимо, СБУ активно співпрацює з Українським інститутом національної пам'яті та Національним музеєм Голодомору-геноциду. Спецслужба надає їм архівні матеріали про геноцид українців.

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Моторошні факти про Голодомор