Прорыв в расследовании Голодомора совершили в 2003 – 2006 годах

Со времени начала геноцида исполнилось 88 лет. Однако у такого страшного преступления не может существовать срока давности. Украинские спецслужбы до сих пор занимаются расследованием темной страницы нашей истории. В рамках проекта "Голод и мор: память поколений" мы обратились в Службу безопасности Украины, чтобы узнать, что удалось установить правоохранителям.

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Рассекречивание документов органов госбезопасности УССР, изучение архивов и свидетельств очевидцев Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины начал в 2003 году. То есть через 12 лет после провозглашения независимости нашего государства. Обнаруженная информация стала прорывом в расследовании Голодомора.

Именно благодаря рассекреченным данным 28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Что установила СБУ во время расследования геноцида

В течение 22 мая – 29 декабря 2009 года СБУ расследовала организацию Голодомора-геноцида в 1932 – 1933 годах. В ходе следственных действий:

собрали 330 томов дела;

томов дела; допросили 1890 свидетелей;

свидетелей; установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;

мест массовых захоронений жертв голода; провели 24 судебных экспертизы: медицинские, психологические, научно-демографические, а также комплексную историко-правовую.

Экспертиза установила, что во время Голодомора в Украине погибли 3 миллиона 941 тысяча человек. В то же время с учетом 6 миллионов 122 тысяч потенциально нерожденных, мы потеряли 10 миллионов 63 тысяч человек.



От голода в Украине погибли 3,9 миллиона человек / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Важно. Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы публикуем около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказываем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Дело о Голодоморе закрыли из-за смерти организаторов

Весной 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева рассмотрел дело.

Служители Фемиды признали, что руководство большевистского тоталитарного режима организовало геноцид. Однако дело закрыли из-за смерти фигурантов – главных организаторов Голодомора.

Обвиняемыми были к тому времени уже умершие:

Иосиф Сталин – генеральный секретарь ЦК ВКП;

– генеральный секретарь ЦК ВКП; Вячеслав Молотов – председатель Совета народных комиссаров СССР;

– председатель Совета народных комиссаров СССР; Лазарь Каганович – заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б);

– заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б); Павел Постышев – секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У;

– секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У; Станислав Косиор – первый секретарь ЦК КП;

– первый секретарь ЦК КП; Влас Чубарь – председатель Совета народных комиссаров УССР;

– председатель Совета народных комиссаров УССР; Мендель Хатаевич – секретарь ЦК КП(б)У, отвечал за выполнение хлебозаготовок в Харьковской области.

Голодомор расследуют до сих пор, но без резонанса

Все обнаруженные документы и запрещенные фотографии уже были рассекречены. Они находятся в свободном доступе. В том числе и жуткие фотографии украинского селянина Николая Боканя, который фотографировал последствия Голодомора. Долгое время фото были запрещены советскими властями.

Запрещенное советской властью фото Голодомора в Украине / Фото Николая Боканя хранится в архиве СБУ

Спецслужба до сих пор осуществляет поиски в архивах. Однако теперь работа не носит планового характера и проходит без предварительного громкого резонанса.

Кстати, сегодня в СБУ возбуждены уголовные дела в отношении многочисленных исполнителей Голодомора.

Россия использует геноцид в гибридной войне против Украины

Руководитель архива СБУ Андрей Когут недавно заметил, что даже сегодня Россия использует тему Голодомора в гибридной войне против Украины. Кремль манипулирует историческими фактами и распространяет фейки, чтобы уменьшить масштабы геноцида украинцев. Поэтому противодействие этому – вопрос защиты информационного пространства государства.

Мы способствуем восстановлению исторической правды, осуждению тоталитарного режима и увековечиванию памяти его жертв. Это важно для будущего нашего народа, чтобы защитить Украину от внешней агрессии и не допустить повторения трагедии.

– подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Отметим, что СБУ активно сотрудничает с Украинским институтом национальной памяти и Национальным музеем Голодомора-геноцида. Спецслужба предоставляет им архивные материалы о геноциде украинцев.

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Жуткие факты о Голодоморе

Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В то время ежеминутно умирало 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.

Больше всего голодных людей погибли на территории современных Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.

В 1932-1933 годах продолжительность жизни украинцев была очень короткой. Мужчины в среднем жили до 7,3 лет, а женщины – до 10,9 лет. Это самые низкие показатели за всю историю человечества.

Что известно о признании Голодомора

Первый шаг к признанию Голодомора сделал президент Леонид Кучма в 1998 году, издав указ о "Дне памяти жертв голодоморов и политических репрессий". На выступлении в ООН в 2003 году он отметил, что голод устроили искусственно.



Признание Голодомора геноцидом больше всего связывают с третьим президентом – Виктором Ющенко. Именно он инициировал принятие закона "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине". Впоследствии его преемник-беглец Виктор Янукович пытался отрицать факт геноцида. Мол, Голодомор был "общей трагедией братских народов".



По состоянию на 2021 год, 17 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.