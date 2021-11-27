Прорыв в расследовании Голодомора совершили в 2003 – 2006 годах
Со времени начала геноцида исполнилось 88 лет. Однако у такого страшного преступления не может существовать срока давности. Украинские спецслужбы до сих пор занимаются расследованием темной страницы нашей истории. В рамках проекта "Голод и мор: память поколений" мы обратились в Службу безопасности Украины, чтобы узнать, что удалось установить правоохранителям.
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Рассекречивание документов органов госбезопасности УССР, изучение архивов и свидетельств очевидцев Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины начал в 2003 году. То есть через 12 лет после провозглашения независимости нашего государства. Обнаруженная информация стала прорывом в расследовании Голодомора.
Именно благодаря рассекреченным данным 28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.
Что установила СБУ во время расследования геноцида
В течение 22 мая – 29 декабря 2009 года СБУ расследовала организацию Голодомора-геноцида в 1932 – 1933 годах. В ходе следственных действий:
- собрали 330 томов дела;
- допросили 1890 свидетелей;
- установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;
- провели 24 судебных экспертизы: медицинские, психологические, научно-демографические, а также комплексную историко-правовую.
Экспертиза установила, что во время Голодомора в Украине погибли 3 миллиона 941 тысяча человек. В то же время с учетом 6 миллионов 122 тысяч потенциально нерожденных, мы потеряли 10 миллионов 63 тысяч человек.
От голода в Украине погибли 3,9 миллиона человек / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Дело о Голодоморе закрыли из-за смерти организаторов
Весной 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева рассмотрел дело.
Служители Фемиды признали, что руководство большевистского тоталитарного режима организовало геноцид. Однако дело закрыли из-за смерти фигурантов – главных организаторов Голодомора.
Обвиняемыми были к тому времени уже умершие:
- Иосиф Сталин – генеральный секретарь ЦК ВКП;
- Вячеслав Молотов – председатель Совета народных комиссаров СССР;
- Лазарь Каганович – заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б);
- Павел Постышев – секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У;
- Станислав Косиор – первый секретарь ЦК КП;
- Влас Чубарь – председатель Совета народных комиссаров УССР;
- Мендель Хатаевич – секретарь ЦК КП(б)У, отвечал за выполнение хлебозаготовок в Харьковской области.
Голодомор расследуют до сих пор, но без резонанса
Все обнаруженные документы и запрещенные фотографии уже были рассекречены. Они находятся в свободном доступе. В том числе и жуткие фотографии украинского селянина Николая Боканя, который фотографировал последствия Голодомора. Долгое время фото были запрещены советскими властями.
Запрещенное советской властью фото Голодомора в Украине / Фото Николая Боканя хранится в архиве СБУ
Спецслужба до сих пор осуществляет поиски в архивах. Однако теперь работа не носит планового характера и проходит без предварительного громкого резонанса.
Кстати, сегодня в СБУ возбуждены уголовные дела в отношении многочисленных исполнителей Голодомора.
Россия использует геноцид в гибридной войне против Украины
Руководитель архива СБУ Андрей Когут недавно заметил, что даже сегодня Россия использует тему Голодомора в гибридной войне против Украины. Кремль манипулирует историческими фактами и распространяет фейки, чтобы уменьшить масштабы геноцида украинцев. Поэтому противодействие этому – вопрос защиты информационного пространства государства.
Мы способствуем восстановлению исторической правды, осуждению тоталитарного режима и увековечиванию памяти его жертв. Это важно для будущего нашего народа, чтобы защитить Украину от внешней агрессии и не допустить повторения трагедии.
– подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Отметим, что СБУ активно сотрудничает с Украинским институтом национальной памяти и Национальным музеем Голодомора-геноцида. Спецслужба предоставляет им архивные материалы о геноциде украинцев.
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Жуткие факты о Голодоморе
- Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В то время ежеминутно умирало 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.
- Больше всего голодных людей погибли на территории современных Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.
- В 1932-1933 годах продолжительность жизни украинцев была очень короткой. Мужчины в среднем жили до 7,3 лет, а женщины – до 10,9 лет. Это самые низкие показатели за всю историю человечества.
Что известно о признании Голодомора
Первый шаг к признанию Голодомора сделал президент Леонид Кучма в 1998 году, издав указ о "Дне памяти жертв голодоморов и политических репрессий". На выступлении в ООН в 2003 году он отметил, что голод устроили искусственно.
Признание Голодомора геноцидом больше всего связывают с третьим президентом – Виктором Ющенко. Именно он инициировал принятие закона "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине". Впоследствии его преемник-беглец Виктор Янукович пытался отрицать факт геноцида. Мол, Голодомор был "общей трагедией братских народов".
По состоянию на 2021 год, 17 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.