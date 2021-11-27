24 канал вшанував жертв Голодомору

До акції "Запали свічку" долучилися й журналісти 24 каналу. О 16:00 27 листопада на наших підвіконнях видніється слабенький вогник.

Рекомендуємо Важливо не допустити повторення трагедії, – СБУ досі розслідує злочини Голодомору-геноциду

Ця свічка є нагадуванням – ми ніколи не забудемо про страшний злочин радянської влади. Адже за 1932 – 1933 роки загинули 3 мільйони 941 тисяча невинних українців. Водночас 6 мільйонів 122 тисячі так і не народилися.

Журналісти 24 каналу долучилися до акції в День пам'яті жертв Голодомору
Журналісти 24 каналу долучилися до акції в День пам'яті жертв Голодомору / Фото Артема Овдієнка

Журналісти 24 каналу долучилися до акції в День пам'яті жертв Голодомору
Свічку слід запалити о 16:00 / Фото Анастасії Мигидюк

свічка пам'яті
Фото Ірини Вихрущ

свічка пам'яті
Фото Дениса Зеленова

Цікаво Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні

свічка пам'яті
Фото Вікторії Кутьїної


Фото Аліни Оліховської

Журналісти 24 каналу долучилися до акції "Запали свічку" / Фото 24 каналу

Важливе про Голодомор

  • Пік голоду припав на весну 1933 року. Тоді щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч.
  • Найбільше українців загинули на території сучасних Полтавської, Київської, Сумської, Харківської, Житомирської та Черкаської областей.
  • 2010 року Апеляційний суд Києва розглядав кримінальну справу за фактом здійснення Голодомору-геноциду в Україні. Суд визнав, що керівництво більшовицького тоталітарного режиму організувало геноцид. Однак справу закрили через смерть фігурантів – головних організаторів Голодомору.
  • Станом на 2021 рік 17 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців.
  • Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах. Переважно вони стосуються канібалізму, депортації куркулів.
  • У 2023 році Україна відзначатиме 90-ті роковини з часу Голодомору. Президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення Міжнародного форуму, а також будівництво пам'ятників.