24 канал вшанував жертв Голодомору
До акції "Запали свічку" долучилися й журналісти 24 каналу. О 16:00 27 листопада на наших підвіконнях видніється слабенький вогник.
Рекомендуємо Важливо не допустити повторення трагедії, – СБУ досі розслідує злочини Голодомору-геноциду
Ця свічка є нагадуванням – ми ніколи не забудемо про страшний злочин радянської влади. Адже за 1932 – 1933 роки загинули 3 мільйони 941 тисяча невинних українців. Водночас 6 мільйонів 122 тисячі так і не народилися.
Журналісти 24 каналу долучилися до акції в День пам'яті жертв Голодомору / Фото Артема Овдієнка
Свічку слід запалити о 16:00 / Фото Анастасії Мигидюк
Фото Ірини Вихрущ
Фото Дениса Зеленова
Цікаво Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні
Фото Вікторії Кутьїної
Фото Аліни Оліховської
Журналісти 24 каналу долучилися до акції "Запали свічку" / Фото 24 каналу
Важливе про Голодомор
- Пік голоду припав на весну 1933 року. Тоді щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч.
- Найбільше українців загинули на території сучасних Полтавської, Київської, Сумської, Харківської, Житомирської та Черкаської областей.
- 2010 року Апеляційний суд Києва розглядав кримінальну справу за фактом здійснення Голодомору-геноциду в Україні. Суд визнав, що керівництво більшовицького тоталітарного режиму організувало геноцид. Однак справу закрили через смерть фігурантів – головних організаторів Голодомору.
- Станом на 2021 рік 17 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців.
- Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах. Переважно вони стосуються канібалізму, депортації куркулів.
- У 2023 році Україна відзначатиме 90-ті роковини з часу Голодомору. Президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення Міжнародного форуму, а також будівництво пам'ятників.