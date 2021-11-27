Кабміні має створити організаційний комітет для проведення заходів. Його співголовами будуть прем'єр Денис Шмигаль та глава ОП Андрій Єрмак.

Важливо Голодомор у цифрах: мертві та ненароджені, геноцид і його визнання у світі

Також до комітету увійдуть науковці, представники громадських об'єднань, місцева влада. Мають затвердити план заходів на 2022 – 2023 роки, присвячених до 90-тих роковин Голодомору.

Які заходи планують

У 2023 році хочуть провести Міжнародний форум до роковин трагедії. Тему висвітлюватимуть у мистецьких та творчих проєктах, зокрема, в кіно. В обіг планують випустити поштову марку та конверт.

Зведення пам'ятників

У плану зазначили встановлення в інших державах пам'ятників жертвам Голодомору. У Вашингтоні мають намір відкрити музейну експозицію.

Також у планах завершити реконструкцію першої черги та звести другу чергу Національного музею Голодомору-геноциду. У Києві мають поставити пам'ятник досліднику Голодомору Джеймсу Мейсу.

Крім того, доручили забезпечити достатнє фінансування для організації заходів. Щодо цього звернулись до Міністерства закордонних справ, обласних держадміністрацій та КМДА.

Скільки українців визнають Голодомор геноцидом

Голодомор 1932 – 1933 років призвів до загибелі мільйонів українців. Радянська влада створювала голод штучно, намагаючись винищити народ.

Десятки країн визнали, що Голодомор був геноцидом. Із такою думкою погоджуються 85% наших громадян.