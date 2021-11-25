У ті роки померли мільйони. Сотні тисяч не народилися. Про жахливий та смертоносний час досі згадує весь світ. У рамках проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь" ми підготували матеріал, в якому зібрали найважливіші цифри, що демонструють масштабність геноциду проти української нації.

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Скільки часу тривав Голодомор

Коли дослідники говорять про Голодомор 1932 – 1933 років, то мовиться про кінець літа 1932 року та початок літа 1933 року. Саме в цей період Україна втратила мільйони населення.

Пік Голодомору припав на весну 1933 року. Тоді від голоду щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч.

У скількох областях людей морили голодом

Геноцид сталінської влади проти українців охопив весь Центр, Південь, Північ і Схід сучасної України. Він також вирував на Кубані, де мешкало українське населення. Хоча того часу Кубань входила до складу РРФСР, але за мовою, культурою, традиціями була українською. На території Кубані проживали майже 1,5 мільйона українців, які становили 75% її населення. Масштабний голод охопив і Північний Кавказ та Поволжя, де також проживали українці.

Найбільше жертв було на території тодішньої Харківської та Київської областей. Зараз ще Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська та Житомирська області. Там загинули 52,8% жертв геноциду. Смертність населення там перевищувала середній рівень у 8 – 9 разів.

У Вінницькій, Одеській і Дніпровській областях рівень смертності був більшим у 5 – 6 разів, а на Донбасі – в 3 – 4 рази.



Експозиція Національного музею Голодомору-геноциду / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Кількість жертв Великого Голоду

Українські та закордонні дослідники Голодомору мають різні оцінки людських жертв того часу. Нині існує 10 різних версій щодо демографічних втрат, які спричинив Голодомор 1932 – 1933 років, – від 3 до 7 мільйонів осіб.

Дослідивши радянську демографічну статистику того часу, фахівці з України, США, Австралії та Франції дійшли приблизно до однакового висновку. За рік страшного голоду природний рівень смертності в Україні був перевищений на 3 – 4 мільйони осіб.

Дослідники зазначають, що найбільше загиблих було серед селян, але й втрати серед міського населення теж були великими. 61% померлих від Великого Голоду – чоловіки.

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Голод, який забрав життя у ненароджених

Згідно з підрахунками французьких демографів, через Голодомор в Україні не народився мільйон дітей.

Сталінська влада наказувала не реєструвати смерть дітей віком до одного року. Це розпорядження також вплинуло на загальні цифри смерті під час Великого Голоду. У 1932 – 1933 роках тривалість життя українців була максимально короткою: 7,3 року – у чоловіків, 10,9 року – в жінок. За всю історію людства подібних показників не фіксували. Голод знизив потенціал дітонародження, що призвело до зменшення кількості населення в майбутньому.

Однак неможливо наразі підрахувати точну кількість загиблих і ненароджених. Українські вчені переконані, що під час Великого Голоду фіксували лише частину смертей.



Національний музей Голодомору-геноциду / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Сумнозвісний закон "Про п'ять колосків"

7 серпня 1932 року Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів СРСР видали спільну постанову "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної (соціалістичної) власності". Автором цього документу є сам Йосип Сталін. У народі постанова відома як закон "Про п'ять колосків". Згодом виявилося, що він став передвісником Голодомору-геноциду.

Закон "Про п'ять колосків":

за розкрадання колгоспного майна (це могли бути навіть декілька колосків, які перезимували під снігом на полі) – розстріл та конфіскація майна;

за наявності пом'якшувальних обставин – 10 років ув'язнення в таборах;

за крадіжку чужого майна – до трьох місяців примусових робіт;

заборона амністії.



Експозиція Національного музею Голодомору-геноциду / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Також існувала таємна інструкція до постанови, яку видали 13 вересня 1932 року. У ній ставили питання щодо "куркулів", проти яких застосовували лише розстрільні статті.

Під постановою підписались:

Голова Центрального виконавчого комітету СРСР Михайло Калінін;

Голова Ради Народних Комісарів СРСР В'ячеслав Молотов;

секретар Центрального виконавчого комітету СРСР Авель Єнукідзе.

У період з 1932 по 1940 рік за цим законом засудили 182 173 особи. Під нього потрапляли діти, які намагалися знайти бодай якусь їжу.

У світовій історії немає подібних законів. Адже в тогочасних умовах тоталітарна влада загнала український народ у смертельну пастку. Конфіскація їжі стала справжнім терором проти людей, які не мали права розпоряджатися нею. А будь-які спроби приховати продукти каралися конфіскацією всього їстівного або й розстрілом.

Світ пам'ятає жертв терору голодом

Щоб вшанувати жертв найбільшого штучного масового голоду, у 20 державах встановили пам'ятні знаки. А в понад 70 країнах щороку організовують відповідні заходи. Жертв того страшного часу пам'ятають не лише в Україні, а й у всьому світі.

Важливо! Щоб дізнатися більше про Великий Голод, варто відвідати Національний музей Голодомору-геноциду, що розташований в Києві.



Національний музей Голодомору-геноциду / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Тему Великого Голоду з 2003 року обговорюють на міжнародних платформах:

Організація Об'єднаних Націй;

Організація з безпеки і співробітництва в Європі;

ЮНЕСКО;

Парламентська асамблея Ради Європи;

Європейський парламент.

15 держав визнали Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.



Визнання Голодомору геноцидом українців / Інфографіка 24 каналу

Перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору в Україні відкрили 23 жовтня 1983 року в місті Едмонті, що в Канаді. Ініціаторами цього були громадяни Канади. Його авторкою стала Людмила Темертя, мати якої пережила Голодомор.

Подібні пам'ятники також встановили: Австралія, Аргентина, Бельгія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща, Угорщина, США.



Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Фільми та книги про Голодомор

У світі зняли десятки кінострічок, у яких розповіли страшну історію тогочасного життя. Про жертв Голодомору, які гинули щохвилини. Серед найвідоміших фільмів, які розкривають правду про Великий Голод, є такі:

"Голод-33" (1991 рік);

"Українська ніч 33-го" (1994 – 1998 роки, чотири серії);

"Радянська історія" (2008 рік);

"Живі" (2008 рік);

"Поводир" (2014 рік);

"Голодомор. Забутий геноцид" (2014 рік);

"Гіркі жнива" (2017 рік);

"Голод до правди" (2018 рік);

"Ціна правди" (2019 рік).

Зверніть увагу Стільки історій не можуть бути вигадкою, – тіктокерка, яка зняла серіал про Голодомор

Розкривали важливі деталі Великого Голоду й автори книг. Їх є набагато більше, ніж фільмів. І кожна вражає. Якщо ви прагнете розширити свої знання в темі Голодомору, розповісти про нього родичам, колегам, знайомим, відкрийте сторінки цих творів:

"Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні";

"Голодомор 1932 – 1933 років в Україні" (за редакцією С. А. Костя);

"Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів";

"Найбільший злочин Кремля" (М. Вербицький);

"Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор" (Роберт Конквест);

"Ваші мертві вибрали мене…" (Джеймс Мейс);

"Марія" (Улас Самчук);

"Жовтий Князь" (В. Барка);

"Зернятко надії" (перша збірка оповідань та віршів про Голодомор для дітей).



Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Пам'ятаймо жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. У пам'ять про понад 7 мільйонів вбитих українців закликаємо усіх "Запалити свічку пам'яті", поставити її на підвіконні о 16:00 27 листопада та вшанувати загиблих хвилиною мовчання.