В те годы умерли миллионы. Сотни тысяч не родились. Об ужасном и смертоносном времени до сих пор вспоминает весь мир. В рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений" мы подготовили материал, в котором собрали самые важные цифры, демонстрирующие масштабность геноцида против украинской нации.

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Сколько времени длился Голодомор

Когда исследователи говорят о Голодоморе 1932–1933 годов, то говорится о конце лета 1932 года и начале лета 1933 года. Именно в этот период Украина потеряла миллион населения.

Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. Тогда от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.

В скольких областях людей морили голодом

Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население. Хотя в то время Кубань входила в состав РСФСР, но по языку, культуре, традициям была украинской. На территории Кубани проживали почти 1,5 миллиона украинцев, которые составляли 75% ее населения. Масштабный голод охватил и Северный Кавказ и Поволжье, где также проживали украинцы.

Больше всего жертв было на территории тогдашней Харьковской и Киевской областей. Сейчас еще Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская и Житомирская области. Там погибли 52,8% жертв геноцида. Смертность населения там превышала средний уровень в 8–9 раз.

В Винницкой, Одесской и Днепровской областях уровень смертности был больше в 5–6 раз, а на Донбассе – в 3–4 раза.

Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Число жертв Большого голода

У украинских и зарубежных исследователей Голодомора разные оценки человеческих жертв того времени. Сейчас существует 10 различных версий о демографических потерях, которые вызвал Голодомор 1932–1933 годов, – от 3 до 7 миллионов человек.

Исследовав советскую демографическую статистику того времени, специалисты из Украины, США, Австралии и Франции пришли примерно к одинаковому выводу. За год страшного голода естественный уровень смертности в Украине был превышен на 3–4 миллиона человек.

Исследователи отмечают, что больше всего погибших было среди крестьян, но и потери среди городского населения тоже были большими. 61% умерших от Большого голода – мужчины.

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Голод, унесший жизни нерожденных

Согласно подсчетам французских демографов, из-за Голодомора в Украине не родился миллион детей.

Сталинские власти предписывали не регистрировать смерть детей в возрасте до одного года. Это распоряжение также повлияло на общие цифры смерти во время Большого голода. В 1932–1933 годах продолжительность жизни украинцев была максимально короткой: 7,3 года – у мужчин, 10,9 года – у женщин. За всю историю человечества подобных показателей не фиксировали. Голод снизил потенциал деторождения, что привело к уменьшению количества населения в будущем.

Однако невозможно сейчас подсчитать точное количество погибших и нерожденных. Украинские ученые убеждены, что во время Большого голода фиксировали лишь часть смертей.

Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Печально известный закон "О пяти колосках"

7 августа 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР издали совместное постановление "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации за укрепление общественной (социалистической) собственности". Автором этого документа является сам Иосиф Сталин. В народе постановление известно как закон "О пяти колосках". Впоследствии оказалось, что он стал предвестником Голодомора-геноцида.

Закон "О пяти колосках":

за хищение колхозного имущества (это могли быть даже несколько колосков, которые перезимовали под снегом на поле) – расстрел и конфискация имущества;

при наличии смягчающих обстоятельств – 10 лет заключения в лагерях;

за кражу чужого имущества – до трех месяцев принудительных работ;

запрет амнистии.

Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Также существовала тайная инструкция к постановлению, которое выдали 13 сентября 1932 года. В ней задавали вопросы о "кулаках", против которых применяли лишь расстрельные статьи.

Подписались под постановлением:

Председатель Центрального Исполнительного комитета СССР Михаил Калинин;

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав Молотов;

секретарь Центрального Исполнительного комитета СССР Авель Енукидзе.

В период с 1932 по 1940 год по этому закону осудили 182 173 человека. Под него попадали дети, которые пытались найти хоть какую-то еду.

В мировой истории нет подобных законов. Ведь в тогдашних условиях тоталитарная власть загнала украинский народ в смертельную ловушку. Конфискация еды стала настоящим террором против людей, которые не имели права распоряжаться ею. А любые попытки скрыть продукты карались конфискацией всего съестного или расстрелом.

Мир помнит жертв террора голодом

Чтобы почтить жертв наибольшего искусственного массового голода, в 20 государствах установили памятные знаки. А в более 70 странах ежегодно организуют соответствующие мероприятия. Жертв того страшного времени помнят не только в Украине, но и во всем мире.

Важно! Чтобы узнать больше о Большом голоде, стоит посетить Национальный музей Голодомора-геноцида, расположенный в Киеве.

Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Тему Большого голода с 2003 года обсуждают на международных платформах:

Организация Объединенных Наций;

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ЮНЕСКО;

Парламентская ассамблея Совета Европы;

Европейский парламент.

15 государств признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Признание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала

Первый в мире памятник жертвам Голодомора в Украине открыли 23 октября 1983 года в городе Эдмонте, в Канаде. Инициаторами этого были граждане Канады. Его автором стала Людмила Темертя, мать которой пережила Голодомор.

Подобные памятники также установили: Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Венгрия, США.

Памятник жертвам Голодомора в Киеве / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Фильмы и книги о Голодоморе

В мире сняли десятки кинолент, в которых рассказали страшную историю тогдашней жизни. О жертвах Голодомора, погибавших ежеминутно. Среди самых известных фильмов, которые раскрывают правду о Большом голоде, такие:

"Голод-33" (1991 год);

"Украинская ночь 33-го" (1994–1998 гг, четыре серии);

"Советская история" (2008 год);

"Живые" (2008 год);

"Поводырь" (2014 год);

"Голодомор. Забытый геноцид" (2014 год);

"Горькая жатва" (2017 год);

"Голод к правде" (2018 год);

"Цена правды" (2019 год).

Обратите внимание Столько историй не могут быть выдумкой, – тиктокер, снявшая сериал о Голодоморе

Раскрывали важные детали Большого голода и авторы книг. Их гораздо больше, чем фильмов. И каждая впечатляет. Если вы хотите расширить свои знания по теме Голодомора, рассказать о нем родственникам, коллегам, знакомым, откройте страницы этих произведений:

"Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине";

"Голодомор 1932–1933 годов в Украине" (под редакцией С. А. Костя);

"Голод 1932–1933 годов на Украине: глазами историков, языком документов";

"Величайшее преступление Кремля" (М. Вербицкий);

"Жатва скорби: советская коллективизация и голодомор" (Роберт Конквест);

"Ваши мертвые выбрали меня ..." (Джеймс Мейс);

"Мария" (Улас Самчук);

"Желтый Князь" (В. Барка);

"Зернышко надежды" (первый сборник рассказов и стихов о Голодоморе для детей).

Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.