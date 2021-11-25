В те годы умерли миллионы. Сотни тысяч не родились. Об ужасном и смертоносном времени до сих пор вспоминает весь мир. В рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений" мы подготовили материал, в котором собрали самые важные цифры, демонстрирующие масштабность геноцида против украинской нации.
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Сколько времени длился Голодомор
Когда исследователи говорят о Голодоморе 1932–1933 годов, то говорится о конце лета 1932 года и начале лета 1933 года. Именно в этот период Украина потеряла миллион населения.
Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. Тогда от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч.
В скольких областях людей морили голодом
Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население. Хотя в то время Кубань входила в состав РСФСР, но по языку, культуре, традициям была украинской. На территории Кубани проживали почти 1,5 миллиона украинцев, которые составляли 75% ее населения. Масштабный голод охватил и Северный Кавказ и Поволжье, где также проживали украинцы.
Больше всего жертв было на территории тогдашней Харьковской и Киевской областей. Сейчас еще Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская и Житомирская области. Там погибли 52,8% жертв геноцида. Смертность населения там превышала средний уровень в 8–9 раз.
В Винницкой, Одесской и Днепровской областях уровень смертности был больше в 5–6 раз, а на Донбассе – в 3–4 раза.
Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Число жертв Большого голода
У украинских и зарубежных исследователей Голодомора разные оценки человеческих жертв того времени. Сейчас существует 10 различных версий о демографических потерях, которые вызвал Голодомор 1932–1933 годов, – от 3 до 7 миллионов человек.
Исследовав советскую демографическую статистику того времени, специалисты из Украины, США, Австралии и Франции пришли примерно к одинаковому выводу. За год страшного голода естественный уровень смертности в Украине был превышен на 3–4 миллиона человек.
Исследователи отмечают, что больше всего погибших было среди крестьян, но и потери среди городского населения тоже были большими. 61% умерших от Большого голода – мужчины.
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Голод, унесший жизни нерожденных
Согласно подсчетам французских демографов, из-за Голодомора в Украине не родился миллион детей.
Сталинские власти предписывали не регистрировать смерть детей в возрасте до одного года. Это распоряжение также повлияло на общие цифры смерти во время Большого голода. В 1932–1933 годах продолжительность жизни украинцев была максимально короткой: 7,3 года – у мужчин, 10,9 года – у женщин. За всю историю человечества подобных показателей не фиксировали. Голод снизил потенциал деторождения, что привело к уменьшению количества населения в будущем.
Однако невозможно сейчас подсчитать точное количество погибших и нерожденных. Украинские ученые убеждены, что во время Большого голода фиксировали лишь часть смертей.
Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Печально известный закон "О пяти колосках"
7 августа 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР издали совместное постановление "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации за укрепление общественной (социалистической) собственности". Автором этого документа является сам Иосиф Сталин. В народе постановление известно как закон "О пяти колосках". Впоследствии оказалось, что он стал предвестником Голодомора-геноцида.
Закон "О пяти колосках":
- за хищение колхозного имущества (это могли быть даже несколько колосков, которые перезимовали под снегом на поле) – расстрел и конфискация имущества;
- при наличии смягчающих обстоятельств – 10 лет заключения в лагерях;
- за кражу чужого имущества – до трех месяцев принудительных работ;
- запрет амнистии.
Экспозиция Национального музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Также существовала тайная инструкция к постановлению, которое выдали 13 сентября 1932 года. В ней задавали вопросы о "кулаках", против которых применяли лишь расстрельные статьи.
Подписались под постановлением:
- Председатель Центрального Исполнительного комитета СССР Михаил Калинин;
- Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав Молотов;
- секретарь Центрального Исполнительного комитета СССР Авель Енукидзе.
В период с 1932 по 1940 год по этому закону осудили 182 173 человека. Под него попадали дети, которые пытались найти хоть какую-то еду.
В мировой истории нет подобных законов. Ведь в тогдашних условиях тоталитарная власть загнала украинский народ в смертельную ловушку. Конфискация еды стала настоящим террором против людей, которые не имели права распоряжаться ею. А любые попытки скрыть продукты карались конфискацией всего съестного или расстрелом.
Мир помнит жертв террора голодом
Чтобы почтить жертв наибольшего искусственного массового голода, в 20 государствах установили памятные знаки. А в более 70 странах ежегодно организуют соответствующие мероприятия. Жертв того страшного времени помнят не только в Украине, но и во всем мире.
Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Тему Большого голода с 2003 года обсуждают на международных платформах:
- Организация Объединенных Наций;
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- ЮНЕСКО;
- Парламентская ассамблея Совета Европы;
- Европейский парламент.
15 государств признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Признание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала
Первый в мире памятник жертвам Голодомора в Украине открыли 23 октября 1983 года в городе Эдмонте, в Канаде. Инициаторами этого были граждане Канады. Его автором стала Людмила Темертя, мать которой пережила Голодомор.
Подобные памятники также установили: Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Венгрия, США.
Памятник жертвам Голодомора в Киеве / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Фильмы и книги о Голодоморе
В мире сняли десятки кинолент, в которых рассказали страшную историю тогдашней жизни. О жертвах Голодомора, погибавших ежеминутно. Среди самых известных фильмов, которые раскрывают правду о Большом голоде, такие:
- "Голод-33" (1991 год);
- "Украинская ночь 33-го" (1994–1998 гг, четыре серии);
- "Советская история" (2008 год);
- "Живые" (2008 год);
- "Поводырь" (2014 год);
- "Голодомор. Забытый геноцид" (2014 год);
- "Горькая жатва" (2017 год);
- "Голод к правде" (2018 год);
- "Цена правды" (2019 год).
Обратите внимание Столько историй не могут быть выдумкой, – тиктокер, снявшая сериал о Голодоморе
Раскрывали важные детали Большого голода и авторы книг. Их гораздо больше, чем фильмов. И каждая впечатляет. Если вы хотите расширить свои знания по теме Голодомора, рассказать о нем родственникам, коллегам, знакомым, откройте страницы этих произведений:
- "Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине";
- "Голодомор 1932–1933 годов в Украине" (под редакцией С. А. Костя);
- "Голод 1932–1933 годов на Украине: глазами историков, языком документов";
- "Величайшее преступление Кремля" (М. Вербицкий);
- "Жатва скорби: советская коллективизация и голодомор" (Роберт Конквест);
- "Ваши мертвые выбрали меня ..." (Джеймс Мейс);
- "Мария" (Улас Самчук);
- "Желтый Князь" (В. Барка);
- "Зернышко надежды" (первый сборник рассказов и стихов о Голодоморе для детей).
Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине / Фото 24 канала, Валентины Полищук