Мы хотим напомнить всей Украине об истории Голодомора-геноцида. Люди, которые знают об этом болезненном периоде из уст родителей или своих родственников, до сих пор со страхом и болью вспоминают те жуткие времена. В рамках проекта "Голод и мор: Память поколений" мы поговорили с 88-летней Любовью Ивановной, родители которой пережили Голодомор, о самых страшных годах жизни, когда все желания сводились к одному – выжить.

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"Люблю их больше всей жизни", – Любовь Ивановна о своей семье

Любовь Ивановна родилась в страшном 1933 году, 22 июня, в селе Борки Гадячского района Полтавской области. Добрачная ее фамилия – Петрусенко, а брачная – Жовтуля. У женщины двое сыновей, Владимир и Богдан, четверо внуков и 8 правнуков. Любовь Ивановна делится, что любит их больше жизни.



Семья Жовтулей в 1967 году / Фото из семейного архива Любови Ивановны

В 1953 году женщина окончила Гадячское педагогическое училище. Впоследствии она начала работать учительницей, а ее муж тогда уже год работал учителем иностранного языка. Супруги счастливо жили и воспитывали двух сыновей. 40 лет своей жизни госпожа Любовь посвятила школе.

"После окончания в 1953 году Гадячского педагогического училища, весь наш выпуск направили в Львовскую область, Перемышлянский район. Я была назначена в Осталовичскую 7-летнюю школу, где и встретила своего мужа. Через 2 года мы переехали в Каменка-Бугский район, работали в школе, растили и учили двух сыновей", – поделилась Любовь.

"Мы чудом выжили"

Сегодня Любови Ивановне больно вспоминать о трагической странице жизни семьи. Ее родители Иван и Прасковья делали все для того, чтобы уберечь своих детей от искусственного голода. Но дороги назад не было. Еду забирали, матери плакали, с грустью и болью в глазах. Мать госпожи Любови, которая умерла в 90 лет, много рассказывала ей о тех голодных годах. Самое большое, что запечатлелось в памяти, – это то, как мать не могла дать ей самое ценное – грудное материнское молоко в первый год жизни.

О том страшном 1933 году мама мне много рассказывала, говорила, что была такая опухшая, что я не могла взять в рот грудь,

– с болью вспоминает женщина.

Маленькой Любови из тряпок скручивали узелок, мочили в воду и она сосала, словно грудь.



Семья чудом выжила / Фото из семейного архива Любови Ивановны

Чудом мы выжили. Мама с папой работали в колхозе за трудодень, на который почти ничего не давали,

– поделилась женщина.

Еще госпожа Любовь вспомнила, как старшие сестры Маруся и Надежда рассказывали, что они малыми лазили по чердаку и искали прошлогодние пшеничные зернышки. Они отдавали маме по одному или два зерна, а "мама разжевывала их, заворачивала в тряпочку и давала маленькой Любе сосать, потому что та очень громко кричала от голода".

Важно. 24 канал запустил проект " Голод и мор: Память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

"Из цвета акации мама варила что-то похожее на узвар"

Трудно вспоминать, как коммунистический тоталитарный режим путем искусственного голода уничтожал простых людей, которые так хотели жить, спокойно жить. Любовь Ивановна также вспоминает, что из цвета акации мама варила что-то похожее на узвар.

Жидкость дети выпивали, а отварным цветом лакомились, еще и угощали маленькую сестренку, которую очень любили и заботились о ней, хотя были старше всего на 3 и 5 лет,

– делится женщина.

А уже в 1935 году родилась самая младшая Вера – сестра госпожи Любови.

Справка. Отец Любови Ивановны – Петрусенко Иван Антонович родился в 1883 году, а мама Прасковья Филимоновна в 1890 году в селе Борки. Оба работали в колхозе.

"Папа недоедал и умер от болезни желудка"

"Папа умер в 1936 году от болезни желудка, в результате постоянного недоедания, ведь все отдавал детям и очень часто жаловался на боли в животе. Он умер, оставив четырех дочерей маме, которых она, с Божьей помощью, спасла от голодной смерти. Мама дожила до старости в своем доме. Когда ей было 88 лет, я забрала ее к себе на Львовщину, в Каменку-Бугскую. Здесь и похоронила", – вспоминает Любовь Ивановна.

Родители Любови Ивановны пережили Голодомор 1930-х годов, а сама женщина почувствовала все на себе в 1940-х годах, во время массового искусственного голода.

А вот уже 1946-1947 годы, вторую голодовку, я уже хорошо помню, ходили какие-то посланцы по домам и все отбирали, что можно есть,

– поделилась женщина.

Воспоминания Любови Ивановны об искусственном голоде 1946 – 1947 годов

Мама услышала посланцев, у нее было несколько горстей фасоли, которые спрятала в печи, а с краю заложила дровами, будто собиралась зажигать и варить есть, хотя было не из чего. Мама поставила нас возле себя и говорит: "У меня четыре ребенка, которые голодны, больше ничего нет". Мы бегали на бригаду, где была гнилая картошка или кормовая свекла, мы брали их, а бригадир и это отбирал. Мама из той картошки делала крахмал, растирала на солнце, а потом резала, как макароны, и варила суп. Мы обрывали на деревьях листочки, мама сушила их, мяла в руках, мешала на воде и пекла нам оладьи. Лазили мы по деревьям и из гнезд птичек забирали яйца.

В селе был случай, что одна женщина не выдержала того, что дети просили есть, а не было ничего. Они пухли, так она кинулась в колодец сама. Говорили, что был не урожай, это не правда, потому что все из колхозных амбаров забирали, вывозили и будто высыпали в Черное море, чтобы не осталось людям. В школе варили нам такую юшку без ничего и мы ее пили. Этому мы были рады, потому что дома и этого не было.

Пусть Бог защитит и бережет людей от этого бедствия, чтобы такое больше никогда не повторилось, –

говорит Любовь Ивановна.



На фото мать Любови – Параскевия / Фото из семейного архива Любови Ивановны

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"Слишком большую цену заплатили люди во время Голодомора"

Сегодня Любовь Ивановна очень уважительно и экономно относится ко всем вещам, к еде, к детям, внукам, правнукам. А особенно – к жизни, потому что слишком большую цену заплатили люди во время Голодомора. Она учит внуков чтить чей-то труд. Любовь Ивановна никогда не выбрасывает остатков пищи (говорит, что это большой грех).

Женщина кормит также соседского пса, который, увидев ее издалека, лает на дверь, чтобы вышли хозяева и забрали у нее пищу, потому что ей трудно заходить во двор. А еще у нее три кота, которые тоже приблудились голодные и худые.

Любовь Ивановна подчеркивает, что люди должны быть милосердными друг к другу и к братьям своим меньшим.



Любовь Ивановна сегодня / Фото из семейного архива женщины

"В свободное время перечитываю из домашней библиотеки книги без очков"

Сегодня Любови Ивановне 88 лет и она на пенсии.

В свободное время перечитываю из домашней библиотеки книги, смотрю передачи по телевизору, люблю читать газеты без очков теперь, ибо в старости возвращается зрение,

– говорит женщина.



Любовь Ивановна / Фото из семейного архива женщины

Госпожа Любовь сейчас часто вспоминает свой родной край – село Борки, свой дом, родных и знакомых. После печальных и ценных воспоминаний женщина начала писать стихи. Ко дню рождения, "на теплую память", родные, дети и внуки, издали сборник ее стихов "Мои воспоминания".

Стихи из сборника "Мои воспоминания" / Фото Любови Ивановны

Помните жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.