И каждая из этих женщин – Зося, Елена, Явдоха, – пережили 1932–1933 годы, годы Голодомора. Своей внучке они о том времени никогда не рассказывали. Только после их смерти 59-летняя актриса по крупицам собрала их редкие воспоминания о геноциде украинского народа и рассказала их в проекте 24 канала "Голод и мор: память поколений".

Читайте также Столько историй не могут быть выдумкой, – тиктокер, снявшая сериал о Голодоморе

Страх был глубоким

Бабушкина хата повалилась, практически нет села. Есть школа, в которую привозят детей школьным автобусом. Заселенных домов все меньше, потому что люди выезжают,

– вспомнила Лариса Руснак.

Недавно она вместе с мамой ездила в родное село своей бабушки Елены Сухачевской – той, которая пережила Голодомор, но в обычной жизни на протяжении десятилетий и словом не обмолвилась о нем.

В селе Петровка Подольского района Одесской области она оказалась поехав работать учительницей младших классов, и прожила там всю жизнь.

С бабушкой о 1932–1933 годах никак не могла поговорить, ведь она постоянно отвечала: "Эй, не о чем говорить". Такое впечатление, что страх был настолько глубок, что бабушка даже боялась об этом рассказывать,

– рассказала актриса.

Всю свою жизнь бабушка Елена провела среди плодородного чернозема. Там родилась и мать актрисы. Лариса Руснак рассказала, что даже набрала пакет земли домой в Киев для цветов.

"Едешь по этой земле, среди этого чернозема... Мне так больно и странно было смотреть, что село гибнет и не обрабатывается земля. Как мог быть такой страшный период на такой земле?!" – удивлялась актриса во время последней поездки.

Важно. 24 канал запустил проект " Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

В семье умерли 3 детей

Бабушка актрисы родилась в 1922 году в селе Плоскова (было расположено близ села Мардаривка, что в Подольском районе Одесской области, однако сейчас его уже нет на карте).

Когда же пришел Голодомор, Елене было 10 лет. У них была большая семья – дети выжили не все, однако Ларисе об этом никто не рассказывал.

Нас как детей всегда защищали. На праздники было главное – поесть. Надо было есть много,

– вспомнила женщина.

Актриса помнит свою прабабушку Явдоху и прадеда Лешу, родителей Елены.

"Явдоха очень хорошо готовила, поэтому ее приглашали на свадьбы, а Леша работал на железной дороге", – вспомнила Руснак.



На руках маленькая Лариса, ее папа Емельян, крестная Анна и дед Алеша / Фото из архива Ларисы Руснак

Впоследствии уже дядя Ларисы Руснак, 72-летний Николай (родной брат матери и сын Елены – 24 канал) рассказал женщине, что на самом деле в семье Явдохи и Леши, когда пришел геноцид, было 7 детей.

Трое умерли в один год – в 1933 году. Он (дядя Николай – 24 канал) даже знает место, где на кладбище эти дети похоронены,

– вспомнила актриса.

Николай рассказал, что умерли Прасковья, Пелагея и Иван, которые были младше бабушки Елены – им было меньше 10 лет. Однако точный их возраст неизвестен.

Читайте также Прятали муку в волосах, чтобы прокормить детей: трогательная история семьи, пережившей Голодомор

Выжили благодаря родственникам

Брат Явдохи или кто-то из родственников (сейчас актриса уже не может узнать точнее – 24 канал) устроился работать в колхозе охранником на склад.

В нижнем белье приносил немного зерна. Они как-то так и выживали,

– рассказала Лариса.

Вспомнила также, что на подводе ездил надзиратель с нагайкой и заостренной палочкой, которой протыкал повсюду – солому, все в доме и на огороде, и даже землю под собачьей будкой, чтобы нигде не оставалось никакой еды. Все, что находили – забирали.

Они все, кто мог, по зернышку родным носили. Старались поддержать друг друга,

– вспомнила актриса.



Лариса Руснак с бабушкой Еленой / Фото из архива Ларисы Руснак

Бабушку Елену называли "Раздай беда"

У бабушки Елены было пятеро детей – она вышла замуж за мужчину, у которого было 2 детей, и родила ему еще троих. Одной них была мама актрисы Нина. Потом этот мужчина умер и оставил ее одну с детьми.

Ее (бабушку Елену – 24 канал) называли "Раздай беда", ведь все, что было в доме – она раздавала. Например, кормила детей, которые приходили в гости,

– вспоминает Лариса Руснак.

Актриса хорошо помнит, как в детстве ходила с бабушкой в школу, ведь та была учительницей младших классов. Бабушки Елены не стало в 2018 году – ей было 96 лет.



Лариса Руснак с мамой, папой и бабушкой Еленой / Фото из архива Ларисы Руснак

Психологическая проблема

Женщина рассказывает, что ее мама неохотно вспоминает те семейные истории.

Такое впечатление, что из них повыбивали все,

– заметила артистка.

Она пояснила, что создается впечатление, будто бы ее мама сейчас ощущает последствия геноцида в 1932–1933 годах. Ведь для женщины до сих пор поесть – самое главное.

Главное, чтобы была еда и чтобы ее было много. Мама до сих пор запасается на зиму – покупает даже картошку и сахар мешками. Хоть я говорю, что можно все просто покупать в магазине, но это не действует,

– объяснила актриса.

Добавляет, что ее мама не осознает и не говорит, что у нее есть страх. "Она говорит: "Мне все время хочется есть". Сейчас это выглядит как какая-то психологическая проблема", – пояснила Руснак.

Важно. В семье матери Ларисы Руснак у каждого из ее братьев и сестер сформировался разный образ жизни. Например, мамин родной брат Николай в свои 72 года активно играет в футбол и даже является капитаном команды журналистов Одессы. Мама Ларисы Нина на протяжении всей жизни печет хлеб – так, как ее научила Елена.



Мама Ларисы Руснак всю жизнь сама печет хлеб / Фото из архива Ларисы Руснак

Через полгода землю у людей забрали, чтобы "не были богатыми"

Папа актрисы Емельян родом из польской семьи. В Украине они оказались после Первой мировой войны, когда в Украине раздавали земли для поляков. Именно так семья поселилась в селе Одесской области.

Справка. Речь идет о так называемом осадничестве, когда поляков заселяли в том числе и на украинские земли. Его проводило правительство Польши с 1920 и по 1939 годы по политическим мотивам.

Вспоминает, что сначала семье выделили по 80 соток для дома и гектар – для возделывания.

Под Подольском переселенные поляки фактически построили из глины село Кабакова, которого уже нет на карте,

– рассказала женщина.

Она вспомнила, что через полгода, в 1930-х годах, 40 соток и землю для возделывания забрали назад "в государство".

"С этой землей власть ничего не делала. У людей забрали просто потому, чтобы они не были богатыми. Потом были страшные налоги на все – даже на деревья и кусты. Их невозможно было заплатить", – вспомнила актриса.

Банды снимали трупы крючками с поездов

Лариса Руснак рассказала, что бабушка Зося (папина мама – 24 канал) была ориентировочно 1918 года рождения. То есть геноцид пришелся на ее 14–15 лет. Актриса знала ее, будучи маленькой.

Папа вспоминал бабушкины слова, которые в то время говорили: "Нет пшеницы, то сейте стельвагу" (стельвага – это обычно металлический инвентарь с помощью которого обрабатывали землю),

– вспомнила актриса.

Женщина объяснила, что поляки пытались поехать в Польшу и что-то привезти поесть.

"Уже мертвых людей стаскивали с поезда крючками. Они не доезжали живыми. Отец вспоминал, что "банды снимали крючками трупы", ведь нападали, чтобы отобрать еду", – вспомнила Руснак.



Бабушка Зося и дед Феоктист спустя более 30 лет после геноцида / Фото из архива Ларисы Руснак

Чтобы выжить, спасались мертвыми лошадьми

Отец рассказывал артистке, что ели мертвых лошадей, с которых обрезали кожу, потому что на трупах животных "даже мяса не было". Поэтому варили, что могли.

У бабушки Зоси была сестра, муж которой Жигола был председателем колхоза. Они выпрашивали початок кукурузы – он прятался и давал,

– вспомнила Руснак.

Актриса говорит, что иногда еду закапывали в землю, а потом выкапывали. Однако очень мало, ведь приходили "активисты" с заостренными палками и проверяли все.

"Они тыкали везде, чтобы нигде ничего не нашлось", – вспомнила она редкие воспоминания бабушки Зои.

Важно Ел листья и птиц, мечтая о хлебе: история Антонина Снигура, который ребенком пережил Голодомор

Папа рассказывал артистке, что у них забрали все, а брата бабушки Франка репрессировали как врага народа за то, что выступал против коммунистов. Добавляет, что на село нужно было набрать определенное количество предателей.

Не разбирали, что это за люди были. Их просто хватали и отправляли в лагеря в Сибирь. Просто потому, что выполняли приказ,

– вспомнила слова отца актриса.

У бабушки Зоси умерли две сестры и брат

У бабушки Зоси была большая семья – родители, сестра Марыля, Ружа и брат Франко.

Однако ни поездки в Польшу, ни родственник-глава колхоза не смогли до конца спасти семью – две сестры и брат Петр умерли от голода,

– вспомнила Руснак.

Им было ориентировочно 13–14 лет. Уже в своем детстве Лариса Руснак, когда приезжала к бабушке, запомнила, что бабушка Зося вкусно готовила мамалыгу, дед ходил на охоту, поэтому в доме были растянуты кожи зайцев или кроликов.

Впоследствии Лариса Руснак уехала на учебу в Киев, а бабушка умерла, так и оставив нерассказанной до конца тяжелую историю их выживания во время геноцида 1932–1933 годов.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцах призываем всех зажечь "свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.