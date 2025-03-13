Есть сбитые вражеские цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николай Калашника.
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Враг атаковал дронами Киевскую область
Российские войска не прекращают атаковать дронами Киевскую область.
Известно, что в результате сегодняшней ночной атаки пострадавших среди населения нет. Также указывается, что нет попаданий в объекты критической инфраструктуры.
В Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В зданиях выбиты окна,
– говорится в сообщении главы ОГА.
Сейчас оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
"В очередной раз призываю жителей области находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Будьте ответственными, берегите себя и своих близких", – обратился к жителям Киевщины председатель ОВА.
Напомним, что этой ночью враг также пытался атаковать Киев. В КГВА сообщили, что на подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА.
Согласно данным, 12 из вражеских дронов уничтожено средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.