Есть сбитые вражеские цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николай Калашника.

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Враг атаковал дронами Киевскую область

Российские войска не прекращают атаковать дронами Киевскую область.

Известно, что в результате сегодняшней ночной атаки пострадавших среди населения нет. Также указывается, что нет попаданий в объекты критической инфраструктуры.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В зданиях выбиты окна,

– говорится в сообщении главы ОГА.

Сейчас оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

"В очередной раз призываю жителей области находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Будьте ответственными, берегите себя и своих близких", – обратился к жителям Киевщины председатель ОВА.

Напомним, что этой ночью враг также пытался атаковать Киев. В КГВА сообщили, что на подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА.

Согласно данным, 12 из вражеских дронов уничтожено средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.