Є збиті ворожі цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Київської ОВА Микола Калашника.

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Ворог атакував дронами Київську область

Російські війська не припиняють атакувати дронами Київську область.

Відомо, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки постраждалих серед населення немає. Також вказується, що немає влучень в об’єкти критичної інфраструктури.

В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна,

– ідеться в повідомленні глави ОВА.

Наразі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

"В черговий раз закликаю жителів області перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Будьте відповідальними, бережіть себе та своїх близьких", – звернувся до мешканців Київщини голова ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також намагався атакувати Київ. В КМВА повідомили, що на підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА.

Відповідно до даних, 12 з ворожих дронів знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.