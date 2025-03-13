Так, на підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМВА.

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Атака Києва ударними БпЛА

Через загрозу атаки ворожими ударними безпілотниками в Києві вночі лунали сирени повітряної тривоги.

Відомо, що повітряна тривога в столиці тривала протягом 3 годин 1 хвилини, а саме з 23:39 до 02:41.

На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА,

– повідомили в КМВА.

Там зазначили, що 12 з цих дронів знищено засобами протиповітряної оборони. Решта БпЛА локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

В КМВА повідомили, чи є потерпілі або пошкодження внаслідок атаки. За їхніми даними, інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня.