Прабабушка Алины – Надежда Тронь-Белошапкина. Какая из двух фамилий официальная, девушка не знает, поскольку до замужества она называла себя двумя. После свадьбы женщина стала Надеждой Старченко.

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История Надежды Старченко довольно непростая, поскольку Голодомор она переживала в детском доме – мать оставила ее неподалеку сказав, что пошла за селедкой и обязательно за ней вернется.

Надежда Старченко с мужем / Фото Алины Алиевой

Вдохновленная ее жизнью и историями других жертв Голодомора, молодая мама в декрете начала снимать в тиктоке сериал под названием "Надежда", который насчитывает уже более 30 серий. Это сочетание реальной истории Надежды Старченко и историй других людей, которые переживали Голодомор в Украине, в художественной интерпретации.

По сюжету, в 1932 году мать оставила 13-летнюю Надежду под детским домом в Одессе. Там она познакомилась с другими девушками, которые оказались в детдоме в силу разных обстоятельств. Дети сталкиваются со всеми бедствиями того времени: недоеданием, смертью, жестокостью, поеданием людей и даже педофилией.

Вы делаете сериал "Надежда", основные события в котором развиваются во время Голодомора. Как к вам пришла эта идея?

Моя прабабушка Надя (у нее был рак груди) в последние годы жизни писала в тайне от всех историю своей жизни и ее мамы. Прадед уже после ее смерти нашел эти рукописи и попросил сына набрать этот текст на компьютере и распечатать. Эта, скажем так, "книга" хранится у меня. Было очень интересно прочитать о трудном жизненном пути в то время.

Голоду там отведена не такая уж большая глава. Но, вспомнив ее страшные рассказы, я этим заинтересовалась, и стала искать в интернете истории других людей, которые поделились рассказами своих предков.

Изначально я не планировала снимать сериал именно об этом (думала снять про прабабушкину жизнь в общем), но эти истории меня очень впечатлили. И я решила их собрать вместе, чтобы показать масштаб пролитой трагедии. Хотя, конечно, это невозможно.



Фрагмент из дневника Надежды Старченко / Фото Алины Алиевой



Фрагмент из дневника Надежды Старченко / Фото Алины Алиевой



Фрагмент из дневника Надежды Старченко / Фото Алины Алиевой

Ого. Как я поняла из сериала, вашу прабабушку сдали в детдом во время Голодомора. Это также происходило в Одессе? Сколько ей было лет? Или это уже выдуманный сюжет?

Да, мама ее оставила возле интерната, потому что нечем было кормить. Этот детдом был не в Одессе, но где именно – мне неизвестно. В сериале я также увеличила возраст, в оригинале ей было 5.

Она писала, что во время голода детей там кормили соленой рыбой, давали немного хлеба и чай. Но кроме рыбы ей ничего не доставалось, потому что на еду налетали все дети. Младшие не успевали себе взять продукты.

Она также помнила, как умирали от голода другие дети, с которыми она дружила.

Еще она была при смерти. От соленой рыбы (видимо, расстройство началось) прямая кишка начала вылезать. Она не могла сидеть. Когда прабабушка лежала на подоконнике, мимо проходил дворник, увидел ее состояние и дал ей натертую чесноком корку черного хлеба. На всю жизнь это запомнила.

После Голодомора прошел еще примерно год и ее забрала мать.

Это очень трудно. Хорошо, что в этом случае все закончилось хорошо для вашей прабабушки и ее мамы. А ваш прадедушка, он находился в Украине во время Голодомора? Может быть, рассказывал историю из своей жизни, как он это пережил? Или его история не сохранилась?

К сожалению, я его историю не помню. Или же он не делился. Помню, он рассказывал историю своего друга, который говорил, что у него было много братьев и сестер. Они пытались как-то выжить и однажды кто-то им сказал, что перевернулась телега с сахаром. Тогда все люди побежали собирать его прямо с землей. Их сестра тоже ушла, но не вернулась... Братья пошли ее искать и нашли только ее обрезанные косы. Они подумали, что ее съели. Матери так и не рассказали о находке.

Жутко. Из вашего рассказа и из сериала я узнала интересный факт, что в Одесской области основным продуктом выживания была рыба с моря. Не знаете, ее тоже забирали? Здесь не было никаких ограничений?

Как я поняла, интернаты ею спонсировались, то есть кто-то все же заботился о таких местах.

Я столько вычитала историй родственников о своих дедушках и бабушках, которые помнили, как они были детьми, а к ним приезжали "дяди" единственные запасы забирать.

Их не останавливали ни вдовы, ни дети. Матери всю ночь рыли ямы, чтобы туда крупу спрятать. В огородах не было смысла закапывать, потому что уже знали, что туда прячут, и прерывали все.

У кого были коровы – прятали их в лес. Кто их доел и пил молока немного – могли выжить. Многие не сдерживались, резали корову, наедались за один день и от этого переедания умирали.

Печально, что многие люди, особенно из ближних стран, не признают Голодомор в Украине. Но столько историй и подробностей не могут быть выдумкой.

Поэтому и стараемся больше об этом говорить. Как раз хотела спросить похожее. Какая у вас в основном аудитория в тиктоке? Видела, что многим вы открыли эти события впервые.

Как бы парадоксально не было, но меня больше смотрит аудитория из России (но не намного, конечно). Меня радует, что действительно очень много хороших комментариев. Многих заставила эта тема переоценить то, что они имеют.

Меня смотрят и дети, и подростки, и молодые мамы, и мальчики, и даже бабушки. Но больше, конечно, подростки, потому что они в основном сидят в тиктоке.



Многие люди впервые услышали о Голодоморе благодаря деятельности Алины / Скриншот из тиктока

Комментарии под вашими видео в целом положительные. Но есть и такие, которые отрицают Голодомор. Как вы на них реагируете? Это ж какую надо иметь выдержку, чтобы взять волю в кулак.

На негативные комментарии стараюсь отвечать спокойно. Я остаюсь при своем мнении. Самое главное: говоря и снимая про Голодомор, я не обвиняю никого в том, что было! Виноватые давно уже в земле лежат. А вот комментаторы из России и Беларуси, помешанные на СССР, начинают агрессивно вести себя, унижая и обесценивая все рассказы наших предков. Но это только на их совести.



Один из комментаторов, который не верит в Голодомор (и указал не тот год) / Скриншот из тиктока

Это очень круто, что вы освещаете эту тему на соседние страны. Возможно, больше узнают, чем из уроков истории. Много событий, которые вы осветили в сериале, из рассказов вашей прабабушки и из рассказов ваших родных. Но персонажей много, их истории вы ищете в сети? Когда начали этим заниматься, узнали для себя что-то новое?

Да, остальную часть историй ищу в интернете. На самом деле я сама узнала гораздо больше, чем из уроков истории! От слова – я вообще не помнила ничего, кроме слова "Голодомор"!

Я думаю, что власти так и отрицали бы, что он был, если бы не появление интернета – люди начали делиться своими историями, услышанным и увиденным. Прочитав их, уже прежним не будешь. Конечно, в те годы голод был везде. И во всем "союзе" люди страдали. Но то, что решили именно из Украины вывезти остатки, как говорится, "роскоши" – очень жестоко.

Важно Голодомор официально признали геноцидом украинцев уже 15 государств мира

Да. Сейчас Украина на международном уровне сражается за то, чтобы Голодомор признали геноцидом украинского народа. Голодомор коснулся каждой семьи, которую я знаю, и это действительно страшно. Даже трудно представить, что пережили наши пра. Они заслуживают быть замеченными. Вообще, вам тяжело работать над такой темой?

Мне не тяжело работать над этой темой, потому что я каждый день смотрю по несколько криминальных передач и этим закалила уже себя.

Людей и детей ели, кто-то нарочно их убивал, кто-то страдал от смерти ребенка, но приходилось им же кормить других детей, чтобы они выжили. Прочитав те ужасные истории, узнав об этом все, сложно по-настоящему осознать, что такое реально было на нашей земле! Еще и 100 лет не прошло…

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.



Признание Голодомора геноцидом украинцев / инфографика 24 канала