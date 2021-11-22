Як заможна родина в один момент перетворилася у бідну

Сім'я Явдохи та Грицька Білоусько була багатодітною. Бог послав їм аж 15 дітей. На початку голоду найстаршій дитині виповнилося 26 років, а наймолодшій – лише 3. Для проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь" 29-річний Костянтин Новаленко розповів гірку історію своїх пращурів.

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До 1926 – 1927 років сім'я жила заможно. Вдома завжди було що поїсти, адже на господарстві у Білоуськів було 100 овець, коней та корів. Грицько тоді мав швейну машинку Singer. З нею об'їжджав 5 довколишніх сіл, за що отримував хороші прибутки.

Однак у достатку родина прожила недовго. Після радянського розкуркулення життя Білоуськів змінилося: не було ні овець, ні коней. Тоталітарний режим забрав навіть швейну машинку Грицька.

Щоб вижити у складний час, двоє старших дітей поїхали на роботу до родичів у тодішній Ленінград (тепер Санкт-Петербург – 24 канал). Решта пішли працювали в поле, на колгосп.

Грицько не міг змиритися з жорстокими діями комуністичного режиму. Коли почав висловлювати супротив, його кинули у Лук'янівське СІЗО. Там у 1928 році чоловік помер, залишивши Явдоху саму з 13 дітьми.

Сім'ї стало дуже важко. Від заможності майже нічого не залишилося. Працювали тяжко, а майже нічого не отримували. Їм давали їсти чорне або гниле зерно з минулих років,

– розповів Костянтин.

Кращу їжу віддавали молодшим дітям

Згодом за роботу взагалі перестали щось платити. Тоді сім'я віддавала кращі наїдки молодшим дітям. Старші ж харчувалися тим, що можна було знайти на землі, – гнилою картоплею, буряками тощо. Коли не залишилося і того, сім'я перейшла на трави, коріння та кору дерев.

Важливо. 24 канал запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті вийдуть понад 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.

Старша донька лишилася вдома, щоб допомогти матері

На той час 22-річна Дарія, донька Явдохи та Грицька, була одружена й виховувала доньку Галину. Її чоловік Іван Палагута також був заможний. У його сім'ї було 16 дітей, усі вже старші.

Палагути займалися логістикою – розвозили зерно, цукор, сіль, овочі. Відповідно мали багато коней і возів. Коли сталінський режим почав відбирати худобу, Палагути не поступилися. Вони вирішили ні за що не віддавати своїх коней, які фактично були годувальниками.



Дарина з чоловіком Іваном та родичкою / Фото надав Костянтин Новаленко

Родина діда Івана трималася до останнього. Однак вони розуміли, що насувається щось зловіще і коней їм рано чи пізно заберуть,

– сказав Новаленко.

Тоді Палагути вирішили втекти з України. Подалися хто куди – Таджикистан, Казахстан тощо. Саме завдяки коням їм вдалося уникнути голоду та врятуватися. Однак Дарія одразу попередила чоловіка, що нікуди не поїде. Вона не могла залишити матір напризволяще.

У молодого подружжя була корова, яка допомагала їм вижити під час голоду. Крім того, родина Івана залишила йому найбільше золота, адже знала –залишатися в Україні найскладніше.

Цікаво! Аби вижити, Іван їздив у Переяслав, де міняв у євреїв золото на зерно. Однак воно тоді фактично нічого не вартувало. За словами Костянтина, за 50 грамів золота можна було купити лише 50 грамів зерна.

Спершу померли наймолодші

Дарія жила з Явдохою на одному подвір'ї. Вона постійно допомогла матері й своїм братам та сестрам. Однак через 4 – 5 місяців з початку голоду Білоуськи почали гинути один за одним. Згодом померла й Явдоха. Тоді вся відповідальність за родину лягла на плечі Дарії, яка вже жила у батьківському будинку. "Вона стала матір'ю для всіх", – наголосив Костянтин.



Дарія з донькою Галиною / Фото надав Костянтин Новаленко

Після 9 місяців голоду не витримали й старші. Спершу вони пухнули, а тоді – висихали. За рік нікого не лишилося.

Людей забирали з доріг, як сміття. Білоуськи просили голову села похоронили своїх рідних, як годиться, але приїхав віз і скинув тіла лопатою.

Те, що відбувалося, – жахливо. Дарія бачила, як помирали всі наші. Якщо говорити про всю мою родину – двоюрідних та троюрідних – то з голоду померли понад 200 дітей. Однак, на щастя, мій рід вижив,

– поділився Костянтин.

У 1940 році в Дарії народилася друга дитина – Надія, яка є бабусею Костянтина. Вона жива й досі. Про моторошні молоді роки батьків дізналася лише у 20-річному віці. Адже раніше мати просто не знала, як підібрати слова, аби описати той страшний час. Померла Дарія у віці 96 років у 2004. У 2013 році пішла з життя Галина.



Дарина – єдина дитина Білоуськів, яка залишилася в Україні і пережила Голодомор / Колаж 24 каналу

Що відомо про село Хоцьки У "Книзі пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Київській області" зазначено, що у 1930 році в Хоцьках було 412 дворів та проживало 4 783 людей. Від голоду померла половина – 2 300 місцевих мешканців. Дослідники встановили імена 1 061 загиблого.



В архівах зі списком померлих радянська влада цинічно брехала про причину смерті. Білоуськи нібито помирали від "виснаження".



Сім'я Білоусько у списку померлих з Хоцьків / Фото з "Книги пам'яті жертв Голодомору"

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Цікаві факти з життя родини Білоусько

Швейну машинку Грицька знайшли через 10 – 15 років у будинку комуняцької верхівки села.

Голодна дитина друзів Білоуськів здала комуністам місце, в якому була захована їжа родини.

За словами Коваленко, у Хоцьках не було випадків канібалізму. Все тому, що місцеве населення було дуже побожним.

Після голоду велику хату Білоуськів відібрали. У неї поселили тих, хто працював на радянську владу. Дарія та Іван мусили переїхати в інший будинок у тому ж селі.

81-річна Надія Косяченко, донька Дарії, досі щороку робить велику кількість закруток. Вона законсервовує навіть хліб та сало.



Надія з внуком Костянтином / Фото Костянтина Новаленка