Как состоятельная семья в один момент превратилась в бедную
Семья Явдохи и Грицька Белоусько была многодетной. Бог послал им целых 15 детей. В начале голода старшему ребенку исполнилось 26 лет, а младшему – всего 3. Для проекта 24 канала "Голод и мор: Память поколений" 29-летний Константин Новаленко рассказал горькую историю своих предков.
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До 1926 – 1927 годов семья жила зажиточно. Дома всегда было что поесть, так как на хозяйстве у Белоусько было 100 овец, лошадей и коров. Грицько тогда имел швейную машинку Singer. С ней объезжал 5 близлежащих сел, за что получал хорошие прибыли.
Однако в достатке семья прожила недолго. После советского раскулачивания жизнь Белоусько изменилась: не было ни овец, ни лошадей. Тоталитарный режим забрал даже швейную машинку Грицька.
Чтобы выжить в сложное время, двое старших детей поехали на работу к родственникам в тогдашний Ленинград (теперь Санкт-Петербург – 24 канал). Остальные пошли в поле, на колхоз.
Грицько не мог смириться с жестокими действиями коммунистического режима. Когда начал выражать сопротивление, его бросили в Лукьяновское СИЗО. Там в 1928 году мужчина умер, оставив Явдоху одну с 13 детьми.
Семье стало очень тяжело. От зажиточности почти ничего не осталось. Работали тяжело, а почти ничего не получали. Им давали есть черное или гнилое зерно с прошлых лет,
– рассказал Константин.
Лучшую еду отдавали младшим детям
Со временем за работу вообще перестали что-то платить. Тогда семья отдавала лучшие блюда младшим детям. Старшие же питались тем, что можно было найти на земле, – гнилой картошкой, свеклой и т. д. Когда не осталось и того, семья перешла на травы, корни и кору деревьев.
Старшая дочь осталась дома, чтобы помочь матери
В то время 22-летняя Дарья, дочь Явдохи и Грицька, была замужем и воспитывала дочь Галину. Ее муж Иван Палагута тоже был богат. В его семье было 16 детей, все уже старшие.
Палагуты занимались логистикой – развозили зерно, сахар, соль, овощи. Соответственно имели много лошадей и повозок. Когда сталинский режим начал отбирать скот, Палагуты не уступили. Они решили ни за что не отдавать своих лошадей, которые фактически были кормильцами.
Дарья с мужем Иваном и родственницей / Фото предоставил Константин Новаленко
Семья деда Ивана держалась до последнего. Однако они понимали, что надвигается что-то зловещее и лошадей у них рано или поздно заберут,
– сказал Новаленко.
Тогда Палагуты решили бежать из Украины. Подались кто куда – Таджикистан, Казахстан и тому подобное. Именно благодаря лошадям им удалось избежать голода и спастись. Однако Дарья сразу предупредила мужа, что никуда не поедет. Она не могла оставить мать на произвол судьбы.
У молодых супругов была корова, которая помогала им выжить во время голода. Кроме того, семья Ивана оставила ему больше золота, потому что знала – оставаться в Украине сложнее всего.
Сначала умерли молодые
Дарья жила с Явдохой на одном дворе. Она постоянно помогала матери и своим братьям и сестрам. Однако через 4 – 5 месяцев с начала голода Белоуськи начали погибать один за другим. Впоследствии умерла и Явдоха. Тогда вся ответственность за семью легла на плечи Дарьи, которая уже жила в родительском доме. "Она стала матерью для всех", – подчеркнул Константин.
Дарья с дочкой Галиной / Фото предоставил Константин Новаленко
После 9 месяцев голода не выдержали и старшие. Сначала они пухли, а затем высыхали. Через год никого не осталось.
Людей забирали с дорог, как мусор. Белоуськи просили главу села похоронить своих родных, как положено, но приехал воз и сбросил тела лопатой.
То, что происходило, – ужасно. Дарья видела, как умирали все наши. Если говорить обо всей моей семье – двоюродных и троюродных – то с голоду умерли более 200 детей. Однако, к счастью, мой род выжил,
– поделился Константин.
В 1940 году у Дарьи родился второй ребенок – Надежда, которая является бабушкой Константина. Она жива до сих пор. О жутких молодых годах родителей узнала только в 20-летнем возрасте. Потому что раньше мать просто не знала, как подобрать слова, чтобы описать то страшное время. Умерла Дарья в возрасте 96 лет в 2004-м. В 2013 году ушла из жизни Галина.
Дарья – единственный ребенок Белоусько, который остался в Украине и пережил Голодомор / Коллаж 24 канала
Что известно о селе ХоцкиВ "Книге памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Киевской области" указано, что в 1930 году в Хоцках было 412 дворов и проживали 4 783 человек. От голода умерла половина – 2 300 местных жителей. Исследователи установили имена 1 061 погибшего.
В архивах со списком умерших советская власть цинично врала о причине смерти. Белоуськи якобы умирали от "истощения".
Семья Белоусько в списке умерших из Хоцков / Фото из "Книги памяти жертв Голодомора"
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Интересные факты из жизни семьи Белоусько
- Швейную машинку Грицька нашли через 10 – 15 лет в доме коммуняцкой верхушки села.
- Голодный ребенок друзей Белоусько сдал коммунистам место, в котором была спрятана еда семьи.
- По словам Коваленко, в Хоцках не было случаев каннибализма. Все потому, что местное население было очень набожным.
- После голода большой дом Белоусько отобрали. В него поселили тех, кто работал на советскую власть. Дарья и Иван должны были переехать в другой дом в том же селе.
- 81-летняя Надежда Косяченко, дочь Дарьи, до сих пор ежегодно делает большое количество закруток. Она консервирует даже хлеб и сало.
Надежда с внуком Константином / Фото Константина Новаленко