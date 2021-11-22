Как состоятельная семья в один момент превратилась в бедную

Семья Явдохи и Грицька Белоусько была многодетной. Бог послал им целых 15 детей. В начале голода старшему ребенку исполнилось 26 лет, а младшему – всего 3. Для проекта 24 канала "Голод и мор: Память поколений" 29-летний Константин Новаленко рассказал горькую историю своих предков.

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До 1926 – 1927 годов семья жила зажиточно. Дома всегда было что поесть, так как на хозяйстве у Белоусько было 100 овец, лошадей и коров. Грицько тогда имел швейную машинку Singer. С ней объезжал 5 близлежащих сел, за что получал хорошие прибыли.

Однако в достатке семья прожила недолго. После советского раскулачивания жизнь Белоусько изменилась: не было ни овец, ни лошадей. Тоталитарный режим забрал даже швейную машинку Грицька.

Чтобы выжить в сложное время, двое старших детей поехали на работу к родственникам в тогдашний Ленинград (теперь Санкт-Петербург – 24 канал). Остальные пошли в поле, на колхоз.

Грицько не мог смириться с жестокими действиями коммунистического режима. Когда начал выражать сопротивление, его бросили в Лукьяновское СИЗО. Там в 1928 году мужчина умер, оставив Явдоху одну с 13 детьми.

Семье стало очень тяжело. От зажиточности почти ничего не осталось. Работали тяжело, а почти ничего не получали. Им давали есть черное или гнилое зерно с прошлых лет,

– рассказал Константин.

Лучшую еду отдавали младшим детям

Со временем за работу вообще перестали что-то платить. Тогда семья отдавала лучшие блюда младшим детям. Старшие же питались тем, что можно было найти на земле, – гнилой картошкой, свеклой и т. д. Когда не осталось и того, семья перешла на травы, корни и кору деревьев.

Важно. 24 канал запустил проект " Голод и мор: Память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе – геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, которые пережили страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Старшая дочь осталась дома, чтобы помочь матери

В то время 22-летняя Дарья, дочь Явдохи и Грицька, была замужем и воспитывала дочь Галину. Ее муж Иван Палагута тоже был богат. В его семье было 16 детей, все уже старшие.

Палагуты занимались логистикой – развозили зерно, сахар, соль, овощи. Соответственно имели много лошадей и повозок. Когда сталинский режим начал отбирать скот, Палагуты не уступили. Они решили ни за что не отдавать своих лошадей, которые фактически были кормильцами.



Дарья с мужем Иваном и родственницей / Фото предоставил Константин Новаленко

Семья деда Ивана держалась до последнего. Однако они понимали, что надвигается что-то зловещее и лошадей у них рано или поздно заберут,

– сказал Новаленко.

Тогда Палагуты решили бежать из Украины. Подались кто куда – Таджикистан, Казахстан и тому подобное. Именно благодаря лошадям им удалось избежать голода и спастись. Однако Дарья сразу предупредила мужа, что никуда не поедет. Она не могла оставить мать на произвол судьбы.

У молодых супругов была корова, которая помогала им выжить во время голода. Кроме того, семья Ивана оставила ему больше золота, потому что знала – оставаться в Украине сложнее всего.

Интересно! Чтобы выжить, Иван ездил в Переяслав, где менял у евреев золото на зерно. Однако оно тогда фактически ничего не стоило. По словам Константина, за 50 граммов золота можно было купить всего 50 граммов зерна.

Сначала умерли молодые

Дарья жила с Явдохой на одном дворе. Она постоянно помогала матери и своим братьям и сестрам. Однако через 4 – 5 месяцев с начала голода Белоуськи начали погибать один за другим. Впоследствии умерла и Явдоха. Тогда вся ответственность за семью легла на плечи Дарьи, которая уже жила в родительском доме. "Она стала матерью для всех", – подчеркнул Константин.



Дарья с дочкой Галиной / Фото предоставил Константин Новаленко

После 9 месяцев голода не выдержали и старшие. Сначала они пухли, а затем высыхали. Через год никого не осталось.

Людей забирали с дорог, как мусор. Белоуськи просили главу села похоронить своих родных, как положено, но приехал воз и сбросил тела лопатой.

То, что происходило, – ужасно. Дарья видела, как умирали все наши. Если говорить обо всей моей семье – двоюродных и троюродных – то с голоду умерли более 200 детей. Однако, к счастью, мой род выжил,

– поделился Константин.

В 1940 году у Дарьи родился второй ребенок – Надежда, которая является бабушкой Константина. Она жива до сих пор. О жутких молодых годах родителей узнала только в 20-летнем возрасте. Потому что раньше мать просто не знала, как подобрать слова, чтобы описать то страшное время. Умерла Дарья в возрасте 96 лет в 2004-м. В 2013 году ушла из жизни Галина.



Дарья – единственный ребенок Белоусько, который остался в Украине и пережил Голодомор / Коллаж 24 канала

Что известно о селе Хоцки В "Книге памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Киевской области" указано, что в 1930 году в Хоцках было 412 дворов и проживали 4 783 человек. От голода умерла половина – 2 300 местных жителей. Исследователи установили имена 1 061 погибшего.



В архивах со списком умерших советская власть цинично врала о причине смерти. Белоуськи якобы умирали от "истощения".



Семья Белоусько в списке умерших из Хоцков / Фото из "Книги памяти жертв Голодомора"

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Интересные факты из жизни семьи Белоусько

Швейную машинку Грицька нашли через 10 – 15 лет в доме коммуняцкой верхушки села.

Голодный ребенок друзей Белоусько сдал коммунистам место, в котором была спрятана еда семьи.

По словам Коваленко, в Хоцках не было случаев каннибализма. Все потому, что местное население было очень набожным.

После голода большой дом Белоусько отобрали. В него поселили тех, кто работал на советскую власть. Дарья и Иван должны были переехать в другой дом в том же селе.

81-летняя Надежда Косяченко, дочь Дарьи, до сих пор ежегодно делает большое количество закруток. Она консервирует даже хлеб и сало.



Надежда с внуком Константином / Фото Константина Новаленко