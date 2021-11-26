Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 19 – 21 листопада 2021 року.

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Голодомор визнають геноцидом

Зазначається, що із твердженням, що Голодомор 1932 – 1933 років був геноцидом українського народу, погоджуються 85 відсотків громадян. Водночас 13 відсотків – заперечують це.

Останніх більше на Сході та Півдні (кожен четвертий – п'ятий опитаний у цих макрорегіонах), серед виборців "Опозиційної платформи – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.


В Україні 85% громадян визнають Голодомор геноцидом / Дані "Рейтингу"


В Україні 85% громадян визнають Голодомор 1932 – 33 років геноцидом / Дані "Рейтингу"

У Голодоморі винен особисто Сталін

Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору:

  • особисто Сталіна – 44%;
  • загалом центральне керівництво СРСР – 41%;
  • каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ) – 17% ;
  • вище керівництво Радянської України – 12%;

До слова, тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

15 держав визнали Голодомор геноцидом

У світі 15 держав офіційно визнали Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Мовиться про:

  • США;
  • Канада;
  • Мексика;
  • Еквадор;
  • Перу;
  • Колумбія;
  • Парагвай;
  • Україна;
  • Грузія;
  • Польща;
  • Естонія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Португалія;
  • Ватикан;
  • Австралія.