Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 19–21 ноября 2021 года.

Читайте также Голодомор в цифрах: мертвые и нерожденные, геноцид и его признание в мире

Голодомор признают геноцидом

Отмечается, что с утверждением, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа, соглашаются 85 процентов граждан. В то же время 13 процентов – отрицают это.

Последних больше на Востоке и Юге (каждый четвертый – пятый опрошенный в этих макрорегионах), среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партии Мураева "Наши", партии Шария.


В Украине 85% граждан признают Голодомор геноцидом / Данные "Рейтинга"


В Украине 85% граждан признают Голодомор 1932–33 годов геноцидом / Данные "Рейтинга"

В Голодоморе виноват лично Сталин

Чаще всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора:

  • лично Сталина – 44%;
  • в целом центральное руководство СССР – 41%;
  • карательные органы СССР (НКВД, ГПУ) – 17%;
  • высшее руководство Советской Украины – 12%;

К слову, тезисов о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.

15 государств признали Голодомор геноцидом

В мире 15 государств официально признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Говорится о:

  • США;
  • Канада;
  • Мексика;
  • Эквадор;
  • Перу;
  • Колумбия;
  • Парагвай;
  • Украина;
  • Грузия;
  • Польша;
  • Эстония;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Португалия;
  • Ватикан;
  • Австралия.