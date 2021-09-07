Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Про це він повідомив на міжнародному форумі "Масовий штучний голод: пам'ятаємо, шануємо".
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Щороку 70 держав згадують про Голодомор
За його словами, вже у 20 державах встановили пам'ятні знаки, щоб вшанувати жертв Голодомору. Водночас у понад 70 країнах кожного року організовують відповідні заходи.
Ми вже зараз можемо сказати, що 15 держав офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу,
– наголосив Боднар.
Окрім того, що пам'ятні заходи увічнюють спогади, вони, як зауважив заступник глави МЗС, мобілізують світову спільноту, щоб не забувати про Голодомор.
Ця тема на міжнародних платформах перебуває ще з 2003 року. Її обговорюють у таких організаціях як:
- Організація Об'єднаних Націй;
- Організація з безпеки і співробітництва в Європі;
- ЮНЕСКО;
- Парламентська асамблея Ради Європи;
- Європейський парламент.
Боднар повідомив, що надалі кількість таких міжнародних організацій, яких залучать до пізнання факту злочину радянського режиму проти України, тільки розширюватиметься.
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Боднар: Путін продовжує політику сталінського режиму
На його думку, режим Володимира Путіна наслідує політику сталінського режиму. Боднар відзначив, що агресія Росії – один із прикладів репресій, вбивств та захоплення чужих територій.
Визнання Голодомору геноцидом
- Верховна Рада ухвалила у листопаді 2006 року закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", відповідно до якого Голодомор – геноцид українського народу.
- Наприкінці 2018 року обидві палати Конгресу Сполучених Штатів Америки визнали Голодомор в Україні геноцидом.
- Водночас для остаточного визнання США має бути відповідне рішення адміністрації.
Визнання Голодомору геноцидом українців / Інфографіка 24 каналу