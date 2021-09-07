Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Об этом он сообщил на международном форуме "Массовый искусственный голод: помним, чтим".

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Ежегодно 70 государств вспоминают о Голодоморе

По его словам, уже в 20 государствах установили памятные знаки, чтобы почтить жертв Голодомора. В то же время в более чем 70 странах ежегодно организовывают соответствующие меры.

Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа,
отметил Боднар.

Кроме того, что памятные мероприятия увековечивают воспоминания, они, как отметил заместитель главы МИД, мобилизуют мировое сообщество, чтобы не забывать о Голодоморе.

Эта тема на международных платформах находится еще с 2003 года. Ее обсуждают в таких организациях как:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
  • ЮНЕСКО;
  • Парламентская ассамблея Совета Европы;
  • Европейский парламент.

Боднар сообщил, что в дальнейшем количество таких международных организаций, которых привлекут к познанию факта преступления советского режима против Украины, только расширится.

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Боднар: Путин продолжает политику сталинского режима

По его мнению, режим Владимира Путина наследует политику сталинского режима. Боднар отметил, что агрессия России – один из примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий.

Признание Голодомора геноцидом

ГолодоморПризнание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала