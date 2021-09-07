Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Об этом он сообщил на международном форуме "Массовый искусственный голод: помним, чтим".
Читайте "Нацизм проиграл навсегда": Зеленский поделился щемящей историей своей семьи в Музее Холокоста
Ежегодно 70 государств вспоминают о Голодоморе
По его словам, уже в 20 государствах установили памятные знаки, чтобы почтить жертв Голодомора. В то же время в более чем 70 странах ежегодно организовывают соответствующие меры.
Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа,
– отметил Боднар.
Кроме того, что памятные мероприятия увековечивают воспоминания, они, как отметил заместитель главы МИД, мобилизуют мировое сообщество, чтобы не забывать о Голодоморе.
Эта тема на международных платформах находится еще с 2003 года. Ее обсуждают в таких организациях как:
- Организация Объединенных Наций;
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- ЮНЕСКО;
- Парламентская ассамблея Совета Европы;
- Европейский парламент.
Боднар сообщил, что в дальнейшем количество таких международных организаций, которых привлекут к познанию факта преступления советского режима против Украины, только расширится.
К теме Штат Техас признал Голодомор в Украине геноцидом
Боднар: Путин продолжает политику сталинского режима
По его мнению, режим Владимира Путина наследует политику сталинского режима. Боднар отметил, что агрессия России – один из примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий.
Признание Голодомора геноцидом
- Верховная Рада приняла в ноябре 2006 года закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", согласно которому Голодомор – геноцид украинского народа.
- В конце 2018 года обе палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки признали Голодомор в Украине геноцидом.
- Однако для окончательного признания США должно быть соответствующее решение администрации.
Признание Голодомора геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала