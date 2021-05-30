Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против. Об этом говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас

Важно отрицание Россией геноцида Голодомором равняется его организации,  –  МИД Украины

Техас признал Голодомор геноцидом

Ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.

Палата представителей 87 созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших,
 –  говорится в резолюции.

Техас стал 23 американским штатом, который признал геноцидом Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине.

Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас.

 

Голодомор
В каких странах Голодомор признали геноцидом / инфографика 24 канала