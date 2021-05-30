Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против. Об этом говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас
Важно отрицание Россией геноцида Голодомором равняется его организации, – МИД Украины
Техас признал Голодомор геноцидом
Ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.
Палата представителей 87 созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших,
– говорится в резолюции.
Техас стал 23 американским штатом, который признал геноцидом Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине.
Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас.
В каких странах Голодомор признали геноцидом / инфографика 24 канала