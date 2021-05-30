Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти. Про це йдеться у Резолюції №253 Палати представників штату Техас

Важливо Заперечення Росією геноциду Голодомором дорівнює його організації, – МЗС України

Техас визнав Голодомор геноцидом

Листопад 2021 року у Техасі стане місяцем пам'яті жертв Голодомору.

Палата представників 87 скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам'ять загиблих,

– йдеться у резолюції.

Техас став 23 американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932 – 1933 років в Україні.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас.

Нагадаємо. Голодомор 1932 – 1933 був найбільшим не лише в Україні, а й у всьому світі штучним голодом, який організувала радянська влада. У такий спосіб Сталін розраховував придушити український національно-визвольний рух. Внаслідок голоду загинули щонайменше 4 мільйони українців.

Визнання Голодомору геноцидом

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", який трактує події як геноцид українського народу.

У світі станом на 2021 рік геноцидом цю трагедію, окрім України, визнали 16 держав світу.

У США Голодомор визнали геноцидом частково. Наприкінці 2018 року обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом.

Для остаточного визнання США цієї трагедії геноцидом необхідне відповідне рішення адміністрації США.



У яких країнах Голодомор визнали геноцидом / Інфографіка 24 каналу