Зеленський нагадав, що 1 вересня – це не лише свято знань та початок навчального року, але й день, коли розпочалася Перша світова війна.

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Як пояснив президент, цей день особливий своїми наслідками, які спричинила людська жорстокість, ненависть та безсердечність. Вона має просту назву – нацизм. Зеленський також вирішив розповісти історію своєї родини.

Це історія про чотирьох братів. Трьох з них, а також їхніх батьків, дружин розстріляли окупанти, які увірвалися до України. Однак, продовжив президент, залишився четвертий брат, який в той час він був на фронті.

Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом, через 4 роки повернувся додому. Через 2 роки у нього народився син, через 31 рік у нього народився онук, а через 40 років онук став президентом України й зараз він стоїть перед вами,

– розповів Зеленський.

Президент наголосив: нацизм програв назавжди, хоч і торкнувся майже кожної родини. Але разом з тими, хто у боротьбі віддав своє життя, є й ті, хто зберіг своє життя, підсумував український лідер.

Зауважимо, що Володимир Зеленський з дружиною 31 серпня відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, відкритий в листопаді 2015 року в центрі Вашингтона.

Зеленський відвідав Меморіал жертвам Голодомору / Фото ОП