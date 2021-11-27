В Україні досі не відбулося "повноцінного трибуналу" щодо злочину геноциду. Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у межах проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь" розповіла, чого стосуються понад тисячу архівних справ, що потрібно, аби надати до них вільний доступ, а також про відповідальність за геноцид та ганебну політику Росії.

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Понад тисяча справ про Голодомор

Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах.

У галузевому державному архіві МВС України зберігається понад тисячу архівних справ про Голодомор в Україні. Ще понад 500 справ виявили у фондах колишніх органів внутрішніх справ та тимчасово зберігають у Головних управліннях Національної поліції в областях,

– розповіли у відомстві.

Заступниця міністра внутрішніх справ зауважила, що ці матеріали належать до Національного архівного фонду та мають виняткову історичну цінність. Справи стосуються:

переважно – канібалізму під час Голодомору в Україні;

є окремі архівні документи, в яких висвітлюються факти депортації з території України на Північ СРСР так званих куркулів;

спроби самостійного повернення та розшук цих осіб радянськими органами внутрішніх справ під час та після Голодомору.



У державному архіві МВС є понад тисячу справ про Голодомор / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Найбільшим жахом в усіх документальних свідченнях про голодомор є розуміння того, що це був дійсно акт штучно організованого винищення мільйонів українських селян внаслідок сталінської політики ліквідації незалежних сільських господарств. Тобто свідоме усунення цілої групи населення саме за соціальною ознакою", – пояснила Мері Акопян.

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті публікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Усі архівні документи розсекречені

Міністерство досі не передало музею усі справи з архіву. Посадовиця пояснила, – на жаль, стан переважної більшості цих документів вимагає їх реставрації. Тільки після цього їх можна буде оцифрувати та надати вільний доступ не лише науковцям, а ЗМІ та громадськості. Зокрема, мовиться про:

передачу цифрових копій Національному музею Голодомору-геноциду:

оприлюднення цих копій на порталі міністерства.

Наразі міністерство працює над забезпеченням галузевого архіву необхідним технічним обладнанням, приміщеннями та штатом фахівців,

– запевнила Акопян.

За її словами, всі справи розсекречені, причому основний масив – ще у 2009 році.



Усі архівні справи потребують реставрації / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Окрім того, з моменту набрання чинності закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років, законодавство не передбачає обмеження доступу до документів із радянськими грифами:

"секретно";

"совершенно секретно";

а також "особой важности".

За геноцид передбачено до 15 років або ж довічне ув'язнення

Мері Акопян пояснила, що покарання за геноцид та заклики до геноциду встановлені статтею 442 про геноцид. Зокрема, згідно з нею злочин карається ув'язненням на 10 – 15 років або довічним.

Досудове розслідування злочинів геноциду проводять слідчі органи Служби безпеки України.

Саме слідчі СБУ у 2009 році порушили кримінальну справу за ознаками злочину з організації Голодомору 1932 – 1933 років. Серед документальних свідчень у провадженні фігурували й документи галузевого державного архіву МВС,

– пояснила Акопян.

Пригадала, що в січні 2010 року Київський міський адміністративний суд у постанові погодився із висновками слідчих щодо визначення винуватцями Голодомору керівників Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків).



Справу про геноцид припинили через смерть обвинувачених / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! Обвинуваченими у справі 2010 року були керівники більшовицького тоталітарного режиму: Йосип Сталін – генеральний секретар Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, В'ячеслав Молотов – голова Ради народних комісарів СРСР, Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар, Мендель Хатаєвич. Детальніше про те, як СБУ розслідує злочини Голодомору-геноциду читайте за посиланням.

Проте справу припинили за фактом їхньої смерті.

"В Україні так і не відбулося повноцінного трибуналу, де б розставили усі крапки над "і", – запевнила заступниця міністра.

Росія намагається створити історичний і політичний міф про Голодомор

Сьогодні Росія працює над створенням історичного та політичного міфу про те, що цей голод не мав ознак етноциду, голодомору, а мав виключно соціально-економічні причини. Через стільки років Кремль не зупиняється,

– пояснила посадовиця.

Вона додала: "Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проєкт по знищенню нашого народу – окупацію Криму та війну на Сході України. Але нас не зламати".

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Найстрашніше явище в історії людства

Мері Акопян також пояснила, що навіть через 88 років після Голодомору українцям важливо вивчати його історію. Адже геноцид "як масове знищення людей є найстрашнішим і найбільш трагічним явищем в історії людства".

Дуже важливо зберегти пам'ять українського народу про ті часи, відновити історичну та соціальну справедливість щодо жертв репресій,

– пояснили у МВС.

Заступниця міністра внутрішніх справ заявила, що завдання нашого покоління:

берегти та розвивати нашу національну пам'ять, історичну та культурну спадщину нації;

сприяти національно патріотичному вихованню дітей та молоді.



Голодомор є найстрашнішим і найбільш трагічним явищем в історії людства / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Пам'ятаймо жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. У пам'ять про мільйони вбитих українців закликаємо усіх запалити "свічку пам'яті", поставити її на підвіконні о 16:00 27 листопада та вшанувати загиблих хвилиною мовчання.