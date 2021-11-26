Темою Голодомору вперше зацікавилися режисери документальних стрічок у 1980-х роках. Загальновідомо, що раніше про ті страшні голодні роки було заборонено не те щоб знімати, а й говорити.

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Єдиний фільм, на який ми натрапили, готуючи наш огляд, – стрічка 1957 року Миколи Макаренка та Олександра Козира "Далеке і близьке". У ній на початку історії звучить одна коротка фраза "Це був суворий 1933-й рік", що могла б вказувати на наскрізну тему Голодомору.

Художніми фільмами (про Голодомор – 24 канал) можна досягти поширення правди. Не так документальними, як художніми. Для мене особисто були важливими слова пані Аґнешки, яка сказала: "Я сама внаслідок роботи над цим фільмом ("Ціною правди" – 24 канал) зрозуміла, що це був геноцид",

– сказала 24 каналу Олеся Стасюк, директорка музею Голодомору.

Фільми про голодні 1932 – 1933 роки: огляд до Дня пам’яті жерт Голодомору

Голод-33, 1991 рік

Режисер: Олесь Янчук

У головних ролях: Галина Сулима, Георгій Морозюк, Олексій Горбунов, Максимко Коваль

Це перша повнометражка Олеся Янчука, який знімав стрічку, не боячись санкцій з боку радянської влади. Стрічка – чорно-біла екранізація "Жовтого князя" Василя Барки. У 2009 році стрічка отримала приз Анрі Ланглуа на Венеційському кінофестивалі.

У центрі історії – життя українців у такі врожайні, але голодні роки. У людей не залишилося нічого. Московський указ 1932 року коштував життя населенню. Люди їли мишей, бур’яни, згодом доходило до канібалізму. Фільм розкаже історію про просту селянську сім’ю, яка зазнала від голоду значних втрат.

Оксана Черкашина розповіла 24 каналу про фільм "Голод-33"

Коли я буда студенткою, побачила фільм "Голод-33", створений за мотивами повісті Василя Барки "Жовтий князь". Я була приголомшена так само сильно, як і після перших розповідей прабабці про голод. Думаю, подивитись цей фільм варто, тому що жертви злочину сталінського терору, як і інших злочинів тоталітаризму, заслуговують на пам‘ять. Надавати суб‘єктність безіменним жертвам, уможливити їхню присутність в історії й пам‘ятати – це той мінімум, який я можу зробити, щоб залишатись людиною.

"Голод 33": дивіться фільм

Українська ніч 33-го, 1994 – 1998 роки

Режисер: Володимир Георгієнко

Сценаристи: Леонід Мужук, Володимир Георгієнко

У головних ролях: звучить тільки закадровий голос, адже фільм ґрунтується на архівних документах

Це перший документальний цикл фільмів про Голодомор уже незалежної України. Стрічка має чотири епізоди: "Страх", "Жах", "Гільйотина", "Справа Грушевського", у кожному з яких наголошують, що "Голодомор – це загальнопланетарна трагедія, як і всі світові війни". Особливість стрічки в тому, що у ньому вперше пролунала ідея вшанування жертв Голодомору на загальнонаціональному рівні. Гаслом є така фраза: "ЦЕ повинні побачити всі – "і мертві, і живі, і ненародженні".

У фільмі я дозволив озвучити думку про те, що комуністичний режим буде засідати міжнародний трибунал і він буде осуджений, так само як фашизм,

– сказав Леонід Мужук.

У центрі історії – штучний голод 1932 – 1933 років, коли над українським народом знущалися у зв’язку з імперськими амбіціями Кремля.

"Українська ніч 33-го": дивіться перший епізод

Ціна правди, 2019 рік

Режисерка: Аґнешка Голланд

Сценаристка: Андреа Халупа

У головних ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул та інші

Особливість стрічки: Аґнешка Голланд – перша режисерка, яка у художньому фільмі показала історію про те, як Гарет Джонс опублікував у західній пресі матеріал про Голодомор в Україні.

У центрі історії – дослідження журналіста і радника британського прем'єр-міністра Гарета Джонса. У роки Голодомору він приїхав до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна та дізнатись, чи насправді існує терор у державі та масове знищення людей, про яке відомо тільки спецслужбам. Тоді журналісту допомогла Ада Брукс, вона розповіла йому про "радянську утопію". Однак Гарет Джонс все ж проводить власне дослідження, щоб описати найбільшу трагедію 20 століття – Голодомор.

Міжнародне визнання: фільм отримав "Золотого лева" на фестивалі польських художніх фільмів у Гдині. Стрічка також була номінована на у категорії "Золотий ведмідь" на Берлінському кінофестивалі.

Максим Суханов розповів 24 каналу про фільм "Ціна правди"

Про Голодомор найвідомішим фільмом, думаю, є "Ціна правди". Я знаю декілька сценаріїв робочих, над якими працюють зараз. Це тема актуальна сьогодні, буде актуальною й через 5 і 10 років. Головне, щоби ми не ловили на цьому хайп, не поспішали: "От зараз дуже актуально – потрібно терміново під цю тему взяти кошти в Держкіно". Це важка тема, яку для суспільства ще треба відрефлексувати, визнати те, що трапилося, це довгострокове завдання.

"Ціна правди": дивіться трейлер

Варте уваги Щоб люди знали, заради чого боротись, коли прийде Кремль, – Андреа Халупа про Голодомор-геноцид

Поводир, 2014 рік

Режисер: Олесь Санін

Сценаристи: Олесь Санін, Ірен Роздобудько, Олександр Ірванець

У головних ролях: Антон Грін, Станіслав Боклан, Джамала, Джефф Баррелл, Сергій Жадан та інші

Унікальність фільму у тому, що вперше в Україні до участі у зйомках стрічки запросили понад сотню незрячих кобзарів. Окрім них, у картині можна почути й побачити гру справжніх лірників та кобзарів зі Львова, Сумщини та Луцька.

У центрі історії – 1930-ті роки, Україна в час сталінського режиму, вбивство українського кобзарства, свідком якого став американський хлопчик Пітер. Усі ті страшні події відбуваються на тлі Голодомору. За словами режисера, він не розповідав про Голодомор як такий. Олесь Санін шукав світлу історію про людей, які з честю, гідністю та вірою змогли пережити ті часи.

Історичний факт. Радянська влада боялася лірників, адже ті були живими носіями всенародної проукраїнської свідомості. Тому їх зібрали у Харкові начебто на конференцію, а потім розстріляли. За версією історика Валерія Семененко "розстріляний з'їзд кобзарів" відбувся в грудні 1932 року.

"Пісня – не козак, її не вб’єш",

– говорить головний герой Іван Кочерга своєму поводирю Пітеру.

Міжнародне визнання: у 2014 році "Поводир" став претендентом на Оскар, але до шорт-листа не пройшов. Того ж року на Одеському кінофестивалі фільм отримав дві нагороди у категоріях "Найкраща акторська робота", "Спеціальний диплом журі за візуальну реалізацію фільму"; в США на Universe Multicultural Film Festival стрічка отримала гран-прі за найкращий фільм та найкращу чоловічу роль (Станіслав Боклан).

Олег Сенцов розповів 24 каналу про фільми "Ціна правди", "Поводир" та "Будинок "Слово"

На мою думку, найбільш вражаючими фільмами про Голодомор є "Ціна правди" Аґнешки Голланд, "Поводир" Олеся Саніна та "Будинок "Слово" Тараса Томенка. Хоча вони розповідають в основному про події, що відбуваються паралельно з однією з головних трагедій українського народу, епізоди, в яких головні герої стикаються з Голодомором віч-на-віч, є найяскравішими як у самих фільмах, так і в цілому в кіно, знятому на цю тему.

"Поводир": дивіться трейлер

Гіркі жнива, 2017 рік

Режисер: Джордж Менделюк

Сценаристи: Річард Бачинський-Гувер, Джордж Менделюк

У головних ролях: Теренс Стемп , Макс Айронс , Саманта Баркс , Баррі Пеппер

Особливість фільму: епічна драма "Гіркі жнива" заснована на реальних подіях; стала першою масштабною англомовною художньою кінокартиною про Голодомор.

У центрі сюжету – велике кохання на тлі трагічних подій української історії 20 століття. Життя двох закоханих змінюється назавжди через голодний 1933 рік, вони стають жертвами сталінських репресій. Режисер хотів донести до читача, що непереборна воля до життя і дух боротьби сильніші за все. Фільм зняли канадські кінематографісти, а у головних ролях – голлівудські, європейські та українські актори.

"Гіркі жнива": дивіться трейлер

Живі, 2008 рік

Режисер: Сергій Буковський

Сценарист: Сергій Буковський

У ролях: свідки Голодомору

Стрічку "Живі" показали майже у 20 країнах світу. "Було зроблено дуже багато кроків, щоб ця тема стала загальновідомою", – каже Сергій Буковський. Завданням режисера було допомогти зрозуміти глядачеві після перегляду цього фільму, що Голодомор в Україні – справжнє вбивство голодом мільйонів українців через цілеспрямовану політику комуністичного тоталітарного режиму.

У центрі сюжету – свідчення очевидців; Сергій Буковський вперше в Україні розповів історію британського журналіста Гарета Джонса, а також презентував унікальні листи й архівні документи.

Марк приїхав у Київ і розповів нам історію про Гарета Джонса, каже: "Подумайте про це". Ми схопилися за ідею і зробили правильно, бо це неймовірна історія. Нашим таким надважливим завданням було створити цей фільм зрозумілим не тільки для українського глядача, а й у Європі, у США,

– розповів Сергій Буковський в інтерв’ю 24 каналу.

Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Міжнародне визнання: картина отримала нагороду "Срібний абрикос" на Єреванському МКФ, гран-прі на міжнародному форумі MЕDIAS "Північ-Південь" у Женевi, спеціальний приз журі Міжнародного фестивалю артгаузного кіно в Батумі.

Наріман Алієв розповів 24 каналу про фільм "Живі"

Це документальна стрічка видатного українського документаліста. Я довіряю його кінопогляду. Завжди цікаво, як розставляються акценти в його фільмах. Ця робота не виключення. Фільм "Живі" – це історія про Голодомор очима свідків тих подій, що переплітаються у фільмі зі щоденниковими записами британського журналіста Гарета Джонса, який розповів світу про масштаби Великого голоду.

"Живі": дивіться фільм

Цікаво "Мене не посадять за те, що я вам наплела?": відверта розмова з режисером фільму про Голодомор

Ще більше документальних та художніх фільмів про Голодомор: список

"Червоне намисто", 2016 рік;

"Маленьке життя", 2008 рік;

"Жнива розпачу", 1984 рік;

"Під знаком біди", 1990 рік;

"Час темряви", 2003 рік;

"33-й. Свідчення очевидців", 1989 рік;

"Голодомор. Україна, ХХ століття: Технологія геноциду", 2005 рік;

"Свіча Джеймса Ернеста Мейса", 2008 рік;

"Хлібна гільйотина", 2008 рік;

"Жорна", 2008 рік;

"Закляття безпам’ятства. Голодомор 1932-33 років на Луганщині", 2009 рік;

"О горе, це ж гості до мене", 1989 рік;

"Великий голод", 2005 рік;

"Незнаний голод", 2003 рік;

"Україна. Забута історія – Голодомор. Влада варта смерті", 2011 рік;

"Голод до правди", 2017 рік.

Пам'ятаймо жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. У пам'ять про понад 7 мільйонів вбитих українців закликаємо усіх "Запалити свічку пам'яті", поставити її на підвіконні о 16:00 27 листопада та вшанувати загиблих хвилиною мовчання.