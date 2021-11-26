Темой Голодомора впервые заинтересовались режиссеры документальных лент в 1980-х годах. Общеизвестно, что раньше о тех страшных голодных годах было запрещено не то чтобы снимать, но и говорить.

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Единственный фильм, который мы встретили, готовя наш обзор, – лента 1957 года Николая Макаренко и Александра Козыря "Далекое и близкое". В ней в начале истории звучит одна короткая фраза "Это был суровый 1933 год", которая могла бы указывать на сквозную тему Голодомора.

Художественными фильмами (о Голодоморе – 24 канале) можно добиться распространения правды. Не столько документальными, сколько художественными. Для меня лично были важны слова Агнешки, которая сказала: "Я сама в результате работы над этим фильмом ("Цена правды" – 24 канал) поняла, что это был геноцид",

– рассказала 24 каналу Олеся Стасюк, директор музея Голодомора.

Фильмы о голодных 1932 – 1933 годах: обзор ко Дню памяти жертв Голодомора

Голод-33, 1991 год

Режиссер: Олесь Янчук

В главных ролях: Галина Сулима, Георгий Морозюк, Алексей Горбунов, Максимко Коваль

Это первая полнометражка Олеся Янчука, который снимал фильм, не боясь санкций со стороны советской власти. Лента – черно-белая экранизация "Желтого князя" Василия Барки. В 2009 году фильм получил приз Анри Ланглуа на Венецианском кинофестивале.

В центре истории – жизнь украинцев в такие урожайные, но голодные годы. У людей ничего не осталось. Московский указ 1932 года стоил населению жизни. Люди ели мышей, сорняки, впоследствии доходило до каннибализма. Фильм расскажет историю о простой селянской семье, которая понесла из-за голода значительные потери.

Оксана Черкашина рассказала 24 каналу о фильме "Голод-33"

Когда я была студенткой, увидела фильм "Голод-33", созданный по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь". Я была ошеломлена так же сильно, как и после первых рассказов прабабушки о голоде. Думаю, посмотреть этот фильм стоит, потому что жертвы преступления сталинского террора, как и других преступлений тоталитаризма, заслуживают памяти. Придавать субъектность безымянным жертвам, позволить их присутствие в истории и помнить – это тот минимум, который я могу сделать, чтобы оставаться человеком.

"Голод 33": смотрите фильм

Украинская ночь 33-го, 1994 – 1998 годы

Режиссер: Владимир Георгиенко

Сценаристы: Леонид Мужук, Владимир Георгиенко

В главных ролях: звучит только закадровый голос, ведь фильм основывается на архивных документах

Это первый документальный цикл фильмов о Голодоморе уже независимой Украины. В ленте четыре эпизода: "Страх", "Ужас", "Гильотина", "Дело Грушевского", в каждом из которых отмечают, что "Голодомор – это общепланетарная трагедия, как и все мировые войны". Особенность фильма в том, что в нем впервые прозвучала идея памяти жертв Голодомора на общенациональном уровне. Лозунгом является такая фраза: "ЭТО должны увидеть все – "и мертвые, и живые, и нерожденные".

В фильме я позволил озвучить мнение о том, что коммунистический режим будет заседать международный трибунал и он будет осужден, равно как фашизм,

– сказал Леонид Мужук.

В центре истории – искусственный голод 1932 – 1933 годов, когда над украинским народом издевались в связи с имперскими амбициями Кремля.

"Украинская ночь 33-го": смотрите первый эпизод

Цена правды, 2019 год

Режиссер: Агнешка Холланд

Сценарист: Андреа Халупа

В главных ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и другие

Особенность ленты: Агнешка Холланд – первый режиссер, который в художественном фильме показал историю о том, как Гарет Джонс опубликовал в западной прессе материал о Голодоморе в Украине.

В центре истории – исследование журналиста и советника британского премьер-министра Гарета Джонса. В годы Голодомора он приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сталина и узнать, действительно ли существует террор в государстве и массовое уничтожение людей, о котором известно только спецслужбам. Тогда журналисту помогла Ада Брукс, она рассказала ему о "советской утопии". Однако Гарет Джонс все же проводит собственное исследование, чтобы описать величайшую трагедию 20 века – Голодомор.

Международное признание: фильм получил "Золотого льва" на фестивале польских художественных фильмов в Гдыне. Лента также была номинирована в категории "Золотой медведь" на Берлинском кинофестивале.

Максим Суханов рассказал 24 каналу о фильме "Цена правды"

О Голодоморе самым известным фильмом, думаю, является "Цена правды". Я знаю несколько сценариев рабочих, над которыми сейчас работают. Эта тема актуальна сегодня, будет актуальна и через 5 и 10 лет. Главное, чтобы мы не ловили на этом хайп, не спешили: "Вот сейчас очень актуально – нужно срочно под эту тему взять деньги у Госкино". Это трудная тема, которую для общества еще нужно отрефлексировать, признать то, что случилось, это долгосрочная задача.

"Цена правды": смотрите трейлер

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Поводырь, 2014 год

Режиссер: Олесь Санин

Сценаристы: Олесь Санин, Ирэн Роздобудько, Александр Ирванец

В главных ролях: Антон Грин, Станислав Боклан, Джамала, Джефф Баррелл, Сергей Жадан и другие

Уникальность фильма в том, что впервые в Украине к участию в съемках фильма пригласили более сотни незрячих кобзарей. Кроме них, в картине можно услышать и увидеть игру настоящих лирников и кобзарей из Львова, Сумщины и Луцка.

В центре истории – 1930-е годы, Украина во время сталинского режима, уничтожение украинского кобзарства, свидетелем которого стал американский мальчик Питер. Все эти страшные события происходят на фоне Голодомора. По словам режиссера, он не рассказывал о Голодоморе как таковом. Олесь Санин искал светлую историю о людях, которые с честью, достоинством и верой смогли пережить те времена.

Исторический факт. Советская власть боялась лирников, ведь те были живыми носителями всенародного проукраинского сознания. Поэтому их собрали в Харькове якобы на конференцию, а затем расстреляли. По версии историка Валерия Семененко, "расстрелянный съезд кобзарей" состоялся в декабре 1932 года.

"Песня – не казак, ее не убьешь",

– говорит главный герой Иван Кочерга своему поводырю Питеру.

Международное признание: в 2014 году "Поводырь" стал претендентом на Оскар, но в шорт-лист не прошел. В том же году на Одесском кинофестивале фильм получил две награды в категориях "Лучшая актерская работа", "Специальный диплом жюри за визуальную реализацию фильма"; в США на Universe Multicultural Film Festival фильм получил гран-при за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Станислав Боклан).

Олег Сенцов рассказал 24 каналу о фильмах "Цена правды", "Поводырь" и "Дом "Слово"

На мой взгляд, наиболее впечатляющими фильмами о Голодоморе являются "Цена правды" Агнешки Холланд, "Поводырь" Олеся Санина и "Дом "Слово" Тараса Томенко. Хотя они рассказывают в основном о событиях, которые происходят параллельно с одной из главных трагедий украинского народа, эпизоды, в которых главные герои сталкиваются с Голодомором лицом к лицу, являются самыми яркими как в самих фильмах, так и в целом в кино, снятом на эту тему.

"Поводырь": смотрите трейлер

Горькая жатва, 2017 год

Режиссер: Джордж Менделюк

Сценаристы: Ричард Бачинский-Гувер, Джордж Менделюк

В главных ролях: Теренс Стемп, Макс Айронс, Саманта Баркс, Барри Пеппер

Особенность фильма: эпическая драма "Горькая жатва" основана на реальных событиях; стала первой масштабной англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе.

В центре сюжета – большая любовь на фоне трагических событий украинской истории 20 века. Жизнь двух влюбленных меняется навсегда из-за голодного 1933 года, они становятся жертвами сталинских репрессий. Режиссер хотел донести до читателя, что непреодолимая воля к жизни и дух борьбы сильнее всего. Фильм сняли канадские кинематографисты, а в главных ролях – голливудские, европейские и украинские актеры.

"Горькая жатва": смотрите трейлер

Живые, 2008 год

Режиссер: Сергей Буковский

Сценарист: Сергей Буковский

В ролях: свидетели Голодомора

Лента "Живые" была показана почти в 20 странах мира. "Было сделано очень много шагов, чтобы эта тема стала общеизвестной", – говорит Сергей Буковский. Задачей режиссера было помочь понять зрителю после просмотра этого фильма, что Голодомор в Украине – настоящее убийство голодом миллионов украинцев из-за целенаправленной политики коммунистического тоталитарного режима.

В центре сюжета – свидетельства очевидцев; Сергей Буковский впервые в Украине рассказал историю британского журналиста Гарета Джонса, а также представил уникальные письма и архивные документы.

Марк приехал в Киев и рассказал нам историю о Гарете Джонсе, говорит: "Подумайте об этом". Мы схватились за идею и поступили правильно, потому что это невероятная история. Нашей важной задачей было создать этот фильм понятным не только для украинского зрителя, но и в Европе, в США,

– рассказал Сергей Буковский в интервью 24 каналу.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, которые пережили страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Международное признание: картина получила награду "Серебряный абрикос" на Ереванском МКФ, гран-при на международном форуме MЕDIAS "Север-Юг" в Женеве, специальный приз жюри Международного фестиваля артхаузного кино в Батуми.

Нариман Алиев рассказал 24 каналу о фильме "Живые"

Это документальная лента выдающегося украинского документалиста. Я доверяю его киновзгляду. Всегда интересно, как расставляются акценты в его фильмах. Эта работа не исключение. Фильм "Живые" – это история о Голодоморе глазами свидетелей тех событий, которая переплетается в фильме с записями британского журналиста Гарета Джонса, который рассказал миру о масштабах Великого голода.

"Живые": смотрите фильм

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Еще больше документальных и художественных фильмов о Голодоморе: список

"Красное ожерелье", 2016 год;

"Маленькая жизнь", 2008 год;

"Жатва отчаяния", 1984 год;

"Под знаком беды", 1990 год;

"Время тьмы", 2003 год;

"33-й. Свидетельства очевидцев", 1989 год;

"Голодомор. Украина, ХХ век: Технология геноцида", 2005 год;

"Свеча Джеймса Эрнеста Мейса", 2008 год;

"Хлебная гильотина", 2008 год;

"Жернова", 2008 год;

"Заклятие беспамятства. Голодомор 1932-33 годов в Луганской области", 2009 год;

"О горе, это же гости ко мне", 1989 год;

"Великий голод", 2005 год;

"Незнанный голод", 2003 год;

"Украина. Забытая история – Голодомор. Власть достойна смерти", 2011 год;

"Голод к правде", 2017 год.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить память погибших минутой молчания.