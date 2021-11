Уникальность "Поводыря" в том, что впервые в Украине к участию в съемках пригласили более сотни незрячих кобзарей. В фильме Олесь Санин использовал исторический факт – расстрел кобзарей в Харькове. В интервью сайту 24 канала в рамках проекта "Голод и мор: Память поколений" режиссер рассказывает светлую историю о людях, которые боролись за свободу и волю несмотря ни на что.

О чем рассказывает фильм "Поводырь"?

По сюжету события в фильме происходят в 1932 – 1933-х годах во времена индустриализации, коллективизации, Голодомора и репрессий представителей Расстрелянного возрождения. Американский инженер Майкл Шемрок приехал в Харьков со своим 10-летним сыном Питером. Случайно Шемрок увидел секретные архивные документы о запланированном советской властью массовом изъятии продовольствия и сопутствующих репрессиях. Впоследствии Майкла убили у сына на глазах.

Питеру удалось сбежать с помощью слепого бандуриста Ивана Кочерги. Питер становится поводырем Ивана и узнает все истории из его жизни. Зная о планах советской власти, они с достоинством и честью пытались сопротивляться. Голодомор осуществляют, а бандуристов признают врагами, организуют съезд в Харькове. Мальчик хочет спасти Ивана... Однако лишь Питер остается живым свидетелем тех трагических событий.

Интервью с Олесем Саниным о фильме"Поводырь"

"Поводырь" еще раз напоминает, что украинцы должны помнить свою историю, культуру; то, что мы пережили, ради чего нам стоит жить, а ради чего – умереть. Какие важные моменты вы хотели донести до зрителя, работая над историческим фильмом "Поводырь"? Расскажите об истории создания ленты.

Я долго искал историю, через которую рассказал бы то, что с нами происходило в историческом и личном контекстах. Я убежден, что 1930-е годы имели важное значение не только для каждой семьи, а и в принципе играли огромную роль для целого народа. Не понимая, что с нами произошло, мы не можем идти дальше и развивать наше государство.

После Оранжевой революции я имел возможность работать с архивами КГБ, которые тогда открыл Виктор Ющенко. Я долго сидел над этими материалами, изучал их, это была такая специфическая история. В центре Киева, в помещении КГБ есть специальные кабинеты для работы с документами, они очень похожи на тюремные камеры. Туда мне куратор приносил архивные материалы, одна часть из которых позже была обнародована, а другая до сих пор нет.

Это, наверное, были самые тяжелые мои дни. У меня складывалось впечатление, что я еще раз поседею, ибо то, о чем я узнал, людям рассказывать было просто невозможно. Это пережить невозможно, должна была быть специальная подготовка.

История создания фильма "Поводырь" была специфической. Она началась тогда, когда я приехал с лентой "Мамай" в Лос-Анджелес. Там я показал кино и был очень удивлен, ведь получил хорошие отзывы о картине, ее дизайне. Фильм восприняли очень доброжелательно. Это были 2003-2004 годы.

Кстати. Фильм "Мамай" стал первым претендентом на Оскар от Украины. Лента вышла в 2003 году и является украинской версией Ромео и Джульетты. По сюжету беглый казак страстно влюбляется в красивую татарскую женщину, которая пытается спасти его от смерти.

В то же время мне в номер гостиницы позвонил Владимир Палагнюк (Джек Пеланс – 24 канал) и сказал на украинском: "Это Олесь Санин?". Я говорю: "Да". "Мы долго Вас ждали", – ответил он. Тогда Владимир был председателем фонда "Тризуб" (The Hollywood Trident Foundation), где возглавлял союз украинцев. Он сказал мне: "Я тебе помогу. Я снимусь в твоем следующем фильме, мы найдем деньги, дай мне свой сценарий". Я читал ему текст на наших встречах, но все они заканчивались тем, что он подчеркивал: "Это все никому не нужно".

Я был расстроен, однако мы общались дальше. Я рассказывал ему, что мастерю украинские традиционные музыкальные инструменты и играю на кобзе и бандуре в частности. У Владимира об этом было несколько иное впечатление, но он сказал: "Вот история, которую мы должны рассказать. Она фантастическая". После этого я поделился с ним информацией о письмах, которые я нашел, об американских специалистах, которые, собственно, и создавали ту индустрию, которую называли советской. Они строили Днепрогэс, весь Харьков фактически за американские деньги, и расплатой за это было украинское зерно. Огромное количество кораблей с ним отправляли, чтобы расплатиться за заводы.

Несколько дней я рассказал об этом Джеку, а он тогда мне сказал, что это то, чем я должен заняться. "Давай пиши сценарий, это та история, которую должен увидеть мир",

– сказал Пеланс.

Тема Голодомора проходит сквозно через весь фильм. Вы искали аллегории, чтобы рассказать о геноциде в жанре исторической драмы?

Это не была история о Голодоморе как таковом. Я увидел много документов, которые были просто сфальсифицированы специально для того, чтобы сдержать информацию о голоде и массовых смертях. Кроме этого, советская власть подкупала иностранных журналистов, которые были спецкорами в Советском Союзе, задаривала их деньгами, коммерческими контактами, связями для того, чтобы они не писали правды. Нам всем известно о Уолтере Дюранти. Журналисты тогда писали, что все прекрасно.

Такой была пропаганда.

Да, пропаганда была значительная. Об историях, которые уже становились городскими легендами, писали в газете "Гудок", а она висела на каждой железнодорожной станции. Люди это читали. В частности речь шла о том, будто на станции купили пирожок, а внутри был детский пальчик. Или изображали женщину с психическими проблемами, перед ней раскладывали куски мяса, а она стояла над ними с топором. Акты, очевидно, какие-то были, но то, с какой интонацией это подавалось…

Я сам взял более трех сотен интервью о Голодоморе, записывал их как за границей, так и в Украине. Я долго этим занимался, вместе с Фондом ШОА. У них есть специальный вопросник о жертвах тех или иных репрессий. Я взял его и записал интервью. Интересно то, как много людей начинали свои рассказы: "У меня знакомые имели знакомых, которые рассказывали...". Они были из разных регионов, городов, но пересказывали абсолютно все то же: про те пирожки с детскими пальчиками и так далее. Это все печаталось в газетах. Это было сделано специально для того, чтобы изменить вектор восприятия истории и информации. Решение писать об уголовных преступлениях и людях-каннибалах всех обескураживало.

Я понимал, что я не хочу так, не могу и не буду рассказывать истории о каннибализме. Поэтому я искал другую историю, более светлую, о людях, которые с честью и достоинством смогли это пережить, несмотря на то, что было очень тяжело.

Я искал историю, которая расскажет о людях, которые выжили, и которая будет вдохновлять нас. Собственно, такой была история о кобзарях и репрессии, которым они подвергались. Был официальный запрет музыкальных национальных инструментов, в частности кобзы и бандуры. За это людей приговаривали к расстрелу. Распространение песен и их переписывание – каралось. Тогда люди пропадали тысячами, и никто на это не обращал внимания.



Кадр из фильма "Поводырь" / Фото Кинориума

Собственно, Джек Пэланс вдохновил вас на создание картины в 2003 – 2004 годах. Почему вы не показали "Поводыря" украинскому зрителю раньше? И почему в 2013 году, когда фильм был полностью готов, его побоялись выпускать на экраны?

Я несколько раз менял структуру и концепцию сценария, и в конце концов, когда у меня была возможность выйти на съемочную площадку, все планы поменялись. Однако я умею ждать, и когда появилась возможность снова запустить кино, это произошло.

Мы его сложно снимали (я создаю фильмы медленнее, чем меняются правительства в Украине и президенты, к сожалению) (улыбается). В 2013 году это было проблемно, ведь тогда был у власти репрессивный Янукович. Меня Госкино спрашивало: "Лесь, ну фильм же не про Голодомор?". Я отвечал: "Конечно, нет. Это о музыканте и американском мальчике". Я говорил неправду, конечно, и пользовался тем, что у власти Януковича были неграмотные люди, ленивые, которые фактически не читали сценария.

Поэтому премьера должна была состояться в конце ноября 2013 года. Кроме этого, мы тогда не получили прокатного удостоверения от Госкино, релиз постоянно переносился. Ну и рекламу фактически никакую невозможно было делать. Это было связано с политикой. За какую-то широкую рекламу нас бы просто остановили, разорили людей, с которыми мы сотрудничали. И в тот момент, когда надо было думать о картине, начался Майдан.

Знаем, что вы очень долго выбирали актера на роль Питера. На кастинг пришло более 2000 детей. Как вам все же удалось выбрать, и почему именно Антон Грин?

Когда нет главного героя, который бы соответствовал замыслу, – невозможно снимать кино, оно будет обречено на поражение. Мне нужен был ребенок, который попал в совершенно другой для него мир – жестокий, чужой и агрессивный. Антон Грин для меня был как сегодняшний зритель, который ничего об этом не знает, не понимает, который жил в комфортных условиях, своих, американских, а потом вдруг попал в совершенно другую среду. С другой стороны мне, собственно, был нужен этот мальчик-американец.



Антон Грин в фильме "Поводырь" / Фото Кинориума

Мы искали среди многих детей, которые снимаются в кино, в рекламе, детей дипломатов, но оно все было не то, что нужно. И когда до начала съемок осталась где-то неделя, я попросил еще раз показать мне всех детей. Тогда я обратил внимание на одного мальчика из Детройта. В видео он говорит: "Я хочу сниматься в кино. Я играю на саксофоне и фортепиано". Он рассказал стишок, который рассказывали все дети – "Садок вишневый коло хаты" (мы, кстати, и в фильме его дали. Только Антон так хорошо изучил роль, что его акцент почти пропал (улыбается).

Это была такая история загадки перевоплощения. Он сел за рояль и, перед тем как играть пьесу Моцарта, сосредоточился. У меня было такое впечатление, будто изображение залипло в камере. То есть в какой-то момент он становился совсем другим мальчиком. Я несколько раз пересматривал.

Потом я позвонил через видеосвязь его маме и спросил, Можно ли увидеть Антона. Мама повернула камеру к двери, где я увидел силуэт мальчика с рюкзаком, он готовился к школе. Однако воскликнул: "Тут позвонили из Киева, привет", – и побежал дальше (улыбается). Вот такая была моя встреча с Антоном. Далее я спрашивал, смогут ли они приехать в конкретное время, мама была согласна и отправила Антона самого в Украину. Я был удивлен.

Позже, в последний съемочный день (а мы с ним проработали три месяца на площадке) я узнал, что его родной дедушка был одним из организаторов восстаний в ГУЛАГе, что он из семьи репрессированных. Я на самом деле знал эту историю, но думал, что, возможно, они однофамильцы. У меня представления не было, что это может быть стечением обстоятельств. Честно говоря, я не очень верю в генетические человеческие способности, я думаю, что люди могут сами развиваться, что образование, культура меняет их. Однако с Антоном этоимело подтверждение, как и то, что у него внутри фантастическое сердце и человеческие качества, кроме актерских, конечно. Мне с ним работалось как со взрослым, он был очень ответственным. Я честно скажу, если бы знал, что будет такой мальчик, я бы дописал еще больше сценария и дал бы ему драматическое нагрузки.

Давали ли вы советы на съемочной площадке – какими должны быть актеры, как они должны играть? Вмешивались ли вы в съемочный процесс, чтобы показать драматизм истории так, как вы хотели? Для Джамалы это, например, дебют в кино, так же и для Антона Грина. Не сложно ли было работать с актерами-новичками, так сказать?

Мне нужна была актриса, которая могла бы играть такую тогдашнюю звезду очень специфической красоты, которая была в 1920-х годах. А с другой стороны, наша героиня должна была быть актрисой Харьковского театра "Березиль".

В Харькове есть памятник Тарасу Шевченко советского скульптора Манизера Матвея. Что интересно, вокруг самого Шевченко разместили 16 статуй: среди них есть комсомолка с книгой, хлебороб и еще такие, о которых Шевченко даже писать не мог. Собственно, Манизер приглашал актеров театра "Березиль", и когда театр был репрессирован, то разъехался, художественного руководителя и еще нескольких расстреляли. А сами актеры помогли Манизеру в создании этих скульптур вокруг Тараса.

В частности, актриса Наталья Ужвий вошла в образ Катерины, Амвросий Бучма перевоплотился в крестьянина с жерновом на плечах, Сузанна Коваль воплотила образ девушки-крепостной. Мы знали имена практически всех тех героев, кроме той комсомолки. И когда я начал выяснять, то оказалось, что в театре работала актриса, которая еще и пела джаз в клубах для иностранцев, а позже вышла замуж за офицера НКВД. Мы узнали ее имя.

Мне нужна была актриса, у которой было такое звездное внутреннее чувство. Казалось, Джамала очень хорошо подходит на эту роль, она прекрасно пела. Но впоследствии оказалось, что она абсолютно скромный человек (улыбается). И я говорил: "Джамала, вам надо больше показать себя, что вы тут такая звезда, что вы здесь главная". А у нее просто естественно этого не было. Однако я видел ее потенциал, она – звезда бродвейского уровня с фантастическими природными данными, очень высокой роботоспособностью. Если будет у нас еще возможность встретиться, я с удовольствием сделал бы с ней еще кино.



Джамала в ленте "Поводырь" / Фото Кинориума

Кстати, Антон выучил не только свою роль, а весь сценарий. Его легко можно было спросить по любой части, страницы – он все прекрасно знал. Помогал Станиславу Боклану, который через специальные линзы, которые имитировали незрячесть, не мог подсмотреть текст. Об Антоне есть много историй, но такой ребенок – это подарок судьбы.

Почему важно и насколько откровенно стоит снимать фильмы о Голодоморе?

Кино – это такая плоскость, где стоит делать все. Вопрос, что это за история, как ты подготовишь публику, в какой момент состоится премьера. Я вот читаю лекции в разных университетах и сейчас у меня сессия здесь, в Америке, об актуализации истории через художественные произведения. И кино, как считают эксперты, одна из самых точных и простых вещей для того, чтобы актуализировать историю сегодняшнего дня. Потому что человек верит в то, что видит на экране, осмысленную художественную историю, следит за героем. У нее складывается впечатление о том времени и о поступках людей. Обратите внимание, что историюи мы теперь познаем из кино прежде всего. Через кино человек изучает мир вокруг себя. Это самый простой способ перетащить его на сторону зла или добра (улыбается).

Насчет фильмов о Голодоморе: или ты рассказываешь об истории души человеческой, или ты делаешь хоррор о каннибализме. Это просто выбор, в зависимости от того, как автор относится к литературе.

Относительно каждого события есть много разных точек зрения. И это неправда, что произведение искусства может иметь объективную позицию. Ее в принципе не может существовать. Ее объективизируют журналистским способом. Обратите внимание на российскую пропаганду: они вам представляют пять точек зрения, но с одной стороны. Они теперь используют журналистику как оружие, где вам навязывают конкретное мнение. Они выкупают людей, которые умеют этим заниматься, создают подобие новостей и историй.

Однажды со мной даже произошел такой специфический творческий эксперимент. Я снял документальный фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (Breaking Point: The War for Democracy in Ukraine) в соавторстве с Марком Харрисом. Там рассказывается об одном и том же событии, которое мы сняли на Майдане. Наши люди, которые стояли там, и я, который там был, рассказывают совершенно разные вещи. И чем дальше во времени эта история, тем больше она меняется и преображается, потому что каждый человек живет одинаково какими-то своими мыслями, последствиями, событиями и это все интерпретирует совершенно иначе. Бывает, с точностью до наоборот.

Надо ли рассказывать об истории Голодомора? Да! Но рассказывать для того, чтобы помочь жить тем, кто сейчас. Не допустить такого впредь. Это главное. Потому что эта память имеет очень большое значение для нас.

Сергей Буковский говорит, что не стоит подчеркивать в фильмах о Голодоморе как геноцид. Зритель должен сам почувствовать это после просмотра. Как вы считаете?

Украинцы сейчас перестали верить во что бы то ни стало. Мы получили такую вакцину борьбы с ложью, что хорошо понимаем, что о нас говорят в России, Америке. Мы видим, как на наших глазах происходит целая манипуляция. Иногда я своих коллег спрашиваю: "Вы что, не видите, что это манипуляция?". Они отвечают: "Нет".



Кадр из фильма "Поводырь" / Фото Кинориума

Сергей правильно говорит: только история свидетеля, когда ты сам даешь право человеку, зрителю увидеть, почувствовать эту правду и самому для себя сделать выводы... Возможно, это кардинально повлияет на него и он изменит свои принципы, или хотя бы начнет сомневаться в том, о чем он думал раньше, или это вообще правда. Это важный момент для нашего социального взросления.

Были разговоры, что вы свой фильм посвятили Олегу Сенцову, который в то время был заключенным в России. Это правда?

Посвящение было специфическое. Мы обращали внимание на премьере, показах, в частности за рубежом на эту тему. В картине рассказывали о людях, которые борются за свою свободу, которые упираются и доказывают свою правду. На тот момент Олег был в тюрьме, а мы собирали средства, потому что тогда была такая ситуация, что много людей сопереживало, а у него была семья, которая была в оккупированном Крыму, маленькие дети, которых никто не мог поддержать. Была даже такая ситуация, что он не мог получать дотационные деньги. Тогда мы придумали ему стипендию. Мы делали это для того, чтобы Олег знал, что его не покинули. Сейчас надеюсь, что в его творческой карьере все сложится хорошо. Сегодня очень много людей прислушиваются к его мнению.

"Поводырь" был претендентом на Оскар, но не прошел дальше. Однако он оставил в сердце каждого то, о чем мы должны помнить. Еще в недалеком 2014 году зрители аплодировали стоя, кто-то плакал, а кто-то молчал, сохранив историю в сердце. Расстроились ли вы, когда узнали, что "Поводырь" не прошел в шорт-лист Оскара?

Я уже не первый раз играю в эту игру (улыбается). Поверьте мне, Украина еще не готова к этому. Я просто видел, как работала Корея, Иран, это в большой степени политическая история. Стоит помнить, что это не кинофестиваль, это соревнование индустрий. Если говорить об иностранной секции, то это фильмы, которые что-то дают для американской индустрии, не иначе. В Украине мы очень мифологизируем такие вещи, а Американская киноакадемия смотрит на это совершенно с другой стороны. Однако я уже трижды побывал в этих историях, и это было неожиданно, конечно, к фильму было большое внимание. У нас были очень хорошие отзывы.

На самом деле я думаю, что у документального кино было бы больше шансов на Оскаре, если говорить об этом откровенно. Но априори те фильмы, которые туда попадают, – это самые сильные картины мира того сезона. Это все великие чемпионы каких-то историй и мыслей.

Украина переживает еще, я бы сказал, детские или студенческие какие-то представления о том, как это работает. Нам очень хочется. У нас есть фантастические таланты, по крайней мере о нас так говорят в Америке. Говорят, что мы очень талантливы, у нас очень интересные идеи, но говорить о мощной истории кино как рынка, индустрии, я боюсь, еще рано. Но Украина всегда отличалась тем, что наши отдельные таланты опережали время, двигались несмотря ни на что в совсем других историях.

Поэтому, если откровенно говорить об Американскую киноакадемии, там очень много политики, а также интересов людей, которые невозможно спрогнозировать. Конечно, надо стараться и болеть. Когда я уезжал, это было больше продюсерское решение. Я точно знаю цену этим наградам, и от этого у меня только увеличилось количество завистников в собственном цеху и негатива, чем позитивных историй.

Почему до сих пор остаются те, которые не признает Голодомор геноцидом? Сегодня известно о 18 государствах, которые официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

В первые годы после Второй мировой войны с огромной помощью США и Великобритании фактически была создана страна Израиль как ответ на историю геноцида. До сих пор не признан геноцид армян, не знаю, когда это произойдет. Даже ценой вступления Турции в Евросоюз, они не хотят это делать. Я точно знаю, что Россия не признает, наверное, никогда, это невозможно.

Относительно мирового значения, наверное, это важно для политики, для экономики. Это же не просто такое гуманитарное признание – это вопрос репараций, требований к другим государствам, которые это сделали, это целый юридический статус. Ведь это массовое убийство, заказанное целой нацией людей по тому или иному признаку, национальному в частности. Это история всего человечества, это история геноцидов одних против других. Мы знаем, в Африке огромные с этим проблемы.

Прежде всего важно, чтобы мы сами это знали, сделали выводы и жили с этим дальше.

Конечно, будет вопрос дипломатии, но, как я слышу от своих коллег со всего мира, когда о нас знают, мы более понятны. Важно понять также то, что это не просто люди умирали с голоду: это было принудительно создано руководителями тогдашнего государства Советского Союза для того, чтобы остановить те восстания, которые были в Украине. Собственно, прежде всего пострадали те районы, которые противились режиму, которых уничтожали, которые были наиболее земледельческие.

Для многих это объясняет, кто мы такие и что это история нации, которая будет бороться за свою свободу даже ценой собственной жизни. Это стоит уважения и очень важно донести это людям.

После просмотра вашего кино Лина Костенко сказала: "Олесь, ты смертельно поражен вирусом оптимизма". Что она имела в виду?

Это для меня какая-то загадка. Я тогда выступал, это еще после показа "Мамая" было. Это, видите ли, у поэтессы свои понимания. У меня, чтобы не случилось, я всегда говорю: "Ничего, пошли дальше вперед" (улыбается). То есть я в этом оптимист. Когда бывают трудные моменты, я думаю о тех людях, которым еще хуже. Всегда надо находить выход из ситуации.

Слова Лины Костенко до сих пор со мной живут, ее фраза меня вдохновляет. Оптимизм – это последнее, что у нас есть. Поэтому держимся и никому не показываем, как нам сложно. Лина Васильевна – фантастический оптимист, даже в своих сложных историях и лириках. Жизнь проходит, а хочется, что все больше людей были счастливыми.

