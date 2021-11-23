Этот ужас навсегда отразился в глазах выживших. Его эхо прорывается через 88 лет после страшного преступления коммунистического тоталитарного режима. О последствиях Голодомора 1932–1933 годов, которые мы видим сейчас, рассказала психотерапевт, исследователь, одна из авторов исследования на эту тему в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений".

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Исследование о психологических последствиях Голодомора в Украине, опросив почти 1 000 человек, провели Виктория Горбунова и Виталий Климчук – доктора психологических наук, психотерапевты.

Снова попасть в страх

Виктория Горбунова объясняет, что следует отличать влияние голода как недостатка питательных веществ и влияние непосредственно ситуации, если мы говорим о событиях Голодомора 1932–1933 годов.

Если говорить о голоде, то человеку не хватает питательных веществ для нормальной работы организма, не хватает кислорода для мозга,

– рассказала психотерапевт.

Именно поэтому происходят нарушения в организме человека:

трудно думать и принимать решения;

устанавливать причинно-следственные связи между событиями.



Во время голода человеку не хватает кислорода для мозга / Фото Валентины Полищук, 24 канал Однако в 1932–1933 годах "ситуация имела дополнительный и больший травмирующий эффект, чем влияние голода". Совершенно другой компонент – это то, что человек переживает событие, травмирующее психику, ведь угрожает ему, а также здоровью и жизни его близких. Переживание ведет к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР),

– объяснила Горбунова. Однако в 70% случаев травму помогают преодолеть механизмы восстановления психики и поддержка людей. ПТСР развивается ориентировочно у 30% людей, которые сами пережили травму, были свидетелями опасных для жизни событий, или узнали о том, что их близкие или друзья испытали ее влияние. ПТСР – это психическое расстройство, среди диагностических признаков которого: избегание упоминаний о травматическом событии;

о травматическом событии; повторяющиеся нежелательные напоминания (это могут быть сны о событиях, навязчивые воспоминания или так называемые флешбеки);

негативные когнитивные изменения – в восприятии мира и событий, других людей, их поступков;

– в восприятии мира и событий, других людей, их поступков; повышение реактивности – изменения в том, как человек реагирует на раздражители окружающей среды. "Мозг работает таким образом, что нарушается работа нарративной памяти (отвечающая за последовательность событий и связи между ними – 24 канал), которая отвечает за связь между событиями. Именно поэтому в минуты воспоминаний человеку кажется, что он снова попал в ситуацию травмы", – объясняет психотерапевт.



Как следствие геноцида у людей могло сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Одним из механизмов, который помогает справиться с ПТСР, является проговаривание травмы. И при разговоре получать принятие и поддержку. Именно это в психотерапии является инструментом для преодоления травмы.

Обратите внимание! Предки Виктории Горбуновой жили в Житомирской области во время Голодомора. Психотерапевт вспоминает, что до того, как она начала изучать Голодомор, эту тему в семье не обсуждали, однако психологические последствия, как и у большинства семей, она замечала. Прадед психолога был из так называемых двадцатипятитысячников, главой колхоза, которого прислали на территорию Украинской Советской Социалистической Республики "строить социализм". По воспоминаниям родных психотерапевта – именно благодаря его поступкам в деревне в 1932–1933 годах никто не умер от голода. Якобы он предполагал, что именно будет, и помог селянам сохранить продовольствие. По другой линии во время геноцида маленькую бабушку исследовательницы перевезли в Киев к дяде. Именно благодаря этому она выжила.

Психологические последствия Голодомора, которые до сих пор с нами

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) не переходит из поколения в поколение, но передаются поведенческие стратегии (типичные способы поведения в определенных ситуациях, в том числе принятие решений и поступки на их основе – 24 канал) и мировоззренческие установки (устойчивые взгляды и представления о мире – 24 канал). То есть, передается то, что потомки могут видеть в семье, чувствовать в ней, слышать в разговорах.

Например, говорится об обязательных заготовках на зиму или совете дочерям выходить замуж за обеспеченных мужчин. Возможно, это не проговаривается прямо, но это есть в семейном дискурсе (общении и его контексте – 24 канал)

– рассказала специалист.

Трансгенерационная травма (между поколениями – 24 канал) передается через общение как в конкретных семьях, так и на уровне сообщества, группы, национальности. Поэтому люди, которые не являются потомками переживших Голодомор, также могут иметь определенные психологические последствия этой травмы.

Любопытно! Потомки переживших Голодомор, вероятно, имеют нейробиологические изменения (так называемые эпигенетические, то есть наследственные – 24 канал). В работе исследователи вспомнили – согласно трудам Келлермана и Скелтон, от жертв коллективных травм к потомкам могут передаваться изменения в мозге и нервной системе. Именно поэтому люди могут наследовать, например, чрезмерную возбудимость нервной системы.

Кстати, чем дальше потомок, тем меньше он будет испытывать влияние травмы, ведь на него влияют также и другие дискурсы.



В результате Голодомора передаются поведенческие стратегии и мировоззренческие установки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Недоверие к власти и желание закармливать детей

Травма Голодомора затронула множество украинцев и спровоцировала изменения в общественном сознании и поведении.

Люди, пережившие Голодомор, учитывая свой опыт, имеют достаточно стойкие убеждения: "не стоит идти против власти", "дети всегда должны быть хорошо накормлены", "следует прежде всего заботиться о благосостоянии своей семьи",

– рассказала Виктория Горбунова.

Такие убеждения влияют на то, как люди строят отношения, относятся к другим, к еде, власти и стране, в которой живут. В частности:

как только ухудшается экономическая ситуация – уезжают на заработки;

если человек худеет – волнуются о его здоровье;

иногда закармливают детей, делают излишние заготовки еды на зиму.

Какие еще взгляды передаются от родственников В исследовании выделили, что с Голодомором могут быть связаны также мысли: "никому нельзя доверять, особенно властям";

"лучшей судьбы нужно искать в других краях";

"кража – это плохо, но если это на работе или у государства, то не вызывает у меня столь сильного осуждения";

"если ребенок худой, то, наверное, он плохо чувствует себя или болен – его нужно лучше кормить". В исследовании выделили, что с Голодомором могут быть связаны также мысли: Самые распространенные установки связаны с питанием, отношением к пище, потребностью производить заготовки, вести подсобное хозяйство, а также со здоровьем и весом.

– заметила исследовательница. Участники исследования отметили, что в их семьях чаще всего присутствуют следующие убеждения: "никому нельзя доверять, особенно властям" (68,93% опрошенных);

"если ребенок худой, то, наверное, он плохо чувствует себя или болен – его нужно лучше кормить" (56,45%);

"если чувствуешь себя уставшим, слабым или испытываешь головокружение – это тревожные симптомы, требующие тщательного обследования" (52,15%);

"надо иметь подсобное хозяйство, дачу, заниматься садоводством и огородничеством" (70,74%);

"не стоит рожать детей больше, чем можешь прокормить" (53,95%);

"стоит, прежде всего, заботиться о благосостоянии своей семьи" (68,93%).



В результате геноцида люди делают чрезмерные заготовки на зиму / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обратите внимание! Виктория Горбунова рассказывает, что на первых этапах исследования участников фокус-групп просили называть семейные убеждения, которые, по их мнению, связаны с тем, что их предки пережили Голодомор. Впоследствии эти тезисы включили в опросник, чтобы проанализировать, как часто они встречаются в семейном дискурсе, присущи всей семье или только ее отдельным членам. Однако психолог объяснила, что нет исследовательского метода, который бы на 100% гарантировал, что такие убеждения связаны только с Голодомором, ведь у Украины были и другие травматические события.

Культурные отличия или почему "воровать у государства можно"

Виктория Горбунова уверяет, что важно понимать некоторые культурные особенности восприятия украинцев. В частности, исследовательница вспоминает один из тезисов, который давали участникам исследования для оценки: "Кража – это плохо, но если это на работе или у государства, то это не вызывает у меня такого сильного осуждения".

Такое восприятие, по словам терапевта, можно объяснить своеобразным культурно-историческим нравственным "глюком", ведь государство во времена коллективизации забирало частное имущество и именно таким образом легализовывало кражу у себя.

Ведь на самом деле это был единственный способ вернуть свое. Нынешние проблемы с коррупцией вполне могут иметь корни с тех пор,

– рассказала Горбунова.

Она пояснила, что последствия травмы "глубоко врастают в мотивацию наших поступков и делают нас такими, какими мы есть".



Нынешние проблемы с коррупцией могут идти из 1932–1933 годов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Почему еще люди избегают рассказов о Голодоморе Человек избегает разговора потому, что, когда вспоминает, – мозг играет злую шутку и он будто снова попадает в ситуацию травмы и переживает весь ужас. Это как не совать руки в огонь на плите, потому что обожжемся. Поэтому срабатывает защитный механизм психики, который блокирует или искривляет болезненные воспоминания.

Чем опасно молчание о геноциде

Виктория Горбунова рассказала, что участников исследования спрашивали, пересказывали ли в их семьях истории, связанные с Голодомором. 63% тех, чьи предки проживали на территории, где был геноцид, указали, что пересказы были нечастыми.

То, что люди не пересказывают такие истории, прежде всего обусловлено влиянием самого травмирующего события. Люди избегают болезненных воспоминаний,

– объяснила Горбунова.

Справка. Психотерапевт рассказала, что истории в семьях не пересказывались или пересказывались редко по двум причинам: одним из диагностических признаков ПТСР является избегание каких-либо воспоминаний о травме, а также не способствовала рассказам советская цензура.

Также участников спросили, посещают ли они события, посвященные Голодомору, интересуются ли историей. Выяснилось, что люди из семей, в которых не было традиции рассказывать истории того времени и избегалась тема Голодомора:

реже чтят память жертв и посещают мероприятия;

склонны верить в советскую версию событий;

не желают изучать и думать об этой теме.



Люди избегают рассказов о геноциде из-за влияния травмы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как говорить о Голодоморе с детьми Когда в классе формально показывают фильм или дают прочитать информацию – это плохой способ работы с детьми.

Обязательно рядом должен быть взрослый, сопровождающий процесс, который может поддержать, объяснить ребенку, что он переживает, и помочь справиться с тяжелыми эмоциями.

должен быть взрослый, сопровождающий процесс, который может поддержать, объяснить ребенку, что он переживает, и помочь справиться с тяжелыми эмоциями. Объяснение зависит от возраста – чем старше ребенок становится, тем больше может узнавать детали, культурные, политические особенности того времени.

Основная задача – чтобы история не была однобокой и плоской, чтобы в ней были живые истории людей, которые пережили Голодомор.

Путь к исцелению: как преодолеть последствия трансгенерационной травмы

Психологическая травма в случае ПТСР дает о себе знать, пока она не проработана. Виктория Горбунова объясняет, что иногда человеку, чтобы прорабатывать свою индивидуальную травму, может потребоваться работа с психотерапевтом, но иногда достаточно и поддержки близких людей.

Главное, чтобы человек имел возможность вспоминать и говорить о травмирующих событиях в безопасной среде.

В момент угрозы жизни человек для себя сформулировал много значений, например: "я умру", "мои дети умрут", "выхода нет", "я виноват". Во время психотерапии специалист, в частности, помогает изменить эти значения. Тогда травма остается в прошлом, не влияет на нынешнюю жизнь,

– объяснила Горбунова.

Трансгенерационная травма, по словам доктора наук, должна прорабатываться схожим образом. Например, мероприятия чествования памяти жертв Голодомора (в частности, проекты музея Голодомора) делают важную психотерапевтическую работу – меняют значение и, соответственно, дискурс.



Важно, чтобы человек вспомнил и проговорил травмирующие события / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Важно прошлое оставлять в прошлом – когда мы чествуем его, то происходит этот процесс. А еще понимание истории помогает нам освободиться от убеждений, которые идут от наших предков еще с 1932–1933 годов. Именно благодаря этому мы прошлое оставляем в прошлом.

Признак исцеления – жизнь, которая соответствует реальности

Об исцелении же можно говорить тогда, когда жизнь человека, его взгляды и поступки соответствуют реальности.

Сейчас перекармливать детей нет смысла, как и делать большие запасы продуктов или выполнять унизительную работу за границей, зарабатывая то же, что и в Украине,

– подытожила Виктория Горбунова.

Как прорабатывают травму Холокоста Травму Холокоста в Германии и Израиле прорабатывают благодаря большому количеству организаций, работающих с потомками. Кроме этого, там: снимают фильмы и создают мультфильмы;

пишут книги, есть много информационных материалов и мероприятий;

люди ездят в те места, где их предки получили травмы, и это имеет сакральное значение. Травму Холокоста в Германии и Израиле прорабатывают благодаря большому количеству организаций, работающих с потомками. Кроме этого, там:



Об исцелении можно говорить тогда, когда жизнь человека соответствует реальности / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Простить можно тогда, когда просят прощения

Россия до сих пор не признала Голодомор геноцидом и как правопреемница СССР не признала свою ответственность за трагедию. Германия же взяла на себя ответственность за действия своих предков и финансирует много всего, чтобы снизить причиненный вред,

– вспомнила психолог.

Виктория Горбунова объяснила, что одним из механизмов освобождения от последствий трансгенерационных травм, вызванных людьми, является принятие прошлого, которое также требует простить тех, кто нанес травму. Однако простить можно только тогда, когда кто-то искренне приносит свои извинения.



Чтобы освободиться от травмы, нужно, среди прочего, простить палачей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить память погибших минутой молчания.