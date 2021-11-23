Цей жах назавжди відбився у очах тих, хто вижив. Його відгомін проривається через 88 років після страшного злочину комуністичного тоталітарного режиму. Про наслідки Голодомору 1932 – 1933 років, які бачимо зараз, розповіла психотерапевтка, дослідниця, одна з авторок дослідження на цю тему в межах проєкту 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Дослідження про психологічні наслідки Голодомору в Україні, опитавши майже 1000 людей, провели Вікторія Горбунова та Віталій Климчук – доктори психологічних наук, психотерапевти.

Знову потрапити у страх

Вікторія Горбунова пояснює, що варто відрізняти вплив голоду як нестачі поживних речовин та вплив безпосередньо ситуації, якщо ми говоримо про події Голодомору 1932 – 1933 років.

Якщо говорити про голод, то людині не вистачає поживних речовин для нормальної роботи організму, бракує кисню для роботи мозку,
– розповіла психотерапевтка.

Саме тому відбуваються порушення в організмі людини:

  • важко думати та ухвалювати рішення;
  • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між подіями.
  • уникання згадок про травматичну подію;
  • повторювані небажані нагадування (це можуть бути сни про події, нав'язливі спогади або так звані флешбеки);
  • негативні​ когнітивні зміни – у сприйнятті світу та подій, інших людей, їх вчинків;
  • підвищення реактивності – зміни у тому, як людина реагує на подразники навколишнього середовища.

"Мозок працює в такий спосіб, що порушується робота наративної пам'яті (яка відповідає за послідовність подій та зв'язки між ними – 24 канал), яка відповідає за зв'язок між подіями. Саме тому в хвилини спогадів, людині здається, що вона знову потрапила в ситуацію травми", – пояснює психотерапевтка.

Голодомор
Як наслідок геноциду в людей міг сформуватись посттравматичний стресовий розлад / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Одним з механізмів, які допомагають впоратись із ПТСР, є проговорення травми. Й під час розмови отримувати прийняття та підтримку. Саме це у психотерапії є інструментом подолання травми.

Психологічні наслідки Голодомору, які досі з нами

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) не переходить з покоління в покоління, натомість передаються поведінкові стратегії (типові способи поведінки в певних ситуаціях, зокрема ухвалення рішень та вчинків на їх основі – 24 канал) та світоглядні установки (стійкі погляди та уявлення про світ – 24 канал). Тобто передається те, що нащадки можуть бачити в родині, відчувати у ній, чути в розмовах.

Наприклад, мовиться про обов'язкові заготівлі на зиму або пораду дочкам виходити заміж за забезпечених чоловіків. Можливо, це не проговорюється прямо, та це є в сімейному дискурсі (спілкуванні та його контексті – 24 канал)
– розповіла фахівчиня.

Трансгенераційна травма (між поколіннями – 24 канал) передається через спілкування як у конкретних сім'ях, так й на рівні спільноти, групи, національності. Тому люди, які не є нащадками тих, хто пережив Голодомор, також можуть мати певні психологічні наслідки цієї травми.

До речі, чим далі нащадок, тим менше він зазнаватиме впливу травми, адже на нього впливають також й інші дискурси.

Травма Голодомору
Як наслідок Голодомору передаються поведінкові стратегії та світоглядні установки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Травма Голодомору торкнулася великої кількості українців і спровокувала зміни у суспільній свідомості та поведінці.

Люди, які пережили Голодомор, з огляду на свій досвід, мають доволі стійкі переконання: "не варто йти проти влади", "діти завжди мають бути добре нагодовані", "варто насамперед дбати про добробут своєї родини",
– розповіла Вікторія Горбунова.

Такі переконання впливають на те, як люди будують стосунки, ставляться до інших, до їжі, влади та країни, у якій живуть. Зокрема:

  • як тільки погіршується економічна ситуація – їдуть на заробітки;
  • якщо людина худне – хвилюються про її здоров'я;
  • часом загодовують дітей, роблять надмірні заготівлі їжі на зиму.

Так, учасники дослідження позначили, що в їхніх родинах найчастіше присутні такі переконання:

  • "нікому не можна довіряти, особливо владі" (68,93% опитаних);
  • "якщо дитина худа, то, напевне, вона погано почувається або хвора – її треба краще годувати" (56,45%);
  • "якщо почуваєшся втомленим, слабким або маєш запаморочення – це тривожні симптоми, які потребують ретельного обстеження" (52,15%);
  • "треба мати підсобне господарство, дачу, займатись садівництвом та городництвом" (70,74%);
  • "не варто народжувати дітей більше, ніж можеш прогодувати" (53,95%);
  • "варто, насамперед, дбати про добробут своєї родини" (68,93%).

Наслідки Голодомору
Як наслідок геноциду люди роблять надмірні заготівлі на зиму / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вікторія Горбунова запевняє, що важливо розуміти певні культурні особливості сприйняття українців. Зокрема дослідниця пригадує одну з тез, яку давали учасникам дослідження для оцінки: "Крадіжка – це погано, але якщо це на роботі чи в держави, то це не викликає в мене такого сильного осуду".

Таке сприйняття, за словами терапевтки, можна пояснити своєрідним культурно-історичним моральнісним "глюком", адже держава в часи колективізації забирала приватне майно й саме в такий спосіб ніби легалізувала крадіжку в себе.

Адже насправді це був єдиний спосіб повернути своє. Нинішні проблеми з корупцією цілком можуть мати корінці з тих часів,
– розповіла Горбунова.

Вона пояснила, що наслідки травми "глибоко вростають в мотивацію наших вчинків та роблять нас такими, якими ми є".

Геноцид влада
Нинішні проблеми з корупцією можуть походити з 1932 – 1933 років /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому ще люди уникають розповідей про Голодомор


Людина уникає розмови тому що, коли пригадує, – мозок грає злий жарт й вона ніби знову потрапляє в ситуацію травми й переживає увесь той жах. Це як не ставити руки в вогонь на плиті, бо обпечемось. Тому спрацьовує захисний механізм психіки, що блокує чи викривляє болючі спогади.

Чим небезпечне мовчання про геноцид

Вікторія Горбунова розповіла, що учасників дослідження запитували, чи у їхніх родинах переповідали історії, пов'язані з Голодомором. 63% тих, чиї предки мешкали на території, де був геноцид, вказали, що переповідання були нечастими.

Те, що люди не переповідають таких історій, насамперед обумовлено впливом самої травмуючої події. Люди уникають болісних спогадів,
– пояснила Горбунова.

Також учасників запитали, чи відвідують вони події, присвячені Голодомору, чи цікавляться історією. З'ясувалося, що особи з родин, в яких яких не було традицій оповідання історій того часу та уникалась тема Голодомору:

  • рідше вшановують пам'ять жертв та відвідують заходи;
  • схильні вірити у радянську версію подій;
  • не бажають вивчати та думати про цю тему.

Голодомор
Люди унікають розповідей про геноцид через вплив травми /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як говорити про Голодомор з дітьми

  • Коли у класі формально показують фільм чи дають прочитати інформацію – це поганий спосіб роботи з дітьми.
  • Обов'язково має бути поряд дорослий, який супроводжує процес, може підтримати, пояснити дитині, що вона переживає та допомогти впоратись з важкими емоціями.
  • Пояснення залежить від віку – чим старшою дитина стає, тим більше може дізнаватись деталей, культурних, політичних особливостей того часу.
  • Основне завдання – щоб історія не була однобокою та пласкою, щоб у ній були живі історії людей, які пережили Голодомор.

Шлях до зцілення: як подолати наслідки трансгенераційної травми

Психологічна травма у випадку ПТСР дає про себе знати доти, доки вона не опрацьована. Вікторія Горбунова пояснює, що часом людині, щоб опрацьовувати свою індивідуальну травму може бути потрібна робота з психотерапевтом та часом достатньо підтримки близьких людей.

Головне, – щоб мала можливість згадувати й говорити про травмуючі події в безпечному середовищі.

У момент загрози життю, людина для себе сформулювала багато значень, наприклад: "я помру", "мої діти помруть", "виходу немає", "я винен". Під час психотерапії фахівець, зокрема, допомагає змінити ці значення. Тоді травма лишається в минулому, не впливає на теперішнє життя,
– пояснила Горбунова.

Трансгенераційна травма, за словами докторки наук, має опрацьовуватись схожим чином. Наприклад, заходи вшановування пам'яті жертв Голодомору (зокрема проєкти музею Голодомору) роблять важливу психотерапевтичну роботу – міняють значення та, відповідно, дискурс.

Травма геноциду
Важливо, щоб людина згадала й проговорила травмуючі події / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо минуле залишати в минулому – коли ми вшановуємо його, то відбувається цей процес. А ще розуміння історії допомагає нам звільнитись від переконань, які йдуть від наших предків ще з 1932 – 1933 років. Саме завдяки цьому ми минуле лишаємо минулому.

Ознака зцілення – життя, яке відповідає реальності

Про зцілення ж можна говорити тоді, коли життя людини, її погляди та вчинки відповідають реальності.

Зараз перегодовувати дітей немає сенсу, як і робити великі запаси продуктів чи виконувати принизливу роботу за кордоном, заробляючи те саме, що й в Україні,
– підсумувала Вікторія Горбунова.

Як опрацьовують травму Голокосту

Травму Голокосту в Німеччині та Ізраїлі опрацьовують завдяки великій кількості організацій, які працюють з нащадками. Окрім цього, там:
  • знімають фільми та створюють мультфільми;
  • пишуть книги, є багато інформаційних матеріалів та заходів;
  • люди їздять у ті місця, де їхні предки зазнали травми й це має сакральне значення.

Травма Голодомору
Про зцілення можна говорити тоді, коли життя людини відповідає реальності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Пробачити можна тоді, коли просять вибачення

Росія досі не признала Голодомор геноцидом та як правонаступниця СРСР не визнала своєї відповідальності за трагедію. Німеччина ж взяла на себе відповідальність за дії своїх предків та фінансує багато всього, щоб знизити завдану шкоду,
– пригадала психологиня.

Вікторія Горбунова пояснила, що одним з механізмів звільнення від наслідків трансгенераційних травм, спричинених людьми, є прийняття минулого, яке також потребує пробачити тих, хто спричинив травму. Однак пробачити можна лише тоді, коли хтось щиро приносить свої вибачення.

Кати Голодомор
Щоб звільнитись від травми, потрібно, серед іншого, пробачити катів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал