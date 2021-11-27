В Украине до сих пор не произошло "полноценного трибунала" над преступлениями геноцида. Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян в рамках проекта "Голод и мор: память поколений" рассказала, что касаются более тысячи архивных дел, что нужно, чтобы предоставить к ним свободный доступ, а также об ответственности за геноцид и позорную политику России.

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Более тысячи дел о Голодоморе

Министерство внутренних дел передало в музей Голодомора 9 уголовных дел, хранящихся в архивах.

В отраслевом государственном архиве МВД Украины хранится более тысячи архивных дел о Голодоморе в Украине. Еще более 500 дел было обнаружено в фондах бывших органов внутренних дел и временно хранится в Главных управлениях Национальной полиции в областях,

– рассказали в ведомстве.

Заместитель министра внутренних дел отметила, что эти материалы принадлежат Национальному архивному фонду и имеют исключительную историческую ценность. Дела касаются:

преимущественно – каннибализма во время Голодомора в Украине;

есть отдельные архивные документы, в которых освещаются факты депортации с территории Украины на Север СССР так называемых кулаков;

попытки самостоятельного возвращения и поиск этих лиц советскими органами внутренних дел во время и после Голодомора.



В государственном архиве МВД есть более тысячи дел о Голодоморе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Наибольшим ужасом во всех документальных свидетельствах о голодоморе является понимание того, что это действительно акт искусственно организованного истребления миллионов украинских крестьян в результате сталинской политики ликвидации независимых сельских хозяйств. То есть сознательное устранение целой группы населения именно по социальному признаку", – объяснила Мэри Акопян.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте публиковали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Все архивные документы рассекречены

Министерство до сих пор не передало музею все дела из архива. Чиновница объяснила, – к сожалению, состояние подавляющего большинства этих документов требует их реставрации. Только после этого их можно будет оцифровать и предоставить свободный доступ не только ученым, но и СМИ и общественности. В частности, речь идет о:

передаче цифровых копий Национальному музею Голодомора-геноцида:

обнародование этих копий на портале министерства.

В настоящее время министерство работает над обеспечением отраслевого архива необходимым техническим оборудованием, помещениями и штатом специалистов,

– заверила Акопян.

По ее словам, все дела рассекречены, причем основной массив – еще в 2009 году.



Все архивные дела нуждаются в реставрации / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кроме того, с момента вступления в силу закона о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов законодательство не предусматривает ограничения доступа к документам с советскими грифами:

"секретно";

"совершенно секретно";

а также "особой важности".

За геноцид предусмотрено до 15 лет или пожизненное заключение

Мэри Акопян объяснила, что наказание за геноцид и призывы к геноциду установлено статьей 442 о геноциде. В частности, согласно ей преступление наказывается сроком на 10 – 15 лет или пожизненным.

Досудебное расследование преступлений геноцида проводятся следственными органами Службы безопасности Украины.

Именно следователи СБУ в 2009 году возбудили уголовное дело по признакам преступления по организации Голодомора 1932 – 1933 годов. Среди документальных свидетельств в производстве фигурировали и документы отраслевого государственного архива МВД,

– объяснила Акопян.

Вспомнила, что в январе 2010 года Киевский городской административный суд в постановлении согласился с выводами следователей по определению виновниками Голодомора руководителей Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).



Дело о геноциде прекратили из-за смерти обвиняемых / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обратите внимание! Обвиняемыми в деле 2010 года были руководители большевистского тоталитарного режима: Иосиф Сталин – генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Вячеслав Молотов – председатель Совета народных комиссаров СССР, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чуса, Мендель Хатаевич. Детальнее о том, как СБУ расследует преступления Голодомора-геноцида читайте по ссылке.

Однако дело было прекращено по факту их смерти.

"В Украине так и не было полноценного трибунала, где бы расставили все точки над "i", – заверила замминистра.

Россия пытается создать исторический и политический миф о Голодоморе

Сегодня Россия работает над созданием исторического и политического мифа о том, что этот голод не имел признаков этноцида, голодомора, а имел исключительно социально-экономические причины. Спустя столько лет Кремль не останавливается,

– объяснила чиновник.

Она добавила: "Сейчас со стороны российского режима есть еще один проект по уничтожению нашего народа – оккупация Крыма и война на Востоке Украины. Но нас не сломить".

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Самое страшное явление в истории человечества

Мэри Акопян также объяснила, что даже спустя 88 лет после Голодомора украинцам важно изучать его историю. Ведь геноцид "как массовое уничтожение людей является самым страшным и трагическим явлением в истории человечества".

Очень важно сохранить память украинского народа о тех временах, восстановить историческую и социальную справедливость в отношении жертв репрессий,

– объяснили в МВД.

Заместитель министра внутренних дел заявила, что задача нашего поколения:

беречь и развивать нашу национальную память, историческое и культурное наследие нации;

способствовать национально патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Голодомор является самым страшным и трагическим явлением в истории человечества / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех зажечь "свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить память погибших минутой молчания.