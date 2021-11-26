В Украине на государственном уровне заговорили о трагедии Голодомора как геноцида только в 2008 году, когда 28 ноября Верховная Рада приняла Закон о "Голодоморе 1932–1933 годов в Украине". Кстати, закон на голосование внес Президент Украины Виктор Ющенко.

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С тех пор о Голодоморе как геноциде начали говорить и на международном уровне. По состоянию на 2021 год Голодомор-геноцид признали на государственном уровне в 15 странах, а также две церкви: Римско-католическая церковь (Ватикан) и Константинопольская церковь.

Интересно. Геноцид как термин закреплен во II Международной Конвенции ООН от 1948 года, и означает "намерение уничтожить полностью или частично определенную национальную этническую, расовую или религиозную группу, а также намеренное создание жизненных условий, которые приведут к полному или частичному физическому ее уничтожению". Отцом этого определения является польско-американский писатель еврейского происхождения Рафал Лемкин.

Соединенные Штаты Америки – 2018 год,

Эстония – 1993,

Австралия – 1993, 2003,

Канада – 2003,

Венгрия – 2003,

Литва – 2005,

Латвия – 2008,

Португалия – 2017,

Грузия – 2005,

Польша – 2006,

Перу – 2007,

Парагвай – 2007,

Эквадор – 2007,

Колумбия – 2007,

Мексика – 2008.



Страны, признавшие Голодомор геноцидом / Инфографика 24 канала

Важно. Впервые термин "Голодомор" начали применять украинские эмигранты в Канаде и США в своих мемуарах – примерно с 1978 года. В то время как в Советском Союзе историки использовали словосочетание "трудности с продовольствием". Советским ученым запрещали писать о голоде.

Важно отметить, что есть ряд стран, которые не спешат использовать термин "геноцид" ​– это Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия и Чили. Они на государственном уровне осудили преступление коммунистического тоталитарного режима как Голодомор 1932–1933 годов и признали его "актом уничтожения человечества".

В 2007 году в ОБСЕ с общим заявлением Украины выступили такие страны, как Андорра, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания, Канада, Дания, Испания, Эстония, Македония, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Норвегия, Польша, Ватикан, Словакия, США, Швеция и Чехия.

Голодомор… унес невинные жизни миллионов украинцев в результате массового голода, возникшего от жестоких действий и политики тоталитарного сталинского режима. Мы выражаем уважение памяти жертв этой национальной трагедии украинского народа,

– говорилось в заявлении.

На эти слова Россия отреагировала в своем лживом стиле и заявила о "миллионах граждан многих разных национальностей, которые стали жертвами подлинно трагических событий 1932–1933 годов… было бы несправедливо говорить об уничтожении только этнически украинских граждан. Голод в СССР в 1930-х годах был следствием "классовой" политики, коллективизации сельского хозяйства и "раскулачивания" крестьянства, которое проводилось в тот период".

Позицию России почему-то поддержали и представители Турции, отметившие, что настаивание Украины на признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом – это не что иное, как попытка украинской власти "прибавить к гуманитарной важности этого грустного события желание политического признания".

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Немецкий Бундестаг и петиция украинского народа

В 2019 году мировые и украинские СМИ заговорили о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине по-новому. Это касалось петиции, которую на сайте немецкого Бундестага подписало более 56 тысяч человек. После открытого заседания петиционной комиссии Бундестага вопрос о признании Голодомора 1932–1933 годов остался нераскрытым, а петиция остается непринятой уже около 2 лет.

МИД Германии, к сожалению, не спешит признавать геноцидом искусственный массовый Голодомор 1932–1933 годов. Ведь, по словам самих немецких депутатов-членов петиционной комиссии, они мало что знали о трагедии Голодомора и жертвах Украины. Депутаты Бундестага настаивают, что термин "геноцид" был признан значительно позже – в 1948 году, и не применим к Голодомору в Украине. Вместо этого участники комиссии с немецкой стороны предлагали использовать термин "преступление против человечности". Они настаивают, что термин геноцид касается исключительно международного права, а не истории.

Дискуссии среди украинских депутатов и ученых были не меньшими. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в том же 2019 году обвинил членов украинской стороны комиссии, которая представляла петицию для Бундестага, в недостаточной аргументированности и чрезмерной лояльности. В частности, эти слова касались известного украинского историка и сопредседателя украинской комиссии ученых Ярослава Грицака.

Такой внутренний конфликт лишь дестабилизировал процесс принятия петиции и однозначно не идет на пользу процессу международного признания трагедии Голодомора-геноцида.



Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Россия не признает Голодомор геноцидом

В ноябре 2003 года на очередной сессии Генеральная Ассамблея ООН и ее члены признали Голодомор 1932–1933 годов "преступлением против человечности", не используя термин "геноцид". Естественно, что против такого решения и позиции официально выступили представители Ассамблеи от России, в частности Сергей Лавров (бывший постпред при ООН, теперь министр иностранных дел России).

В честь 87-й годовщины Голодомора-геноцида официальный аккаунт постоянной миссии Украины при ООН в твиттере обнародовал копию Декларации за 2003 год. В частности, документ подписала и Россия.



Совместная декларация государств-членов ООН о Голодоморе 1932–1933 годов / Фото из твиттера Ukr Mission to UN

Помимо того, позиция России остается неизменной, они настаивают на том, что признать потери во время Голодомора 1932–1933 годов украинского народа самыми большими было бы несправедливо, ведь, по их мнению, это были годы "всесоюзного голода" и "неурожая", во время которого пострадали другие национальности, входившие в состав Советского Союза.

В 2008 году депутаты России провозгласили следующее ложное заявление в Госдуме:

В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали многие регионы СССР (Поволжье, Центрально-Черноземная область, Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири), Казахстан, Украина, Беларусь. От голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932–1933 годах там погибли около 7 миллионов человек. Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций.

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На сайте Национального музея Голодомора-геноцида указано, что наибольшие возражения против Голодомора как преступления геноцида можно услышать именно от России, которая является правопреемницей Советского Союза.

Очевидно, что признав Голодомор геноцидом для России, придется признать и многие другие страшные преступления, которые совершил коммунистический тоталитарный режим против украинцев и еще два массовых искусственных голода. Предстоит признать факт замалчивания правды, фальсификации данных, документов. А также России придется признать обманчивую политику украинизации и страшный предвоенный период для украинской элиты как Расстрелянное возрождение.

Украина во времена Голодомора потеряла не только много человеческого ресурса и творческого потенциала, но и пережила потерю культуры украинского села. Это подтверждает и Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти. По его словам, "украинское село после коллективизации и покорения голодом изменилось коренным образом. Фактически мы потеряли ту глубинную культуру украинского села, которая существовала до геноцида". Стоит отметить, что пришла насажденная русскими деятелями культура "вереников" и "шароваров" ​– ради того, чтобы лучше стереть границу между народами ради мифа о "едином русском народе".

Если Россия признает Голодомор геноцидом, то ей также придется признать страшные числа замученных жертв в ГУЛАГе, на Соловках, в тюрьмах Сибири и Бабьем Яру. Признать послевоенное преследование диссидентов и литературной элиты, которая пыталась говорить правду о подлинном лице тоталитарного режима. И, конечно, нужно будет признать не "гражданскую войну" на Востоке Украины, а назвать войну ​– войной. Признаться в оккупации полуострова Крыма, назвать себя агрессором. Поэтому легче всего для России – это идти по проверенному пути Советского Союза, пути лжи и гибридной информационной войны против Украины и всего западного мира.

Для того чтобы нам понять, что сейчас происходит на Востоке, почему мы страдаем от агрессии России, – для этого нам крайне важно знать и понимать, что происходило 88 лет назад,

– отмечает директор Национального музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.



Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Другие страны, не признающие Голодомор геноцидом

Стоит добавить, что сдержанную позицию касательно применения термина "геноцид" к массовому искусственному голоду 1932–1933 годов, который был направлен на истребление украинского народа, занимают также такие страны, как Турция, Израиль, Армения.

Особенно осторожна в признании Голодомора геноцидом Турция, ведь на международном уровне как правопреемницу Османской империи ее могут обвинить в геноциде армян. Армения настаивает, чтобы сначала международное сообщество признало уже упомянутый голод-геноцид армян, который по данным исследователей продолжался с 1915 года до 1923 года.

Израиль признает Голодомор 1932–1933 годов "актом уничтожения человечества", но на государственном уровне не признает Голодомор геноцидом, как и не признает геноцидом страшные жертвы армянского народа в 1915 году и резню в Руанде 1994 года. Позиция Израиля состоит в признании уникальности геноцида еврейского народа – Холокоста.

Чем отличается тема Голодомора от Холокоста? О Холокосте начали говорить сразу же после окончания Второй мировой войны. Сразу после 1945 года евреи начали собирать показания, они об этом рассказывали, заявляли, как нацистский режим истреблял еврейский народ. А украинцев заставили об этом молчать больше 70 лет и почти забыть об этом. Не рассказывали даже своим детям, а если и рассказывали, то шепотом,

– комментирует директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.

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Позиция Украины, или почему важно называть Голодомор геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи к 87-й годовщине в 2020 году подчеркнул, что Голодомор 1932–1933 годов – это геноцид против украинского народа.

Следствием Голодомора, что признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем этого понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить,

– говорилось в речи президента Зеленского.

Невозможно обойти события, которые последние несколько месяцев продолжаются в научном кругу, а именно споры и дискуссии относительно многочисленных жертв Голодомора. Так, директор Национального музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк отмечает, что "на протяжении последних 15 лет потери Украины преуменьшались". По ее словам, ранее считали потери от Голодомора по общесоюзным переписям (1939 года), которые были сознательно и намеренно сфальсифицированы.

В сентябре 2021 года была обнародована самая большая цифра жертв Голодомора-геноцида, полученная в результате досудебных экспертиз (с 2019 года) и уголовных следственных действий, и которая составляет 10 миллионов 500 тысяч умерших от массового искусственного голода 1932–1933 годов. Историки, которые не были вовлечены в следствие и процесс экспертиз от Музея, сейчас пытаются опровергнуть эту самую большую цифру жертв Голодомора-геноцида (в том числе историк Геннадий Ефименко). Они настаивают на фальсификации и отсутствии научного подхода к определению такого числа жертв, а также упрекают в отсутствии научных публикаций, которые могли бы проиллюстрировать прозрачность проведенных экспертиз.

Дискуссии о количестве убитых голодом в 1932–1933 продолжатся. Преступники сделали все, чтобы скрыть масштабы уничтожения украинцев. Но количество убитых не является критерием для юридической оценки преступления. Поэтому подход "либо наши цифры, либо вы против геноцида" разрушает так тяжело обретенный общественный консенсус в Украине и будет мешать международному признанию Голодомора геноцидом,

– убежден украинский историк Владимир Вятрович.



Национальный музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Подчеркнем, что такой раздор между историками и учеными подрывает и без того шаткую международную позицию Украины в мире.

Вне конфликта, который касается определения количества заморенных искусственным голодом, что умышленно был направлен на уничтожение украинского народа коммунистическим тоталитарным режимом, существует задача каждого украинца – говорить и знать о Голодоморе-геноциде.

По словам американской журналистки и сценаристки фильма о Голодоморе "Цена правды" Андреа Халупы, геноцид украинского народа был действительно ужасающим и разрушительным, но проблема была в том, что "в мире об этом никто не знал, потому что коммунистический режим и New York Times были очень увлечены сокрытием голода". Больше всего Андреа поражает факт сокрытия ужасного преступления.

По мнению Андреа, именно украинцы должны быть заинтересованы в распространении информации о Голодоморе-геноциде, "поддерживать тематическую литературу, пьесы, фильмы, художественное искусство, которые рассказывают об этой великой трагедии и освещают тему с разных взглядов".

Я думаю, что важно рассказывать о Голодоморе через искусство год за годом, чтобы тема осталась живой. По моему мнению, это прекрасный способ развивать осведомленность о трагедии, чтобы люди понимали, ради чего и против чего вы боретесь, когда приходит Кремль,

– подчеркнула автор сценария "Цена правды" Андреа Халупа.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить память погибших минутой молчания.