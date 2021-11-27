На передовій ЗСУ під окупованим Первомайськом жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання. Промовистими світлинами поділився фотограф Андрій Дубчак – автор проєкту Donbas Frontliner.
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Комуністичний режим у 1932 – 1933 роках створив на українських землях штучний голод.
Його метою було зламати українців, які прагнули відновити власну державу. Жертвами Голодомору-геноциду стали мільйони українців. У суботу, 27 листопада, загиблих вшановують в усіх містах та селах.
На передовій ЗСУ вшанували жертв Голодомору / Фото Андрія Дубчака
На передовій ЗСУ вшанували загиблих хвилиною мовчання / Фото Андрія Дубчака
Вшанування на передовій під Первомайськом: дивіться відео
В Україні тричі створювали штучний голод
Кандидатка історичних наук та етнологиня Олеся Стасюк розповіла, що комуністичний режим тричі знищував українців штучним голодом.
- Першу трагедію скоїли ще у 1921 році. Тоді в Україні вродив неймовірний врожай. Водночас Володимир Ленін наказав забрати у селян все зерно. Для цього в Україну направили пів мільйона озброєних солдатів.
- Другий Голодомор-геноцид увійшов чорною сторінкою в українську історію у 1932 – 1933 роках.
- Третій штучний створений голод припадає на 1946 – 1947 роки.