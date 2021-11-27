На передовій ЗСУ під окупованим Первомайськом жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання. Промовистими світлинами поділився фотограф Андрій Дубчак – автор проєкту Donbas Frontliner.

Зауважте Проєкт 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь" – історії, про які раніше замовчували

Комуністичний режим у 1932 – 1933 роках створив на українських землях штучний голод.

Його метою було зламати українців, які прагнули відновити власну державу. Жертвами Голодомору-геноциду стали мільйони українців. У суботу, 27 листопада, загиблих вшановують в усіх містах та селах.



На передовій ЗСУ вшанували жертв Голодомору / Фото Андрія Дубчака



На передовій ЗСУ вшанували загиблих хвилиною мовчання / Фото Андрія Дубчака

Вшанування на передовій під Первомайськом: дивіться відео

В Україні тричі створювали штучний голод

Кандидатка історичних наук та етнологиня Олеся Стасюк розповіла, що комуністичний режим тричі знищував українців штучним голодом.