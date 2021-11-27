На передовой ВСУ под оккупированным Первомайском жертв Голодомора почтили минутой молчания. Красноречивыми фотографиями поделился фотограф Андрей Дубчак – автор проекта Donbas Frontliner.

Заметьте Проект 24 канала "Голод и мор: память поколений" – истории, о которых раньше умалчивали

Коммунистический режим в 1932 – 1933 годах создал на украинских землях искусственный голод.

Его целью было сломать украинцев, которые стремились восстановить собственное государство. Жертвами Голодомора-геноцида стали миллионы украинцев. В субботу, 27 ноября, погибших чествуют во всех городах и селах.



На передовой ВСУ почтили жертв Голодомора / Фото Андрея Дубчака



На передовой ВСУ почтили погибших минутой молчания / Фото Андрея Дубчака

Чествование на передовой под Первомайском: смотрите видео

В Украине трижды создавали искусственный голод

Кандидат исторических наук и этнолог Олеся Стасюк рассказала, что коммунистический режим трижды уничтожал украинцев искусственным голодом.