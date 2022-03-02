Ночь прошла спокойно, но службы работают усиленно, – Садовый о ситуации во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что сейчас происходит во Львове. По его словам, ночь на 2 марта прошла спокойно.
Однако все работают в усиленном режиме. Об этом Садовый сообщил в утреннем эфире "UA Первый", передает 24 канал.
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Какая сейчас ситуация во Львове
Ночь прошла, в принципе, спокойно. Все службы, конечно, работают в усиленном режиме,
– сказал Садовый.
В городе в 6 утра выходит на маршруты общественный транспорт – трамваи, троллейбусы и автобусы. Однако, как отметил мэр города, автобусов сейчас меньше, потому что часть передается для военных нужд.
Город мобилизуется
Также он добавил, что уже множество добровольцев записались в ряды Территориальной обороны. "Весь город мобилизуется", – отметил мэр.
Также уже более 30 сотен жителей записались в оборону Львова в райадминистрациях. Кроме этого, активно собирают и передают гуманитарную помощь в другие города Украины.
"Фактически, Львов полностью мобилизован. В первую очередь – помощь парням на передовой, работа теробороны, коммунальных служб. Большой объем работы, но это такая жизнь сейчас", – подытожил Садовый.
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