Соответствующее сообщение пришло пользователям "Киевстара" с адреса DSNS UKR. Ранее в ГСЧС заявляли, что оперативно будут информировать абонентов о ситуации в нашем государстве.

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Сообщение от ГСЧС

В сообщении от DSNS UKR отметили, что в период с 20:00 до 7:00 гражданам запрещено находиться на улицах. Оно поступило от официального номера, хотя таких изменений не принимали. Будут устанавливать детали рассылки и вероятность взлома.

"Сегодня в сети появилась информация о введении нового времени комендантского часа во Львовской области. Но эти сообщения не соответствуют действительности. Просим принять во внимание, что время комендантского часа остается с 22:00 до 06:00", – подчеркнули там.

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