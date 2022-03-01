Глава Львова Андрей Садовый отметил, что по состоянию на 1 марта в городе есть 30 сотен добровольческих формирований. Вскоре всем защитникам и защитницам выдадут специальные пропуска.
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"Спасибо жителям за то, что готовы защищать свои дома", – сказал мэр.
Как создают отряды самообороны
Садовый подчеркнул, что добровольческие сотни создают только районные администрации города. По его словам, никто не может самовольно формировать группы и патрулировать город без координации с теробороной и полицией.
Все граждане должны обращаться туда. Это нужно для четкой координации наших действий. Только вместе! Только к победе!
– заявил Садовый.
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