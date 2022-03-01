Очільник Львова Андрій Садовий зазначив, що станом на 1 березня у місті є 30 сотень добровольчих формувань. Незабаром усім захисникам та захисницям видадуть спеціальні перепустки.

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"Дякую мешканцям за те, що готові захищати свої домівки", – сказав мер.

Як створюють загони самооборони

Садовий наголосив, що добровольчі сотні створюють лише районні адміністрації міста. За його словами, ніхто не може самовільно формувати групи й патрулювати місто без координації з теробороною та поліцією.

Всі громадяни мають звертатись туди. Це потрібно для чіткої координації наших дій. Тільки разом! Тільки до перемоги!,

– заявив Садовий.

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