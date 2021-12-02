Обгорел, рисуя картину: львовские врачи спасают мужчину с ожогами 50% тела

В Червонограде 30 ноября мужчина получил химические ожоги 50% тела, рисуя картину. Его госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Инцидент произошел в доме №9 на улице Стуса. Врачи пока не дают прогнозов относительно пациента.

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Мужчина получил ожоги 50% тела

Приблизительно в 13:30 в квартире дома №9 на улице Стуса пострадал мужчина. Он получил химические ожоги 50% тела, работая с веществом в баллончике. Пострадавший госпитализирован в 8 городскую клиническую больницу Львова.

По информации "Львовского портала", мужчину срочно отвезли во Львов вертолетом. 30-летний пострадавший попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Медики сразу начали противошоковую терапию и обработку ран.

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Пострадавший рисовал дома картину

Врач-комбустиолог 8 ГКБ Тарас Хаба рассказал, что пациент попал в ожоговое отделение с ожогами II степени, которые повлекло за собой пламя бензина.

Площадь поражения достигала ориентировочно 50% тела. Мы провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Сейчас идет противошоковая терапия, проводятся регулярные перевязки,

– добавил медик.

По словам врача, мужчина – в сознании. Он самостоятельно дышит. Однако состояние пациента осложняется сопутствующими заболеваниями – циррозом печени и ожирением II – III степеней.

Пострадавший рассказал, что получил ожоги во время рисования картины. Для этого он использовал бензин. Тот вдруг вспыхнул, а пламя перекинулось на тело мужчины. Врачи отметили, что обычно пациентов с такими ожогами удается поставить на ноги. Однако прогнозы относительно 30-летнего красноградца пока не дают из-за его сопутствующих заболеваний.