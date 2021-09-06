Оборванные жизни и тяжелые травмы: о состоянии детей, пострадавших в ужасном ДТП на Львовщине
Источник:24 канал
В Рудках 3 сентября произошла ужасная авария, в результате которой погибли 3 человека. Еще двое несовершеннолетних девушек попали в больницу. Врачи провели детям операции и продолжают бороться за их жизни.
О состоянии пострадавших рассказали в Детской больнице на улице Орлика в комментарии 24 каналу. Сама же смертельная авария случилась в центре города возле рынка. Водитель грузовика не справился с управлением и влетел в здание.
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Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших
В Рудках 3 сентября грузовик на скорости влетел в здание магазина. 36-летний водитель и 2 прохожих, 47-летние женщина и мужчина, погибли на месте. Также в больницу попали двое несовершеннолетних девушек в возрасте 10 и 15 лет.
10-летняя девочка сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Благодаря слаженной работе врачей Детской больницы на улице Орлика и Восьмой городской клинической больницы жизнь ребенка удалось сохранить. Ей провели 2 операции по жизненным показаниям. Медики диагностировали у девочки ряд травм:
- политравму;
- закрытую черепно-мозговую травму;
- ушиб головного мозга тяжелой степени;
- мозговую кому;
- закрытую травму грудной клетки;
- тупую травму живота;
- травматическую ампутацию левой нижней конечности на уровне нижней трети бедренной кости;
- множественные переломы таза, нижних и верхних конечностей.
Сейчас маленькая пациентка получает интенсивную медикаментозную терапию. Рядом с девочкой находятся ее мама и врачи интенсивной терапии, которые круглосуточно предоставляют ребенку необходимое лечение. В данный момент потребности в переливании крови нет.Семья девочки просит о помощи всех неравнодушных. Родные объявили сбор средств на дорогой протез. Реквизиты: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петровский;
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5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.
В свою очередь, 15-летняя пострадавшая также находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее диагностировали политравму, травматический шок, переломом костей таза, открытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. Девочке провели 2 оперативных вмешательства.
Сейчас она получает всю необходимую медицинскую помощь, начато питание. Возле нее находятся ее родные,
– заметили в больнице.
Обоим детям сделали компьютерную томографию в режиме политравмы. Ежедневно консилиум врачей обсуждает следующую тактику лечения несовершеннолетних.
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Смертельное ДТП в Рудках: коротко
- Примерно в 16:20 грузовик на скорости влетел в здание магазина.
- Фура снесла электроопору и сбила людей, которые находились на тротуаре.
- Погибли водитель и 47-летние мужчина и женщина. К счастью, двух девушек удалось спасти.
- Очевидцы ДТП рассказали, что водитель начал сигналить еще на въезде в город. Вероятно, у грузовика отказали тормоза.
- В сети появилось видео с камер наблюдения, которое зафиксировало момент аварии.
- Часть трассы Львов – Самбор временно заблокировали, ведь грузовик по состоянию на 4 сентября до сих пор не забрали.